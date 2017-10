Sexto aniversario de la ejecucin del jefe del Estado libio Muammar Gadafi

El ministro britnico Boris Johnson hace de buitre entre los halcones

Lo nico que tienen que hacer es retirar los cadveres recomendaba Boris Johnson a los libios de la ciudad de Sirte, y no para que dieran una digna sepultura a miles de civiles asesinados por las fuerzas copatrocinadas por los Gobiernos de Su majestad, sino para que los inversores del Reino Unido pudieran levantar hoteles de lujo sobre las fosas comunes. Esta persona an sigue en su puesto!

En el sexto aniversario de la ejecucin del jefe del Estado libio, Muammar Gadafi, a manos de la turba dirigida por Hilary Clinton -quien un da antes estuvo en Libia y se reivindic las medallas por su crimen de guerra al gritar de alegra Vinimos, vimos, muri!- y su destruccin total por la OTAN, Occidente an no ha podido sacar el provecho deseado de su botn.

La destruccin perpetrada por la OTAN-yihadistas ha convertido a uno de los estados ms vertebrados de frica en un estado fallido. Ya dijo el coronel Edward Lansdale: Slo hay una forma de controlar un territorio que alberga resistencia, y eso es convertirlo en un desierto. El caos reinante es gestionado por los grupos armados locales y regionales, criminales, tribales e integristas que hacen de proxy de una potencia extranjera. Caos que impidi al Pentgono instalar en Libia la base de su comando AFRICOM y le ha obligado a forzar sus bases en Espaa. Aunque contratar al ejrcito privado del yihadismo resulta ms rentable -pues externaliza las misiones militares, evita una protesta poltica en casa, puede llevar a cabo una guerra sucia y es ms barato- tambin tiene sus inconveniencias.

El ataque suicida de Manchester en el mes de mayo pasado fue realizado por un libio de 22 aos que haba ido a la nueva Libia a entrenarse e ir a luchar contra Assad en Siria, cumpliendo con el plan de EE.UU. y el Reino Unido de cambio de rgimen. A este tipo de individuo la prensa internacional lo llama luchador por la libertad cuando atenta en Siria y terrorista cuando lo hace en Occidente.

El horror que sienten los europeos cuando sufren atentados es lo mismo que viven millones de personas a diario y desde hace aos en Afganistn, Irak, Libia, Siria, Sudan, Yemen o Somalia, todos agredidos militarmente por EE.UU., Reino Unido y sus socios. Aunque detrs de algunos actos terroristas estn determinados estados, tambin es cierto que los extremistas odian a Occidente: a sus ciudadanos y sus conquistas modernizadoras sociales, que no a sus gobiernos.

La llamada revolucin libia no era ms que el asalto de decenas de miles de yihadistas a Libia, armados por EE.UU., Reino Unido y Francia, que aprovecharon el ruido de las Primaveras rabes para desmantelar Libia y Siria, los dos nicos pases mediterrneos que estaban fuera del control de la OTAN.

La liberacin humanitaria de Libia dej miles de muertos, mutilados, personas traumatizadas y a otras miles que sobrevivieron las convirti en esclavas o las sepult con sus pateras anti-Titanic bajo las aguas del mar cuando huan del infierno libio. La ciudad de Sabha se ha convertido en un gran mercado de seres humanos donde centenares de mujeres, nios y nias se han convertido en esclavas sexuales, con latigazos y cadenas de hierro incluidos.

Destruir Libia fue La misin ms exitosa de la historia de la OTAN, dijo sujefe de entonces Anders Rasmussen. Para gente como l una guerra ganada es la que destruye a su enemigo sin bajas propias. Los muertos no son ms que untermensch (subhumanos), pues no son sus hijos ni sus abuelos. No es ningn mrito para una alianza militar de treinta poderosos pases y con cerca de 900 millones de habitantes aplastar a una nacin de menos de 7 millones a la que previamente desarm. Sin duda Gadafi se equivoc en suspender su programa de armas nucleares: la OTAN slo invade a las naciones sin defensa.

Ya sabamos que proteger a la poblacin del rgimen de Gadafi era un complot contra Libia y la OTAN persegua un conjunto de intereses materiales: en agosto de 2009 The Guardian revelaba que Reino Unido buscaba lucrativos contratos de petrleo y gas en Libia y haba visitado en tres aos hasta 26 veces el pas para negociar con su Gobierno. Hasta liber al terrorista Lockerbie, Abdelbaset al-Megrahi! En agosto de 2011 Obama confiscaba 30.000 millones de dlares del Banco Central de Libia que Gadafi haba reservado para la creacin de un Banco Central y un FMI Africanos.

La guerra contra Libia, la principal reserva del petrleo de frica y adems de alta calidad, fue principalmente obra del Reino Unido y Francia (mientras Obama prefera"una intervencin invisible" de Leading from Behind Dirigir desde atrs), pases que no podan permitirse escenarios como Afganistn o Irak donde no podan consolidar sus posiciones. Si EE.UU. tena sus motivos para acabar con Gadafi, Francia tena otros, como eliminar a un Gadafi que desafiaba su influencia en la frica francfona; pretenda apoderarse de mayor porcentaje del petrleo libio; dar la posibilidad al ejrcito francs a mejorar posicin en la OTAN y a Pars la oportunidad de reafirmar su posicin en el mundo, con sus misiles.

Los bomberos pirmanos franco-britnicos calcularon que hasta 70.000 millones de dlares en activos congelados de Libia en los bancos occidentales sern destinados al bolsillo de sus empresas para la reconstruccin del pas. La federacin empresarial francesa estimaba que Libia podra ofrecer alrededor de 200.000 millones de dlares en oportunidades de inversin en los prximos 10 aos.

Gracias a las guerras contra Irak y Afganistn y Libia, EE.UU. y Reino Unido pudieron instalar nuevas bases militares en Kuwait, Bahrin, Qatar, Emiratos rabes Unidos, Omn, Arabia Saudita, Pakistn, Kazajstn, Uzbekistn, Tayikistn, Seychelles, Kenia, Sudn del Sur, Nger, Nigeria y Burkina Faso. No digan que estas guerras no han sido un negocio redondo para los complejos industrial-militares!

Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/4321/el-canciller-britanico-boris-johnson-hace-de-buitre-entre-los-halcones/