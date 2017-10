El trabajo esclavo propuesto por Temer, en el banquillo de los acusados

CLAE

La reforma laboral impuesta por el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, significa una regresin para los derechos de los trabajadores conquistados durante dcadas y consagrados en la Constitucin, entre ellos la definicin del trabajo esclavo, denunciaron las centrales sindicales brasileas ante la Comisin Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).



Organizaciones sociales y el Estado de Brasil plantearon el lunes 23 de octubre sus argumentos a favor y en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Temer. En la audiencia los representantes de la sociedad civil mencionaron varias polticas del gobierno de Temer que afectan los derechos de los trabajadores como las modificaciones en la definicin y el control del trabajo esclavo que fueron aprobadas con una accin ejecutiva, sin mediacin del Congreso.



Comisionados de distintos pases de la regin, manifestaron su preocupacin por el impacto que estas medidas regresivas puedan tener sobre la regin, mxime cuando el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri amenaz con imponer legislaciones similares de flexibilizacin laboral.



En la 165 audiencia de la CIDH realizada en el Palacio Legislativo, en Montevideo, Uruguay, los representantes de la Central nica de Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unin General de Trabajadores (UGT) pidieron justicia ante la reforma laboral de Temer, que entrar en vigor el 11 de noviembre, porque contiene propuestas como jornadas de 12 horas con 30 minutos de descanso, sealaron.



La reforma, que modifica ms de 100 normas incluidas en el Cdigo Laboral brasileo vigente hasta ahora favorece la tercerizacin y la precarizacin de las condiciones de trabajo: permite que la jornada laboral se extienda a 12 horas diarias si se mantiene un lmite de horas semanal y habilita que mujeres embarazadas o en etapa de lactancia sigan trabajando en lugares definidos como insalubres.



Adems, da prioridad a los acuerdos directos entre cada trabajador y la empresa, y le resta peso a la negociacin colectiva. Los representantes de los sindicatos denunciaron que se trata de una norma regresiva porque va en direccin contraria a los avances logrados en la ltima dcada en Brasil en materia de derechos de los trabajadores.



Asimismo, la Asociacin Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral, que rene a 4.200 profesionales del rea en Brasil, denunci ante el gobierno de facto intenta mediante presiones que los jueces no avancen en el trmite de recursos presentados en contra de su reforma laboral. Los jueces laborales estn siendo presionados para que no apliquen las convenciones internacionales de derechos humanos, dijo Noemia Porto, su vicepresidenta a Ladiaria.



Alexandre Ghisleni, director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la cancillera brasilea, ley un comunicado del gobierno en el que se argumenta que la reforma laboral se elabor en base a un diagnstico negativo del mercado de trabajo y su evolucin, se enumeran las ventajas que el gobierno encuentra en la reforma y se niega que se estn afectando los derechos de los trabajadores. Ghisleni tambin se refiri a los cambios vinculados con el trabajo esclavo: primero aclar que no era el tema a tratar en la audiencia, y despus dijo que es otra medida dirigida a mejorar la situacin laboral.



El comisionado estadounidense James Cavallaro le pidi al gobierno brasileo que aclare y presente pruebas acerca de las consultas hechas antes de la aprobacin de cualquiera de las dos reformas y de cmo las propuestas presentadas en esas instancias haban sido incorporadas a los textos finales.



Adems, pregunt si el Estado brasileo entiende que la resolucin sobre el trabajo esclavo cumple con los requisitos interamericanos y adelant que cree que la respuesta ser negativa. Nos preocupa, en este y en otros temas, el choque entre el desarrollo de los derechos de los brasileos en los ltimos aos y estas nuevas normas, agreg.



La comisionada panamea Esmeralda de Troitio, presidenta durante la audiencia, retom un concepto manejado por los representantes de la sociedad civil, el principio de no regresividad, y pregunt al Estado si considera que este principio contina vigente con la aprobacin de la reforma laboral. Adems, de Troitio subray que es necesario evaluar la trascendencia que la reforma laboral puede tener en cuanto a su impacto en la regin.



El comisionado Jess Orozco pidi ms pruebas sobre una denuncia presentada por la sociedad civil acerca de presiones sobre los jueces laborales y consider que, de quedar demostradas, el Estado deber ser consultado acerca de si esto es compatible con los principios de independencia judicial y de las garantas del derecho a la justicia y la proteccin judicial para todos los brasileos.



Los representantes de agrupaciones judiciales denunciaron el debilitamiento de la Justicia laboral en general y de la unidad que trabaja contra el trabajo esclavo en particular. En los ltimos dos aos hubo una reduccin del presupuesto y de las acciones dirigidas contra el trabajo esclavo, asegur Machado.



Adems, Porto denunci que dos jueces fueron sometidos a procedimientos administrativos por haberse manifestado pblicamente en contra de la reforma laboral, uno de ellos en San Pablo y el otro en Rio Grande do Sul. Aadi que el gobierno amenaza con eliminar la Justicia laboral, que incluso sobrevivi durante la dictadura militar, si los jueces de esta rea avanzan en contra de la reforma de Temer.



En las ltimas dos semanas, distintos referentes del Ejecutivo brasileo, as como el presidente de la Cmara de Diputados, Rodrigo Maia, se han manifestado a favor de una iniciativa que limite la Justicia laboral, por considerar que los trabajadores abusan de este tipo de tribunales y generan gastos excesivos al Poder Judicial.



Acerca de los pasos a seguir por parte de los magistrados, Porto dijo que estn recurriendo a cortes internacionales porque el Ministerio Pblico present un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, pero no ha tenido ninguna respuesta.



Preocupacin uruguaya



El gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, est ideolgicamente en contra de la visin econmica de Temer, resumida en una mayor desregulacin de la economa para incentivar la inversin y la actividad privada. Desde su ascenso al poder, hace una dcada, ha generado sucesivas polticas en la direccin contraria, tendiente a dar mayor proteccin y poder de negociacin a los trabajadores.



"Si vale ms un acuerdo individual entre un empleado y un patrn que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos, y eso no ser solo para los brasileos", opin el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.



Por otro lado, parte de la preocupacin pasa por un tema de competitividad. Al flexibilizar el mercado laboral, los costos globales de la economa brasilea se reducen, y hacen que los productos uruguayos estn en peores condiciones para competir a nivel de precios. "Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la cada de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar", dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa.



Trabajo esclavo



Aunque un trabajador sea explotado en condiciones degradantes a la dignidad humana, si no estuviera impedido de transitar libremente, no se caracterizara como trabajo anlogo a la esclavitud. La medida tomda por el Ministerio de Trabajo, alter el concepto de trabajo esclavo, y para el procurador Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo, no le cabe al ministro hacer alteraciones de cuo jurdico, superponiendo una medida ministeria con la propia legislacin nacional.



El ministro del Trabajo, pese a no tener esa atribucin por la Constitucin, aun as est tratando de reglamentar una materia que es de derecho penal y que no tiene nada a ver con su cartera. Entonces, est tratando de alterar un concepto legal que ya est definido en el Cdigo Penal, artculo 149 donde consta el concepto de lo que es el trabajo anlogo al esclavo, explic el procurador Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo del Ministerio Pblico del Trabajo en Par.



El artculo 149 define cuatro elementos que pueden presentarse juntos o aisladamente- que caracterizan el trabajo anlogo a la esclavitud: