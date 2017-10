Nicaragua se une al acuerdo climtico de Pars y ahora solo se oponen Estados Unidos y Siria

New York Times

El presidente Donald Trump anunci en junio que Estados Unidos se retirara del Acuerdo de Pars sobre el cambio climtico. Credit Al Drago / The New York Times

Nicaragua ha anunciado que se unir al Acuerdo de Pars sobre el combate al cambio climtico, con lo que solo quedan dos pases que no se han sumado al pacto o que han sealado sus planes de abandonarlo: Siria y Estados Unidos.

El acuerdo, suscrito en diciembre de 2015, fue un gran logro diplomtico al comprometer a casi todos los pases del mundo 197 han firmado y 168 de ellos ratificado, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climtico. Fue el primer tratado de este tipo.

Pero en junio, el presidente Donald Trump dijo en un discurso que Estados Unidos se retirara del acuerdo, con lo que cumpli una de sus promesas de campaa. Durante mucho tiempo, Trump haba argumentado que el acuerdo era excesivamente oneroso y obstaculizaba el trabajo de las empresas estadounidenses.

Nicaragua, por otro lado, criticaba el acuerdo por no ser lo suficientemente ambicioso. En una entrevista de 2015 con el programa de noticias Democracy Now, Paul Oquist, el principal negociador climtico de Nicaragua, dijo que el acuerdo no haca lo suficiente para evitar un posible aumento de la temperatura, de tres grados Celsius en comparacin al promedio de la era industrial.

Oquist tambin ridiculiz el requisito del acuerdo de que todos los pases, ricos y pobres, reduzcan las emisiones como una opinin histrica sesgada, porque no todos creamos este problema del calentamiento global. Sin embargo, ahora Nicaragua anunci que respaldar el acuerdo.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, dijeron en una declaracin conjunta que la gran mayora de los Estados tanto desarrollados como en vas de desarrollo hemos asumido los compromisos de unir y multiplicar esfuerzos frente al incremento de los desastres naturales con elevados costos, en la prdida de vidas y cada vez mayores daos materiales.

De la misma manera, unimos esfuerzos para detener y reducir los altos niveles de contaminacin que envenenan el planeta, agregaron.

Ortega y Murillo hicieron referencia a las preocupaciones de Oquist en su declaracin, calificndolas de claramente explicadas y fundamentadas. Pero dijeron que el Acuerdo de Pars, a pesar de no ser el acuerdo ideal, es el nico instrumento que permite en la actualidad esa unidad de intenciones y esfuerzos.

La decisin fue anunciada originalmente el viernes por Ortega, pero recibi mayor atencin despus de que Murillo la coment durante una entrevista de radio local el lunes, segn Reuters.

A pesar de su adopcin generalizada, el futuro del acuerdo ha quedado en entredicho por la decisin del gobierno estadounidense de retirarse. Los funcionarios de la Casa Blanca viajarn a Alemania en noviembre para una serie de discusiones sobre el cambio climtico promovida por las Naciones Unidas, lo que los colocar en la posicin de negociar un acuerdo del que dicen que se van a retirar.

Bajo los trminos del tratado, lo ms pronto que un pas puede retirarse del pacto es el 4 de noviembre de 2020. Eso es menos de tres meses antes del final del mandato actual de Trump. La Casa Blanca ha dicho que respetar esos trminos.

En septiembre, el asesor econmico de la Casa Blanca, Gary D. Cohn, le dijo a funcionarios gubernamentales de pases europeos, Canad y Japn que Estados Unidos abandonar el acuerdo a menos que se hagan cambios. Pero los funcionarios dijeron que Cohn no les dijo cules son los cambios que quiere proponer el gobierno de Trump.