La contraofensiva de la derecha pone en peligro la democracia

Agencia Bolivariana de Prensa Ecuador

A poco ms de un ao del golpe de Estado parlamentario que defenestr a Dilma Rousseff, el balance para el pueblo brasilero ha sido totalmente negativo: desmantelamiento del Estado social e inclusivo, restauracin de polticas neoliberales, desigualdad y privilegios para unos pocos como poltica de Estado, impunidad en las denuncias de corrupcin contra Temer; en definitiva, Brasil ha vivido estos ltimos meses el vrtigo del retorno al Estado oligrquico que busca anular la participacin del campo popular y sobre todo que pone en riesgo la existencia de la democracia.



Desde el 2013, las principales ciudades brasileras fueron inundadas por una ola de protestas de manifestantes que demandaban al Gobierno de Rousseff ajustes en algunas medidas como por ejemplo revertir el alza de pasajes del transporte pblico o ampliar la inversin en programas sociales de educacin salud y vivienda, y fuertes crticas a los gigantes auspicios de eventos deportivos como la copa mundial de ftbol y las olimpiadas. Ya en el 2014, la recin re-electa presidenta prometi recoger estas demandas y atenderlas, sin embargo, un parlamento mayoritariamente opositor, bloque cualquier intento de reformas en ese sentido, lo que ocasion mayor desgaste e impopularidad de la petista.



Grandes masas protestando en las calles, una imagen de la presidenta que se deterioraba progresivamente y un legislativo con mayora opositora, era la oportunidad que haba estado esperando los opositores desde hace trece aos para atinar un golpe contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). El impeachment o proceso de destitucin, -nombre sofisticado que le han dado al golpe de estado parlamentario-, arranc desde diciembre del 2015, tiempo en el cual el bloque oligrquico logr cohesionarse: la burguesa financiera rentista, los politiqueros oportunistas del Congreso, el monopolio meditico de red O globo y los hilos detrs del poder judicial, todos estos se cobijaban bajo la misma bandera, sacar al PT del Gobierno y -recuperar para ellos- nuevamente todos sus privilegios.



Finalmente en mayo del 2016, sin acusacin ni pruebas que demuestren algn acto de corrupcin concreto contra Rousseff, el senado resuelve destituirla de su cargo; asumiendo al instante el vicepresidente Michel Temer del partido de centroderecha (PMDB) como presidente interino, bajo el cargo de desnudar y luchar contra toda la corrupcin de la saliente administracin y desmantelar el Estado social.



Pero el remedio result peor que la enfermedad, Temer -quien sera la encarnacin de la transparencia- desde el primer da de su gestin ha sido acusado en mltiples ocasiones por actos de corrupcin, frente a ello, algunos sectores que lo apoyaron en un inici han decidido dar un paso al costado y evitar involucrarse, lo que ocasionado que el bloque reaccionario se disipe, para quienes ha quedado claro que respaldar a presidente interino, es respaldar a la corrupcin encriptada en el aparato burocrtico, y que solo puede resultar saldo negativo en apoyar a un poltico cuestionado que carece de visin y proyecto poltico y que simplemente busca en la poltica el enriquecimiento personal.



En lo que si coindicen todas las facciones del campo oligrquico, es el impedir -a toda costa- que se celebren elecciones anticipadas el prximo ao, pues segn como lo afirman varias encuestas, Lula lidera la intencin de voto frente a los otros posibles candidatos [1], al respecto tiene muy claro la derecha que dar paso a esto sera un grave error poltico, pues significara eventualmente el regreso de Lula y la clase trabajadora al Gobierno.



De momento, la estrategia del campo oligrquico, se centra en expropiar de todo espacio de poder al campo popular; en un primer momento bloquear el paso a las elecciones anticipadas para el 2018, lo que es completamente plausible, considerando que es facultad del legislativo (de mayora opositora al PT) el realizar estas reformas; y, en caso de no conseguirlo, se la jugarn por impedir la candidatura judicialmente contra Lula da Silva, y en simultneo, golpear en la imagen del lder petista. El objetivo es ganar tiempo hasta que estos sectores encuentren un nuevo candidato que los represente.



Sin embargo para el campo popular est claro que no se trata de una simple batalla por el poder, ni tampoco una disputa que se limita al triunfo electoral. En realidad es la inexorable agudizacin de la lucha de clases, en la que se enfrentan, los dos grandes bloques histricos del Brasil por imponer sus proyectos de clase y hasta civilizatorios. A decir de uno de coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stedile: La eleccin de 2018 ser una guerra entre la clase obrera y la burguesa [2].



Por una parte el proyecto de la burguesa financiera rentista que busca el retorno al Estado Oligrquico de corte neoliberal, clase que no le interesa la democracia y ni la equidad, sino el acumular riqueza en base al despojo de las mayoras de los ciudadanos, incluso se oyen voces reaccionarias que estn dispuestas a sentarse a negociar con militares de ultraderecha y golpistas una posible intervencin militar.



Por otro lado est el bloque popular, quien en medio de las agudizadas contradicciones del capitalismo y de shock neoliberal de estos ltimos meses, ha tomando conciencia de la necesidad de luchar por el futuro de Brasil. La conciliacin entre las clases result un grave error en el Gobierno del PT, por lo que este 2018 la clase trabajadora ha emprendido la reconstruccin colectiva del proyecto revolucionario y un primero paso es el impulso de este sector compuesto por movimientos sociales, gremios de trabajadores, importantes intelectuales, y sociedad civil en general, para que el Legislativo realice las reformas necesarias que den paso a las elecciones directas en el prximo ao.



En un plazo inmediato est el luchar por las elecciones directas anticipadas, como alternativa democrtica, sin embargo el campo popular est replanteando un proyecto que represente los intereses del pueblo brasileo a largo plazo. Los Movimientos populares y organizaciones polticas que forman parte del Frente Brasil Popular, plantean convocar una Asamblea Constituyente a fin de construir un nuevo modelo democrtico de rgimen poltico-electoral en el pas, de igual un Plan Popular de Emergencia, que incluye ms de 70 medidas de emergencia para enfrentar la crisis econmica, social y poltica.



Notas:

[1] Segn las encuestas, Lula tendra un 30%, por encima de Bolsonaro, que tiene el 16% (ultraderecha); Marina Silva (exministra y ambientalista) 15%, Geraldo Alckmin, con 8% (gobernador de San Pablo, copartidario de Temer); disponible en: Eltelegrafo.com, Lula lidera encuestas para las presidenciales de 2018 en Brasil, Lunes, 26 Junio 2017, en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/lula-sigue-liderando-la-carrera-para-las-presidenciales-de-2018-en-brasil

[2] Brasil de Fato, Stedile: "La eleccin de 2018 ser una guerra entre la clase obrera y la burguesa", en: https://www.brasildefato.com.br/2017/09/25/stedile-la-eleccion-de-2018-sera-una-guerra-entre-la-clase-obrera-y-la-burguesia/



Fuente: https://abpecua.wixsite.com/ecua/single-post/2017/10/22/Brasil-La-contra-ofensiva-de-la-derecha-pone-en-peligro-la-democracia