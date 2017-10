Politizar el pesimismo

El pesimismo es un reflejo de los tiempos sombros que vivimos. Walter Benjamin sostena que haba que organizarlo, lo cual equivale a decir que hay que politizarlo, darle sentido y proyeccin para que genere conciencia y movilizacin.

El pesimismo organizado y politizado puede ser un eficaz antdoto a la tentacin populista la cual, ms all del debate sobre su contenido, se presenta como una forma de generar esperanzas e ilusiones, crear y tomar atajos para conquistar al poder poltico. Una forma no populista de hacer poltica desde la izquierda anticapitalista, sin caer en actitudes sectarias y jugar un papel simplemente testimonial, requiere pensar de forma antittica las formas, los territorios y los ritmos de la lucha.

En correspondencia con el dispositivo laclausiano, el populismo y la versin populista de revolucin pasiva promueven una precaria y en buena medida imaginaria construccin del sujeto pueblo para habilitar una rpida -porque artificial- agregacin electoral, es decir coyuntural e institucional, una modificacin de la correlacin de fuerzas en el plano ms superficial y efmero -que puede expresar la crisis de la gobernabilidad neoliberal pero no la crisis profunda de su penetracin cultural, el subsuelo hegemnico que la sigue sosteniendo. En esta acrobacia se menosprecia, sacrifica o deliberadamente manipula el potencial antagonista y autnomo de las clases subalternas, recurso indispensable de un cambio de correlacin de fuerzas profundo y duradero sobre el cual se pueda edificar un proceso emancipatorio. Esta constatacin es una advertencia respecto de las ilusiones coyunturales, de repentinos desbordes de movilizacin o inesperados vuelcos electorales, del culto del acontecimiento que implica el menosprecio de los procesos poltico-culturales a los cuales Gramsci atribua tanta importancia. Acontecimiento cuyo alcance y productividad poltica no podemos negar, pero cuidndonos de no sobrestimar y sobredimensionar lo emergente, como deberamos haber aprendido de las reiteradas lecciones de las mltiples situaciones pre-revolucionarias que hemos vivido o simplemente imaginado.

Aparece aqu la cuestin de los ritmos de la lucha poltica, en donde la tirana de la eficacia del corto plazo nos impide situarnos plenamente en la derrota histrica desde la cual podemos y debemos pensar el qu hacer poltico anticapitalista y socialista revolucionario. Asumir de forma integral a la derrota, no solo en trminos tcticos en relacin a un momento determinado de la historia, sino como horizonte estratgico, implica revisitar crticamente todos los triunfalismos progresistas de una poca que estn anocheciendo, los socialdemocrtas y populistas, pero tambin los marxistas. Sin embargo, entre los marxismos crticos encontramos, por debajo de las incrustaciones de la retrica del sol del porvenir y del advenimiento del socialismo y del comunismo, valiosas pistas tericas en el pensamiento de Gramsci, de Rosa Luxemburgo y en una lnea que Enzo Traverso -en un sugestivo libro publicado en francs el ao pasado- llama melancola de izquierda, desarrollando una senda ya explorada anteriormente por D. Bensaid y M. Lwy y que tiene a W. Benjamin como principal referente filosfico. Una perspectiva fincada, segn Traverso, en la experiencia y la memoria del sufrimiento de los vencidos, un metabolismo de la derrota que no lleva a la resignacin, sino que se renueva como lucha y como proyeccin de utopa y pertenece a la estructura de sentimientos de la izquierda.

Por su parte, en sus Cuadernos desde la derrota, Gramsci colocaba como punto de partida la condicin subalterna de las clases explotadas y vislumbraba su subjetivacin autnoma como contrapoder en una prolongada guerra de posiciones, como principio y fin de todo proyecto emancipatorio, colocando otra temporalidad y otra tesitura de la poltica, a contrapelo del inmediatismo de la que llamaba pequea poltica.

A partir de estas intuiciones, la izquierda anticapitalista tiene ante s el desafo de organizar y politizar el pesimismo, repensando la estrategia, sus tiempos y sus espacios, desde abajo, porque abajo estn las clases subalternas y porque no encontramos otra vez muy abajo, reiniciando una escalada al cielo, habiendo fracasado en el asalto que lanzamos en el siglo XX. Tiempos y espacios que son necesariamente otros, porque surgen de la lgica de la derrota e implican tiempos largos, ritmos lentos, caminos tortuosos y empinados pero ineludibles. Sugieren combinar una estratgica guerra cotidiana de posiciones y un permanente recurso tctico al movimiento, a la politizacin de la lucha de clases. Salvo sobresaltos de la historia que no solo sern bienvenidos, sino que habr que propiciar y que nos encontrarn ms preparados en la medida en que haya florecido la subjetivacin subalterna, es decir, se haya colorado de autonoma.

Algo diametralmente opuesto a los atajos y las compulsiones de la tentacin populista.





El autor es Historiador y socilogo; Profesor de la Facultad de Ciencias Polticas y Sociales de la UNAM (Mxico).