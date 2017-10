El TLCAN: negociaciones e incertidumbre en la era Trump

El 17 de octubre de 2017 finaliz en Arlington, EEUU, la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Segn el comunicado tripartito de los representantes de Canad, EEUU y Mxico, en los siete das de plticas se completaron sustancialmente las discusiones en el Captulo de Competencia y se lograron avances significativos en varios grupos de negociacin, incluyendo Aduanas, y Facilitacin del Comercio, Comercio Digital, Buenas Prcticas Regulatorias, y algunos anexos sectoriales.[1] Lo cierto es que, como el mismo comunicado indica, las diferencias entre las partes han provocado la prolongacin de las negociaciones que continuarn en Mxico con una quinta ronda durante el mes de noviembre y proseguirn en 2018, lo que ha sido visto como un respiro para los empresarios mexicanos,[2] pues da mayor margen al pas para analizar la estrategia a seguir ante la desconcertante postura de EEUU.

Las diferencias no son ningn secreto y estn presentes desde el inicio de las negociaciones. Despus de la segunda ronda, el Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, adelant la idea de introducir una clusula de extincin del tratado, que permitiera revisar su contenido cada cinco aos,[3] una propuesta rechazada por Canad y Mxico. Dicha clusula no es nueva, puesto que el TLCAN se revisa cada diez aos. A esto se suman las numerosas amenazas del presidente Donald Trump acerca del posible abandono del tratado por parte de EEUU[4]o su sustitucin por sendos acuerdos bilaterales de EEUU con Canad y Mxico. Mientras que estos pases coinciden en la necesidad de reformular el acuerdo, tal y como se puso de manifiesto en la reciente visita del presidente canadiense Justin Trudeau a Mxico, y el rechazo a sustituir el TLCAN por acuerdos negociados bilateralmente.[5]

Pero mientras no se concreten las amenazas estadounidenses, las negociaciones avanzan. En esta ltima ronda los temas de competencia han ocupado gran parte del tiempo. Dentro de ellos, algunas reas interesan singularmente por el peso que estas industrias tienen en las respectivas economas y su intercambio. Es el caso de la industria automotriz como sector que actualmente est en el centro de los debates sobre la conveniencia o no del TLCAN para las partes.

Industria automotriz

La industria automotriz supone el 3% del PIB de Mxico. Antes del TLCAN, su peso era del 1.9% del PIB.[6] Gracias a l, Mxico es el segundo proveedor de automviles a EEUU, exporta a este pas el 80% de los 3.4 millones de coches que produce anualmente.[7] Se trata, en la mayora de los casos, de autos de empresas estadounidenses ensamblados en Mxico, aprovechando que la mano de obra es 12 veces ms barata que en EEUU, lo que reduce los costos de produccin por unidad para estas empresas en un 40%.[8]

EEUU est apostando en las negociaciones por cambiar las reglas de origen de los automviles del 62.5% al 85%, para que un porcentaje mayor de sus componentes est producido en EEUU. Adems, EEUU quiere que el 50% de cada automvil que se comercialice en el marco del TLCAN est fabricado en ese pas.[9] Esto afectara sin duda a la economa mexicana, especializada en el ensamblaje de autos, proceso de la cadena de valor que podra ser deslocalizado a otros pases y aumentara el costo de produccin.

Desde la perspectiva de Donald Trump, la produccin de empresas automotrices estadounidenses en Mxico es una prctica que debe ser erradicada, para devolver a EEUU el milln de puestos de trabajo estadounidenses que se han perdido desde la puesta en marcha del TLCAN.[10] Para ello, ha propuesto varios estmulos a los conglomerados del automvil, combinados con amenazas de aplicaciones de aranceles a la entrada de vehculos del 2 al 3% (o incluso del 25% en el caso de las pick up).[11] Sin embargo, el traslado de la produccin tiene sus tiempos, adems de sus costos. Se calcula que construir nuevas plantas demorara de uno a dos aos, con un costo de inversin de unos 1.000 millones de dlares. Segn Global Risk, la aplicacin de aranceles supondra profundizar el dficit comercial de EEUU y Canad en este rubro, as como una mayor prdida de empleos.[12]

No parece que las automotrices estadounidenses estn dispuestas a perder sus inversiones ni sus ventajas en Mxico, pero s podran asumir el pago de ciertos aranceles, si se cancela el TLCAN, porque seran compensados por el margen de ganancia que les proporcionan los bajos costos laborales en Mxico. Quizs el gobierno de Trump logre persuadir a algunas de la conveniencia de volver a producir en EEUU por la va de suficientes estmulos fiscales que compensen los mayores costos que tendrn que asumir. Pero no est tan claro que consiga hacerlo, pues las empresas actan buscando la maximizacin de beneficios. Un ejemplo es Ford, que hace meses anunci que en lugar de construir la planta prevista en Mxico para Ford Focus, iba a llevar estas instalaciones a China. General Motors y Volvo ya han optado por esta va,[13] lo que ha incrementado el dficit comercial con el pas asitico, el cual es seis veces mayor que el dficit con Mxico.[14]

Por la parte mexicana, la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha expresado que, incluso en el caso de la salida de EEUU del TLCAN y la aplicacin de aranceles, la situacin sera manejable para ellos.[15]Obviamente, por la gran dependencia de las exportaciones a EEUU, un escenario con aranceles es mucho mejor que un escenario sin produccin automotriz en Mxico. Aunque la aplicacin de aranceles tambin podra dilatarse. Segn un anlisis de Goldman Sachs, el artculo 125 de la Ley de Comercio de 1974 de EEUU estipula que tras finalizar un acuerdo comercial se necesita de un ao para poner aranceles a los exmiembros del tratado.[16]

No est claro, sin embargo, que las repercusiones vayan a ser tan manejables como la AMIA insina, al menos a escala local. La cancelacin de la planta de Ford en el Estado de San Luis Potos, Mxico, ha llevado a las autoridades a demandar a la empresa estadounidense por 65 millones de dlares.[17] Este tipo de conflictos son los que estn detrs del inters de EEUU de anular o, cuando menos, modificar el captulo correspondiente a la solucin de controversias internacionales en el TLCAN,[18] aunque este punto, como el resto, todava est sujeto a intensas negociaciones.

Perspectivas

En medio de esta incertidumbre, lo nico que parece claro es que, sea cual sea la decisin sobre el futuro del TLCAN, sta no tendr efectos inmediatos en el intercambio comercial de los tres pases. Slo para notificar la hipottica finalizacin del acuerdo el presidente estadounidense necesita avisar con seis meses de anticipacin al Congreso y se precisa de la aprobacin de ste para su aplicacin ya que es la institucin que, constitucionalmente, se encarga de la regulacin del comercio exterior.[19] Esto, si el presidente no sucumbe antes a las fuertes presiones del mundo empresarial que ya se est organizando para impedir que un escenario as se concrete. Dentro del grupo de empresas y organizaciones, muchas de ellas agrupadas en la campaa Driving American Jobs, que han empezado a cabildear en Washington,[20] se encuentran: la Cmara de Comercio de EU (USCC, por sus siglas en ingls), la Coalicin de Industrias de Servicios (CSI), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NTFC), la Federacin de Oficinas Agrcolas de EU (AFBF) y el Consejo Internacional de Negocios de EU (USCIB).[21] stas y otras agrupaciones consideran el fin del TLCAN como una catstrofe econmica, alertando el impacto que tendra en el aumento de costos para los consumidores estadounidenses.[22]

Esta visin est mucho ms cerca de las lecturas y datos que apuntan al TLCAN como un acuerdo que no ha servido tanto para el desarrollo de Mxico como para los intereses de las empresas estadounidenses.[23] Este escenario difiere completamente de las denuncias de Trump sobre lo perjudicial que habra sido el TLCAN para los intereses de su pas. No obstante, la salida de EEUU del TLCAN y su cancelacin de facto tendra graves repercusiones en la economa mexicana. Slo las noticias de la falta de acuerdo que se desprendan de la cuarta ronda de negociaciones fueron suficientes para que el peso mexicano cayera a cifras histricas frente al dlar.[24]Por tanto, el posible fin del TLCAN afectara el bolsillo de muchos mexicanos, no slo de los sectores empresariales.

Por la parte estadounidense, la duda que asalta es a qu sectores empresariales estadounidenses se refiere el presidente Trump cuando argumenta que EEUU debe salir del TLCAN para defender mejor los intereses de EEUU, cuando la mayora de los empresarios estadounidenses que participan en l, no abogan por la eliminacin del mismo. Segn un analista, estos empresarios: estn muy preocupados por lo que est haciendo su gobierno, porque efectivamente creen que sus propuestas son proteccionistas, por retrgradas o incluso fuera de lugar.[25]Y la otra incgnita a desvelar en los meses por venir radica en quin ganar el pulso: si el Ejecutivo estadounidense que apuesta por la salida del TLCAN o el Congreso aliado con los sectores empresariales contrarios a ella.

La renegociacin del TLCAN demuestra los tiras y aflojas en la administracin Trump, que abren cierta incertidumbre respecto del futuro de los TLC con otros pases de la regin. Considerando datos concretos, ms all de la retrica del presidente de turno, no se han cuestionado (por el momento) estos acuerdos con pases como Chile, Colombia y Per, o con la regin centroamericana. Por otro lado, parte del America First implica el apoyo del gobierno a la expansin de las empresas de EEUU, como lo demostr la gira del vicepresidente Pence por la regin en agosto pasado, acompaado de una impresionante comitiva de los CEO de las principales transnacionales. Las negociaciones del TLCAN forman parte del debate libre cambio/proteccionismo que atraviesa al gobierno de EEUU, pero que hasta ahora no parece haberse materializado en un retorno significativo de estas empresas a territorio nacional. Por el contrario, lo que se observa es que estas empresas buscan relocalizarse all donde las ventajas comparativas sean mejores (como siempre han hecho). Y es probable que el lobby empresarial logre presionar a favor de estas prcticas, que hasta ahora haban contado con el apoyo del Estado y el visto bueno de los gobiernos de turno, demcratas o republicanos. Lo que es bueno para General Motors es bueno para EEUU, se deca en la Posguerra. Seguir aplicando esa premisa? Las negociaciones del TLCAN nos van a permitir seguir observando, en tiempo real, cmo se va a dirimir esta disputa entre los intereses, ahora aparentemente contrapuestos, del sector pblico y el sector privado en EEUU.

Notas:

Arantxa Tirado, @aran_tirado, Anbal Garca,@Anibal_garcia89, y Silvina Romano, @silvinamceleste, investigadores CELAG.

Fuente: http://www.celag.org/tlcan-negociaciones-e-incertidumbre-la-trump/