A la llegada de los espaoles a nuestro continente, luego llamado Amrica, y especficamente al territorio ahora denominado El Salvador, en Junio de 1524 tropas espaolas de conquista:

Intensamente iluminadas por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razn especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre [1]

Llegaron con la misin de que su Majestad (el rey de Espaa) extendiera su dominio a ms territorios [2], y encontraron diversas etnias mayormente pipiles divididos territorialmente en cacicazgos dominados por el de Cuzcatln que en su mayora dedicaban su actividad a las faenas del campo, cuyo cultivo era obligatorio, aun no conocan el arado, ni animales de carga, de tiro y montura, pero cosechaban en abundancia: maz, frijol, cacao, etc., y guardaban el producto- en silos apropiados [3].

Hubo sin duda resistencia, cuando el conquistador Pedro de Alvarado envo un mensaje a su llegada que no les hara la guerra, ni tomara de lo suyo, sino los atraera al servicio de su Dios y su majestad la poblacin originaria respondi: que ellos no reconocan a nadie que si para algo los quera que ah estaban en la sierra esperando con sus armas. [4] Dando inicio a una serie de rebeliones contra la dominacin espaola que se cesaron finalmente -durante la colonia- en 1547.

Termina la vida y empieza la sobrevivencia. Tras la fundacin inicial de la Villa de San Salvador la poblacin originaria enfrent el impacto de la reorganizacin que implic la conquista; los espaoles aplicaron nuevos conceptos entre stos la funcin de la tierra su asentamiento y propiedad, tambin el trabajo de las personas todos en funcin de los frutos aptos para la exportacin (primero el cacao y blsamo en menor medida, y ms tarde el ail) [5].

La incorporacin plena del territorio de Cuzcatln al sistema monrquico espaol prioriz la explotacin de las riquezas naturales, la nueva conformacin social y econmica daba mayor importancia a la obtencin de los mayores provechos para allegar mayores ingresos al fisco espaol [6]. As, se fragu sobre el cacao la primera organizacin comercial de un cultivo nativo, que dada la pericia del agricultor indgena (adems del significado religioso) la cosecha estuvo a cargo de ste, mientras el espaol de la recoleccin de los granos, la organizacin de su venta y los beneficios de la misma.

La intensificacin de la demanda del cacao subi su valor de comercio, a fines del siglo XVI el chocolatl (bebida hecha de cacao) se haba convertido ya en la ms popular de Nueva Espaa y Guatemala. La provincia de Izalco sobresali por la cuanta de su produccin, y se convirti en el centro de operaciones donde acudieron organizaciones comerciales espaolas y los indgenas llevando el cacao y blsamo para su venta -y tambin trueque-; a fines de siglo su produccin -de cacao- era mayor que la de cualquier otra parte de Amrica [7].

Los comerciantes espaoles fundaron su propio centro de operaciones en Sonsonate, el cacao provoc su rpido crecimiento e hizo de sta la ciudad ms prspera de la colonia y enriqueci a dichos comerciantes; para 1585 era el mayor centro de asentamiento espaol en Centroamrica, aunado a la buena racha del cacao cuya renta anual oscilaba los 500 mil reales -ms de un tercio de la produccin de la Audiencia de Guatemala-, poca en que barcos de Per y Panam partan anualmente con 12000 zurrones de cacao, mientras 5000 salan por tierra a Oaxaca y otras partes.

Otro cultivo pre conquista fue el blsamo, del cual tambin los espaoles reorganizaron su produccin con fines comerciales, tanto que en 1571 hasta las bulas papales declaraban sacrilegio daar o destruir el rbol de blsamo, su demanda creci en Nueva Espaa y Europa, conocido como el blsamo del Per [8].

Venezuela y Guayaquil se sumaron a la produccin de cacao, lo que provoco la decadencia del cultivo en centro amrica y Brownling refiere que la erupcin en 1722 del Volcn de Izalco haba arruinado a muchos huertos de cacao , tambin nos dice que una de las razones de la casi desaparicin del cultivo del cacao fue la desaparicin drstica de la poblacin por las epidemias de viruela, sarampin, malaria y fiebre amarilla [9].

Con el desarrollo de la poblacin bajo la conquista espaola y la continua consolidacin de administraciones locales y gobiernos provinciales, desenvolvimiento comercial y explotacin de las riquezas americanas tanto los metales preciosos lo ms codiciado- como la agricultura en el caso salvadoreo la explotacin mineral fue muy reducida-. Desarrollo que permiti a la Real Hacienda iniciar la recaudacin fiscal consolidndola y aumentndola con el tiempo.

Los ramos principales de la Real Hacienda fueron los tributos: quinto real, almojarifazgo, la alcabala y el diezmo, que podan pagarse en dinero y en especie segn censo levantado por las autoridades [10].

Tabla 1. Tipos de tributos a la corona espaola (1500-1700)

La alcabala Recaa sobre la transferencia de bienes, compraventa, donaciones y herencias, impuesto ad valrem [11], entr en vigencia en 1591, con una tasa de 2%, recaudado por los alcaldes. Almojarifazgo. Derecho aduanal ad valrem cobrado en puertos peninsulares y americanos, en el S. XVI se le agreg el impuesto avera, para pago de defensa de barcos, pagando 2.5% a la salida de Espaa y ms del 5%al llegar a Amrica. Diezmo. 10% de la produccin bruta pagado a la Iglesia Catlica, impuesto por la corona espaola, el 50% de lo recaudado era de la iglesia, lo restante se divida entre obispos y otras dignidades, hospitales, Real Hacienda, etc. Quinto real. Ingreso proveniente de la minera que no siempre fue el quinto, se cambi hasta el doceavo, dando a elegir entre el diezmo y el quinto.

Fuente: Elaboracin propia, tomando en cuenta los estancos ms significativos.

Por ley, las colonias espaolas slo podan comerciar con un puerto en Espaa, incluso hubo trabas para el comercio entre colonias, monopolio en poca mercantilista, que le dio supremaca en Europa, mismo que dur ms de dos siglos. Dado la primaca agrcola de la actividad econmica en el territorio que ahora conforma El Salvador, caracterizado por las exportaciones de cacao y blsamo, producto del comercio de stos en su momento ms elevado lleg a pagar el puerto de Acajutla 1573,87 pesos [12], en concepto de almojarifazgo cuando puertos del Atlntico aportaban 520 pesos, cosa contraria sucedera con la cada del cacao y blsamo.

Con la cada del cacao y el blsamo del Per, el cultivo de ail [13] se constituy en una empresa netamente espaola, producto que se comercializaba ya desde 1948 en el comercio entre colonias y metrpoli, Portugal Holanda e Inglaterra importaban grandes cantidades de colorante, Espaa en vista de los adelantos comerciales de sus rivales europeos concedi gran importancia al descubrimiento de variedades indgenas, y Brownling nos relata que en El Salvador la existencia de arbustos Indigofera tinctoria y Indigofera suffruticosa -usados para producir el tinte colorante ndigo (color azul verdoso)-, que ya se usaban como pigmentos y plantas medicinales.

Con la disminucin de poblacin indgena y consecuencia de esto la vasta extensin de tierra disponible, el descubrimiento del ail en amrica y adelantos comercial, los espaoles iniciaron la produccin en tierras propias empleando a los indgenas sobrevivientes para su cultivo, pronto El Salvador lider la produccin, los suelos frtiles, ligeros y bien drenados que el cultivo necesita se encontraron ac, y de las cenizas del volcn de Izalco que opacaron al cacao, surgi el nuevo monocultivo de exportacin: el ail se convirti en la casi exclusiva produccin de sta provincia [14].

En plena poca mercantilista y bajo el reinado de los Hasburgo, hubo prohibicin para que en algunas industrias incursionaran particulares y estaban reservadas slo para el Gobierno, el cual las poda emprender o ceder el derecho de realizarlas a un particular, se tara de los estancos. Monopolios controlados por la corona que o que otorgaba a particulares para su produccin y comercializacin de ciertas mercancas- [15].

Los principales estancos que fueron establecidos en sta poca fueron: el papel sellado y timbre, la sal, los naipes, el mercurio y la plvora.

El monopolio del papel sellado y timbre permaneci durante toda la poca monrquica en la colonia, establecido en 1536, impuesto indirecto para la validacin de documentos; el estanco de la sal establecido en 1632, que en El Salvador lo constituyeron las salinas de Ayacachapa, Sonsonate, muy apegado desde luego al comercio del cacao, que era exportado en zurrones cuya elaboracin implica el uso de la sal, y su uso para preparar tasajo y carnes secas. El estanco de la plvora siempre fue un argumento de seguridad de la corona con el que evitaba que los rebeldes obtuvieran acceso a sta, adems de su rentabilidad por la imposicin de costumbres religiosas en las que muchas celebraciones haca-y an hoy- uso de juegos pirotcnicos; en algunas colonias incluso se crearon estancos de pimientas y otros, etc.

2. Proceso independentista



Reformas Borbnicas

Con la muerte de Carlos II en 1700, ltimo rey de los Austrias lleg al poder el Borbn Felipe V, fecha en que los intelectuales espaoles eran influenciados por el liberalismo econmico ingls y la ilustracin francesa; al conjunto de reformas impulsadas en sta lnea por el nuevo rey en Espaa y sus colonias ms all de su ineficacia- se les llam reformas borbnicas.

Lo real es que las reformas buscaban superar la crisis fiscal en que estaba sumida Espaa legado de los reyes de Austrias, de las cuales se pueden resaltar las reformas administrativas y econmicas. Dentro de las administrativas se implement la creacin de Intendencias (cuyas funciones administrativas deban ser otorgadadas por la corona slo a profesionales para ejercerlas) dentro de la que se enmarca la creacin de la Intendencia de San Salvador en 1785.

Dentro de las reformas econmicas se consideraba:

1. Especializacin de las colonias en produccin de materias primas tiles a la industria espaola.

2. Supresin de privilegios de las compaas comerciales monoplicas.

3. Libertad de comercio entre las colonias pero proteccionismo frente a las otras potencias europeas.

4. Mejoras fiscales y creacin de nuevos estancos.

El discurso que alentaba tales medidas era el de: abandonar el sistema econmico monopolista imperante e introducir en un ambiente de paz, el comercio, la agricultura y la manufactura generadora de desarrollo social y econmico sobre los rieles del libre comercio [16]

En Guatemala tales medidas fortalecieron a la lite comercial guatemalteca, incrementaron el contrabando y fraude de los estancos, se implementaron con poco apoyo institucional en una contradiccin de liberalismo interno y proteccionismo externo con subida de impuestos que fomentaron las economas subterrneas. En la intendencia de San Salvador esto aumento el enfrentamiento entre la lite comercial guatemalteca y los productores de ail.

El ail ya era el principal producto de exportacin de la intendencia de San Salvador y la base econmica de la elite, fue tanta su importancia que su produccin represent el 77.71% de las exportaciones centroamericanas en 1807, equivalente a 669,661 pesos; ste era el motor del mercado y financiaba las importaciones su importancia no se apreci slo en San Salvador sino el capitana general de Guatemala [17].

Los mismos prceres eran grandes terratenientes, ligados a los intereses aileros, a los cuales les resultaba una verdadera necesidad econmica (industrial y comercial) la independencia siempre y cuando quedara inclume el sistema clasista de explotacin [18]. En efecto haba la existencia de un grupo de comerciantes de gran poder integrado por criollos y peninsulares [19] establecidos en la ciudad de Guatemala a los cuales se sumaban peninsulares de compaas comerciales venidos de Cdiz y Sevilla, establecieron un monopolio comercial que actuaba a expensas de Estado, bajo fraude corrupcin e incluso el mercado ilegal, mantenan alianzas familiares y con funcionarios, muchos de ellos eran funcionarios vinculados con extranjeros contrabandistas [20].

Desde la poca de los Hasburgo ya venan las disputas entre stos comerciantes y las autoridades, el meollo del asunto es que stos comerciantes no slo financiaban a empresarios y agricultores de Guatemala, sino tambin a intermediarios pequeos y medianos cosecheros de la produccin ailera de Sonsonate y San Salvador, su funcin de usureros de comerciantes y prestamistas explica la ausencia y tarda creacin de un Montepo [21] de los aileros.

La situacin econmica de San Salvador resultaba crucial para la prosperidad del resto de colonias, caracterstico de una economa que dependa de un monocultivo de exportacin, de modo que toda fluctuacin en los precios y produccin afectaba a los terratenientes, productores locales y la red comercial hasta los grandes mercaderes de la ciudad de Guatemala, las utilidades del ail financiaban a otros sectores de la economa; y era tanto el poder de la elite de comerciantes guatemaltecos que llegaron a financiar la produccin de ail y ante el impago de algunos les despojaron de sus tierras, ante esto efectivamente como parte de las reformas borbnicas en contra de los monopolios coloniales y por fomentar el libre comercio interno en 1782 se autoriz el montepo de cosecheros de ail con un fondo inicial de 100,000 pesos con ingresos anuales de impuestos al ail entre 10 y 25 mil pesos, pero tal medida de poltica econmica no dio frutos, el montepo nunca tuvo fondos suficientes para sustituir a la elite guatemalteca, principal proveedor de crditos [22].

La elite guatemalteca de comerciantes siempre signific un problema para los productores aileros, que sin duda estuvieron ms dispuestos a dar la lucha contra los grandes terratenientes, que aparte de poseer el monopolio del crdito fraguaron un monopsonio, pudiendo imponer precios de compra.

1. Recuadro. Algunos prceres productores de ail en la poca independentista.

Que siendo la independencia del Gobierno Espaol la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de lo que se determine sobre ella en el congreso que debe formarse, el seor jefe poltico la mande publicar para prevenir las consecuencias que seran temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. [23]

La independencia fue un asunto privado, la declaracin de real de independencia poltica en 1821 causo muy poco impacto inmediato en la tierra de El Salvador, y el documento de la declaracin que haba redactado una pequea minora era a la vez incomprensible e irrelevante para la mayora de los habitantes, en el momento de sta haba en el pas como 400 haciendas de una medida de 1,000 acres, la tercera parte del territorio nacional, no hubo cambios con la independencia porque la oligarqua de plantadores y comerciantes diriga el uso de los recursos nacionales para sus propios fines [24].

Los grandes productores de ail jugaron el papel ms importante, pues queran tener la independencia econmica de los comerciantes guatemaltecos. El primer grito de Independencia tuvo lugar en San Salvador y la participacin de los salvadoreos en tal proceso poltico y no lucha fue muy importante, ante los conservadores guatemaltecos que no queran la independencia [25], porque se beneficiaban de la disposicin que tenan sobre las rutas de comercio aprovechndose y ganando ms que los mismos productores que eran salvadoreos.

El Salvador se conform como un territorio pequeo y aislado, dedicado mayormente a la agricultura de subsistencia, con aproximadamente 25000 habitantes qu le esperaba al organizarse como nacin independiente? [26]

La primera tarea fue la puesta en marcha de un programa liberal, los molestos reglamentos fueron eliminados, en tanto productos importados inundaban los mercados se senta que los cambios apuntaban a una mayor prosperidad.

Ahora ya no se importaban productos de Cdiz, Mxico y Per que en su mayora acaparaban y distribuan los grandes cultivadores de ail, con la independencia se gener una expansin del consumo de productos industriales veloz, justo cuando Inglaterra se ocupaba de inundar con una avalancha de exportaciones a los mercados que se abran, lo que signific que El Salvador ya temprano en 1824 las tiendas exhibieran una cantidad de productos importados de los cuales el 50% provea Inglaterra, consecuencia de esto; el desplazamiento de las artesanas locales [27].

En efecto la declaratoria de independencia y el establecimiento del libre mercado no vino sino a impulsar la expansin inglesa ante el vaco dejado por Espaa [28]. Los resentimientos ocasionados por el comportamiento de los comerciantes guatemaltecos se tradujeron en un resentimiento hacia las provincias de Guatemala [29].

Los liberales pensaron que una vastedad de recursos no explotados estaba a la espera de un mercado libre que los convirtiera en poseedores de riqueza tangible [30] pero vinieron guerras, destruccin, desorden social y decadencia econmica, los enfrentamientos con Guatemala retiraron el crdito de los comerciantes guatemaltecos e impidieron el trnsito del ail hasta los puertos de Guatemala del Caribe.

A fin de romper esta estructura los ingleses iniciaron operaciones directamente no slo con los grandes productores sino tambin con los poquiteros, con productores medios y un nuevo grupo de comerciantes en contraposicin con los comerciantes guatemaltecos, obteniendo materias primas importantes para Inglaterra, (para 1866 la mayora de produccin ailera estaba siendo colocada en el mercado londinense) [31], al poco tiempo los industriales britnicos estaban dedicados al comercio directo con Acajutla y La Unin.

Las constantes guerras en las que se incluy la joven nacin dej grandes cantidades de tierras sin cultivar, edificios, pilas y otras instalaciones para la produccin de ail desmantelados o dejadas en el olvido [32]; y tempranamente sus importaciones, el grueso de sus exportaciones, y crditos obtenidos tenan que ver ya con Inglaterra, una nueva dependencia se haba forjado.

Tal era la situacin del pas que en 1847 el gobierno firm contratos con un comerciante ingls con miras a reactivar las exportaciones y fomentar la produccin, se le otorg al seor Wilson Jeffreys sbdito ingls del comercio de Liverpool el derecho exclusivo de la exportacin de maz, frijol, azcar, arroz y algodn, a los pocos das se le otorg el derecho exclusivo a la produccin, venta y exportacin del tabaco por un perodo de veinte aos, Jeffreys tendra tambin la exclusiva para la importacin de puros habaneros; tales derechos otorgados a ste comerciante tenan como una de sus condicionantes que el sr. Jefrreys amortizara la deuda extranjera contrada con Inglaterra [33], a dos aos ste no haba cumplido con sus obligaciones e Inglaterra, que no demoraba en tomar medidas ante el atraso de pagos, en 1850 bloque los puertos nacionales por barcos ingleses.

Surgi la necesidad de mejorar los transportes de la produccin y mercaderas extranjeras para dar impulso a la agricultura y el comercio, se hicieron esfuerzos para mejorar los caminos entre donde se realizaban las principales ferias aileras y los puertos. Con la apertura del ferrocarril transcontinental (lnea ferroviaria que une el ocano Atlntico con el ocano Pacfico) durante 1855 [34] en Panam se rompe un tanto con el aislamiento geogrfico propio de El Salvador, oportunidad que los dirigentes salvadoreos se ubicaron para tomar ventaja surgiendo un consenso en torno al binomio progreso-exportacin, poca mente se le puso a los peligros de una economa que dependa demasiado de un solo producto de exportacin [35].

Se habilitaron tres puertos: Acajutla, La Libertad y La Unin lo que mejor el comercio del pas, la empresa que fue contratada para operar los tres puertos fue la Panam Railroad Company (PRRC) que tena un control monoplico sobre stas rutas, pues la PRRC saba que los exportadores salvadoreos dependan de sus servicio, de sus barcos, aun cuando el comercio salvadoreo con el mundo exterior creciera era a costa de la dependencia de barcos (vapores) extranjeros [36].

3. Montaje del nuevo modelo agroexportador



Crisis del ail e introduccin del caf

Las condiciones de libre comercio que siguieron a la independencia poltica, la produccin de ail se encontr an ms a merced de las oscilaciones del mercado mundial, al mismo tiempo que aumentaba la competencia del ail asitico y aunado a esto los productos qumicos mostraron su valor como sustitutos baratos y seguros de los colorantes naturales, el ail se convirti en un producto invendible [37]. Rafael Menjvar nos dice que el ao 1864 es relacionado con la expansin del caf en su camino a convertirse en el eje de la matriz agroexportadora, a partir de tal momento es posible detectar la descomposicin de una estructura econmica determinada por la produccin ailera [38].

Sin embargo de los colorantes inventados en la dcada de 1850, no haba uno que sustituyese perfectamente al ail hasta 1897, lo cual permiti la supervivencia del producto hasta finales del siglo [39], pero en se ao cay precipitadamente cuando ya el caf representaba el principal rubro de exportacin.

Lindo-Fuentes plantea que las constantes bajas en los precios internacionales del ail sufridos abri paso a que se buscara un sustituto de tal producto, lo que coincide con la cada ms baja en 1848 y los primeros excedentes de caf obtenidos en la dcada de 1850, aun cuando el ail se recuperase el mejoramiento de los caminos y puertos hizo no abandonar el proyecto del caf, inicindose una transicin gradual de introduccin del caf, en el que ante el alza o baja del precio ya fuese del ail o del caf siempre era el otro producto el que se priorizaba [40].

Slo la introduccin creciente del caf por unos tantos visionarios no era suficiente y se debi acelerar tal proceso mediante reformas directamente con la tierra y los trabajadores, a pesar del decreto legislativo en 1847 que fomentaba el cultivo del caf exonerando de impuestos y otorgando rboles; para 1870 el Estado haba vendido la mayora de terrenos baldos, y se derog la ley que normaba la creacin de ejidos nuevos [41].

Todo cambio ofrece resistencia, y cuando los indgenas mayoritariamente de Izalco se percataron que atentaban contra sus derechos con la venta de un terreno ejidal en Marzo de 1875 varios pobladores y sacerdotes unieron sus fuerzas en San Miguel entre 3 o 4000 sublevados robaron quemaron y devastaron, el gobernador militar de San Miguel fue castrado y asesinado, pero su lucha no tena esperanza, ni la Iglesia ni las comunidades indgenas estaban en capacidad de pelear contra una lite deseosa de incrementar su riqueza y fe inquebrantable en el mercado libre [42].

Pareca un milagro, pues mientras bajaba en picada el precio del ail, a raz del descubrimiento de los colorantes sintticos, mejoraba el caf [43]. Milagro redactado por un bachiller pasante Esteban Castro en 1874; en el que hizo nfasis a la falta de leyes que reglamenten el cultivo de terrenos ejidales, ya que no era posible su propuesta- convertirlos en propiedad privada, a esto agreg entre otras observaciones que la falta de mano de obra estaba determinada por la propiedad de medios de produccin de la mayora de campesinos, que dedicaban gran parte de su tiempo al ocio por lo que era evidente la falta de reglamentos de trabajadores [44].

Proftico, la lite salvadorea supo que su proyecto econmico chocaba contra las formas tradicionales de tenencia de la tierra, ms all de que los indgenas creyesen que la tierra deba usarse para producir cultivos de subsistencia, los terratenientes daban prioridad a los cultivos comerciales ms rentables, el caf. Los ejidos y tierras comunales [45], pasaron de ser vistas como un obstculo al desarrollo de la produccin cafetalera a su abolicin en los decretos de 1881 y 1882, en los cuales el prlogo deca que su existencia impeda el desarrollo agrcola, estorbaba la circulacin y debilitaba los lazos familiares [46].

Sobre ejidos y tierras comunales su existencia contraria los principios econmicos y sociales que la Repblica ha adoptado. Lo que aquel bachiller recomend, suceda como algo extraordinario, que al aplicarlo; al mismo tiempo que la lite se apropiaba de las tierras, se liberaba mano de obra para trabajar en las fincas de caf, fue tanto el impacto que destacados autores difieren en cuanto si se afect el 25% o 40% del territorio nacional con stos decretos, sin duda algo significante [47].

Primero en 1881 se emiti el decreto de extincin de comunidades, la aplicacin de sta ley vino a fundirse con la Ley de extincin de ejidos, emitida en Mazo de 1882, era evidente la necesidad de tierra que se integre al capital de la actividad cafetalera y la necesidad de una mano de obra libre [48]

Inmediato a los decretos anteriores se estableci un sistema flexible de transferencias de tierras ejidales y comunales, pero en un pas dominado por el analfabetismo dio lugar a aprovechamientos indebidos, inmigrantes llegaron y pronto se hicieron terratenientes, y en a menos de un mes de haber decretado la eliminacin de tierras de las comunidades, se decret la ley de jornaleros y creacin de jueces de agricultura , tpica ley contra la vagancia, cuyo objetivo era controlar la mano de obra, se establecieron condiciones represivas para que a la elite cafetalera [49] no le faltase la mano de obra que requera en el cultivo del caf [50].

Un nuevo cultivo se converta en el amo y seor de la economa, acrecentado por las transformaciones, un nuevo estandarte y en torno a ste el caf-; el capital invertido en la comercializacin y el crdito lograba buenas ganancias y fortaleca la tendencia la concentracin, visible por todos lados, manifestndose con el surgimiento de una cpula de exportadores, banqueros, prestamista, beneficiadores y grandes cafetaleros [51].

El Modelo Agroexportador estuvo basado en monocultivos en El Salvador (como el ail, el caf y otros productos agrcolas); un pas pobre, pequeo, dbil y aislado, dedicado exclusivamente a la agricultura de subsistencia, que naci con una clase profesional de cuatro abogados, cuatro mdicos, doce cirujanos y siete boticarios, desde el primer momento identific el crecimiento econmico con la expansin de la agricultura de exportacin (pero el compartir el crecimiento no fue nunca ha sido- tema de discusin entre las altas esferas del gobierno), cuyas consecuencias de ste crecimiento basado en las exportaciones de productos primarios se hizo evidente y la salud de la economa se volvi dependiente de los precios de tales productos [52].

Bajo el caf este modelo se caracteriz por tener su fundamento en la exportacin de productos agrcolas predominando el caf; sin embargo hay otros aspectos entre los cuales se puede mencionar:

El aparato productivo dependa en extremo de las importaciones de bienes intermedios y de capital, que requera de la existencia de suficientes divisas para sostener tales importaciones, de lo contrario ocurran recesiones especialmente en la industria manufacturera, resaltando que la mayor fuente de divisas era la exportacin de productos primarios estandartes del sector agroexportador como el caf, azcar y algodn, que adems aportaba la suficientes divisas para suplir la carencia de oferta agrcola mediante la importacin de alimentos [53].

La principal fuente de acumulacin de capital provena del sector agro-exportador, de tal sector se extraa el excedente que serva para generar las inversiones, empleo, e ingreso en otros sectores de la economa nacional, los bancos que entonces eran generalmente propiedad de caficultores se encargaban de circular dicho excedente, convirtindose en el brazo financiero del sector agroexportador, canalizando mayores niveles de crdito a tal sector mayoritariamente respecto de los dems [54].

El modelo agroexportador condujo a una profundizacin del subdesarrollo econmico de El Salvador, ya que las ganancias obtenidas no contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la mayora de los salvadoreos, ni a construir una estructura productiva integrada y slida ms all de la agroexportacin [55].

La estructura tributaria salvadorea descansaba en impuestos indirectos, dentro de los que se incluan los impuestos a las exportaciones, los principales ingresos provenan del sector agroexportador ante ste los ingresos fiscales se volvan vulnerables.

El fin de siglo vino bajo el signo del caf ya no haba dudas los inters de la elite cafetalera se convertan en leyes y como haba sido con el ail tras la independencia Inglaterra tena el cuasi-monopolio del comercio exterior del pas, y coherente con las caractersticas ya descritas anteriormente la mayor parte de los ingresos generados por las exportaciones se utiliz para adquirir productos, manufacturados, herramientas de hierro, licores, vidrios, medicinas, cermica libros y muebles. Aun cuando en 1892 Estados Unidos se perfilaba como el destino del mayor porcentaje de exportaciones de caf con un 31.7% mientras (a Inglaterra slo se exportaba el 11.73%), el 32% de las importaciones venan siempre de Inglaterra. Las exportaciones de caf generaban los ingresos para financiar el ejrcito, obras pblicas y hasta escuelas claro nunca fue la educacin algo prioritario-.[56]

El caf tambin, provea divisas para exportar casi de todo, incluso los sacos para exportar el caf, alguien relat en sa poca: El Salvador, no teniendo por as decirlo ninguna industria est obligado a pedir al extranjero, principalmente a Inglaterra, todo aquello de lo que tiene necesidad.[57]

No faltaron tampoco las voces que dijeron de que la dependencia extrema del caf no era sano para el pas, en 1927 llega Jos Suay como ministro de Hacienda y Crdito Pblico acertadamente dijo, que la dependencia de un solo cultivo era preocupante, sugera la diversificacin agrcola, la industrializacin para sustituir el 70% de los productos importados de Estados Unidos y Europa, apoyo la creacin del Banco Hipotecario, y criticaba la injusticia fiscal que lo nico que haca era encarecer la vida de la mayora, los pobres; y evidencio la necesidad de instaurar impuestos directos [58].

Mientras los trabajadores libres luego de despojarlos de los molestos lazos que los ataban a sus tierras ejidales o comunales, deban moverse de fincas en fincas sin conseguir trabajos fijos en su mayora mientras el nuevo Cdigo de Agricultura parte de las reformas que acompaaron la privatizacin de tierras institucionalizado en 1983- se ejerca ms que para disciplinar para acciones represivas [59]. Se les haca trabajar 11 horas de Lunes a Viernes se les provea alimentacin consistente en frijoles y tortillas, las mujeres reciban tortillas ms pequeas, a costa de las precarias situaciones, el trabajo forzado muchas veces [60] y con la baja inversin en la educacin, el sector rural aprendi a cultivar caf y lo haca bien [61].

Pero la elite estaba preocupada por ms por formar su brazo financiero tras intentos fallidos y comitivas a Inglaterra para financiar la creacin de un banco, en 1880 se fund el primer banco exitoso, el Banco Internacional, el origen de la banca en el pas siempre estuvo vinculado a la expansin de la industria del caf, los primeros bancos tuvieron su sede en los departamentos occidentales [62], pero la libertad del sistema financiero y su atadura al caf y los precios internacionales de ste generaban crisis en la banca.

El Salvador bajo este modelo ya temprano se pona a merced del capital imperialista, que pronto vino para tomar el control del transporte, comercio exterior, monopolio del crdito con las sucursales de bancos, etc.[63], Luego de mltiples intentos fracasados por establecer un Banco de crdito agrcola, en 1934, se aprob la que ley estableca la creacin de un Banco de crdito inmobiliario. Es importante mencionar que en 1934, las exportaciones de caf representaron el 95% del total exportado por el pas [64].

Los contrastes de la sociedad salvadorea, ya al finalizar el siglo XIX eran claros, la elite tena una forma de vida totalmente alejada del campesinado[65] libre en todo, los gobiernos iban y venan a voluntad de la elite cafetalera.

