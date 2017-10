No pagar para estudiar, sino percibir un salario por estudiar

Salarios para las estudiantes es un panfleto publicado annimamente en 1975 durante las huelgas estudiantiles en Massachusetts y New York, cuya perspectiva de anlisis y reivindicaciones recogen la campaa de la poca, promocionada por muchos colectivos feministas que reclamaban un salario por el trabajo domstico y las luchas operastas |1| en Italia. Sus autoras participan en la redaccin del peridico Zerowork, que ser una referencia intelectual importante en la difusin de la teora del salario estudiante y el rechazo del trabajo como herramienta central en la lucha de clases. Este texto se ha reeditado en edicin trilinge y completado con la transcripcin de una discusin colectiva que tuvo lugar en 2013 en New York, sobre esta reivindicacin, que guarda toda su actualidad.

En el momento en que se escribe Salarios para las estudiantes, sus autoras asisten a las primeras turbulencias del giro liberal que estn sacudiendo particularmente la universidad de Estados Unidos y poniendo en cuestin las conquistas sociales de los aos 1950 y 1960. La campaa por el salario domstico, iniciada en 1972, se diriga en efecto contra los recortes a las ayudas sociales propuestas por el Gobierno norteamericano. Estas ayudas se interpretaban por parte de las activistas como una primera forma de salario domstico. De igual forma, la introduccin de los gastos de escolaridad y la suspensin de subvenciones a las universidades que se haban visto como avances de un salario estudiante sern rechazadas por el movimiento que relanzar como respuesta, la idea de un salario para las estudiantes.

Por qu reivindicar un salario para las estudiantes?

En primer lugar hay una consideracin puramente econmica: las estudiantes no disponen de recursos, son pobres, y con demasiada frecuencia dependen se sus padres y/o han de recurrir a un trabajo durante sus perodos de vacaciones o de tiempo libre. Un salario les permitira liberarse de este estado de necesidad, ser independientes, y no verse privadas de su tiempo libre para pensar, crear y cuidarse entre s. En todo caso, la contribucin ideolgica fundamental aportada por esta lucha est vinculada a la crtica del sistema educativo y ha sido teorizada antes incluso de la introduccin de los gastos universitarios en New York en 1976.

Segn las autoras, la universidad no es un lugar de emancipacin ni de realizacin para las estudiantes sino ms bien un lugar de explotacin: su nico objetivo hoy en da es prepararlas para el mercado de trabajo, en el que sus conocimientos sern explotados sobre el altar del crecimiento econmico y del beneficio de la clase capitalista. Ms all de la satisfaccin puramente material de las necesidades del capital, el panfleto plantea una crtica virulenta y radical de la educacin ya sea la de la familia o la de la universidad como un proceso para disciplinar y autodisciplinar a las personas. Aprender a permanecer sentada sin molestar, escuchar atentamente, obedecer a las profesoras, memorizar los contenidos de los cursos son otros tantos ejemplos de aprendizaje de una autodisciplina indispensable para perpetuar el sistema capitalista. La universidad es por tanto, en s misma, un lugar de explotacin al mismo nivel que lo es el mercado de trabajo para las trabajadoras. Es la razn por la que las luchas estudiantes forman parte integrante del movimiento obrero.

No hay ninguna razn, por tanto, para que las estudiantes sean explotadas sin recibir su salario. La ausencia de remuneracin priva a las estudiantes del poder que el salario proporciona a las trabajadoras en su relacin de fuerza contra el capital. Es por tanto fundamental cambiar las relaciones de poder y el salario es el nico medio para lograr este objetivo.

Sin embargo, la exigencia de un salario estudiante no es ms que una primera reivindicacin provisional; su objetivo final es cambiar radicalmente el sistema educativo con vistas a una autntica autogestin y emancipacin de las estudiantes.



Del salario estudiante a la deuda estudiante

Cuarenta aos despus, el rodillo asfixiante del neoliberalismo ha modificado totalmente el sistema universitario norteamericano: fin de la gratuidad, aumento en un 500 % de los gastos de escolaridad desde 1985 hasta hoy, endeudamiento medio de 30.000 dlares por estudiante (lo que supone un total de ms de 1.100 millones de dlares en Estados Unidos) |2| En las antpodas de un salario por su trabajo escolar, las estudiantes han de pagar en lo sucesivo y endeudarse para trabajar, durante sus estudios, y despus durante su eventual trabajo: Nos pelebamos en los aos 70 por un salario y actualmente, intentamos escapar a la esclavitud de la deuda () En adelante hay que pagar por ser explotada |3|.

Est claro que con la deuda, herramienta de control por excelencia, el sometimiento de las estudiantes llega a su extremo, obligadas como estn a satisfacer an ms los intereses del capital. La perspectiva de su amortizacin condiciona en adelante su eleccin del mbito de estudios o de empleo; es decir, la eleccin de su modo de vida. Las estudiantes se convierten as, no solamente en consumidoras de una educacin considerada como mercanca, sino incluso en emprendedoras-contratistas, en la medida en que han de invertir en su propia formacin (y si no disponen de capital han de pedirlo prestado) esperando que esta inversin les ser devuelta por la obtencin de un buen trabajo y un buen salario La idea de un salario para los estudiantes tiene al menos el mrito de invertir el paradigma : las estudiantes no son deudoras, sino ms bien acreedoras, porque son las instituciones las que prosperan por su trabajo, ms que garantizar su derecho a la educacin

Crecer en autonoma, poder organizar la propia vida como cada uno desee, ser capaz de entablar una lucha real contra el capitalismo, en favor de una educacin distinta: este es el objetivo de la propuesta de un salario estudiante. Reivindicacin a debatir pero que, en todo caso, no puede prescindir hoy de la camisa de fuerza financiera que supone la deuda. Las consecuencias nefastas del endeudamiento estudiante en trminos de movilizacin se destacan al final del libro: Si la actual lucha contra el endeudamiento estudiante y en favor de la educacin gratuita fracasa, toda una generacin ser incapaz de organizar una lucha autnoma contra el capital |4|.

Cmo organizarse y luchar cuando nuestra existencia est abocada a verse salpicada de prstamos en cascada, a estar orientada hacia el nico horizonte de los vencimientos de las amortizaciones, verse amenazada por la perspectiva de intereses atrasados o el hostigamiento de las agencias de recaudacin? Hay que comenzar por liberarse, juntas, de las deudas estudiantes! Os aconsejamos encarecidamente la lectura de este folleto, que aporta todava hoy una contribucin al debate contra la dictadura de la deuda estudiante y por la autonoma y emancipacin de las personas.



