frica en los mrgenes de la pobreza

- El arte que emerge del Sur rompe estereotipos, cuestiona prejuicios y enriquece debates en la sociedad global

- La imagen de frica est en manos de los africanos y ya no depende de la mirada occidental para verse representada

- Estos son solo tres ejemplos de artistas con una mxima en comn: ms luz a la cultura como herramienta transformadora

Moda en las calles de Kibera. El cineasta y fotgrafo Stephen Okoth, conocido como Ondivou'r, aporta vitalidad a la vieja escuela. Imagen del proyecto 'Kibera stories' del fotgrafo Bryan Jaybe. BRYAN JAYBEE

Para muchos analistas internacionales son simplemente observadores silenciosos. Acoplados urbanitas. Sin embargo, ellos y ellas gritan el lenguaje del arte cada da en las esquinas de capitales como Nairobi, Lusaka, Kinshasa, Durban, Lagos, Dakar, Uagadug, Lom, Abidyn, en salas de teatros y exposiciones, en medios de comunicacin locales, y necesariamente a travs de las redes sociales donde se hacen or. Otras formas de explicar desde abajo.

Recogen las pequeas piezas de la vida sembradas en las calles para darles forma y estamparlas en las miradas atnitas de algunos consultores que pasan entre 24 y 72 horas en ciudades desconocidas de las que despus tendrn que sacar conclusiones.

Los otros. Ellos. Pero no. No hay tiempo de oxigenar la mirada y observar. Demasiado fugaz. O demasiado humillante el poder ver cmo la realidad de muchos artistas que buscan nuevas formas de mostrar frica es, simplemente, en alta definicin, a todo color y con respuestas a muchas de las preguntas. No por nada, sino porque se trata de vivir.

En verano del ao pasado se publicaba el libro Africa's Media Image in the 21st Century: From the "Heart of Darkness" to "Africa Rising", en el que se revisaba la representacin del continente en los medios internacionales a travs de 28 ensayos moviendo la discusin acadmica ms all de las crticas tradicionales del estereotipo periodstico, del afro-pesimismo o de la cobertura de las noticias ms oscuras de frica. La portada era ya toda una declaracin de intenciones: una chica con una cmara fotogrfica. Es decir, la imagen de frica est en manos de los africanos y ya no depende de la mirada occidental para verse representada.