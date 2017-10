Las materias legislativas que proponen la reduccin de la mayoridad penal en Brasil pueden colocar al pas a contramano de la tendencia mundial. La alerta parte de la ONG internacional Human Rights Watch, que ha actuado para evitar la adopcin de polticas que coloquen en jaque los derechos de nios y adolescentes.



En una audiencia pblica realizada en la tarde del martes (24) en el Senado, la directora de la institucin en Brasil, Mara Laura Canineu, dijo que, a lo largo de los ltimos tiempos, los pases democrticos han percibido que la reduccin de la edad penal es contraproducente porque no trae los efectos esperados."Tratar, juzgar y condenar a nios y adolescentes como adultos aumenta la reincidencia y la criminalidad. Esa es la conclusin de los estudios de la Human Rights Watch alrededor del mundo", subray.Ella destac que, en la dcada de 1990, varios pases redujeron la mayora apostando que la medida traera ms seguridad a la poblacin. Sin embargo, parte de ellos revis esa poltica debido a los resultados que se dieron con el tiempo. Es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, donde en los ltimos aos, por lo menos cinco estados aumentaron la edad penal de 16 a 18 aos. En 2010, un estudio del Departamento de Justicia del pas identific que, en el caso de crmenes violentos, la tasa de reincidencia de los adolescentes juzgados en el sistema comn fue 100% mayor que la de aquellos que estaban bajo los cuidados del Sistema de Justicia Juvenil.Mara Laura Canineu destaca que, en caso de aprobacin de la reduccin de mayora, Brasil estar incumpliendo normas del Derecho Internacional, que prevn la existencia de un sistema de responsabilizacin propio para adolescentes. La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) considera que la edad penal ideal es de 18 aos.Brasil es referencia en Amrica Latina por haber sido el primer pas en incorporar los principios de la Convencin sobre los Derechos del Nio, lo cual result en la creacin del Estatuto del Nio y del Adolescente (ECA por sus siglas en portugus), en 1990. "El pas fue muy imitado, [fue] inspirador, entonces, ahora es casi una traicin a esa tendencia, que fue muy positiva", afirma la directora.El mes pasado Human Rights Watch envi una carta al Senado pidiendo que los parlamentarios no alteren la edad penal.El tema est en discusin en el Legislativo a travs de las Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC) 74/2011, 33/2012, 21/2013 y 115/2015. La principal de ellas, que tiene ms posibilidades de ser aprobada, es la PEC 33/2012, que reduce la edad penal a 16 aos en el caso de crmenes considerados graves. La medida debe ser votada en las prximas semanas en el Senado y divide la opinin de los parlamentarios.El asunto ha sido motivo de campaas y movilizaciones en diversas partes del pas. Para el senador Joo Capiberibe (Partido Socialista Brasileo, estado de Amap), la oposicin a la PEC en el Congreso puede ser favorecida por lo apelo popular. "La diferencia entre los que quieren hacer cambio en la mayora de edad penal y los que no quieren no es tan grande, creo que eso va a pesar el momento de la decisin de algunos senadores", acredita.La PEC 33 es de autora de Aloysio Nunes (Partido de la Social Democracia Brasilea, estado de So Paulo), quien est con licencia del Senado porque asumi el Ministerio de Relaciones Exteriores.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/10/25/reduccion-de-mayoria-de-edad-penal-en-brasil-va-a-contramano-de-la-tendencia-mundial/