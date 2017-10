'Las llaves de la memoria', un documental que niega la conquista rabe del 711 y busca la raz de la identidad mestiza en Andaluca

'Las llaves de la memoria' es un documental que se adentra en la historia silenciada de Andaluca. Ocho siglos ninguneados de conquistas falsas con fuentes historiogrficas que documentan la etapa conocida como la Reconquista (una expansin colonialista del imperio nacional catlico) y que atribuy para su puesta en marcha que en el ao 711 se llev a cabo una falsa invasin rabe. Jess Armesto, director de la pelcula, profundiza con esta cinta en las races de una cultura muy original y peculiar en Europa como ha sido la andaluza. Llena de mestizajes de las tres culturas que convivieron en la desconocida Al ndalus y que fue eliminada en la posterior etapa de la Edad Media, aclara el director a Pblico.

El documental cuenta con una figura central. Sofa, una joven estudiante andaluza, inicia una tesis universitaria sobre la historia de Andaluca en la que descubre, gracias a las revelaciones de catedrticos, hispanistas, historiadores y arabistas, que la Pennsula Ibrica nunca fue invadida por los rabes, que Al ndalus fue un lugar de paz, convivencia y tolerancia en el que habitaban tres religiones y una misma cultura. Tambin repasa como el ejrcito con el que los Reyes Catlicos conquistaron Granada para la causa castellana estaba compuesto en su mayora por musulmanes o que las crnicas del momento se escribieron casi dos siglos despus con un puro objetivo poltico y propagandstico.

La conquista castellana de Al-ndalus no fue un conflicto religioso como nos han dicho, sino poltico y econmico, que ha servido para expulsar lo diferente y edificar un proyecto nacional sobre la xenofobia y el desprecio a la diversidad, sostiene el director.

El destacado arabista Emilio Gonzlez Ferrn participa en la Llaves de la Memoria negando la fecha de invasin rabe en el 711. En esa etapa histrica no estaban codificados el Corn ni ninguna tradicin islmica", afirma Ferrn, que dirige el Departamento de Filologas en la Universidad Pablo de Olavide. "A la lengua rabe le faltaba un siglo para ser una lengua internacional. Quien quiera que entrase en la pennsula Ibrica ni era musulmn ni hablaba rabe", resume el arabista.

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundacin Cultura y Paz recalca la necesidad de conocer la cultura andalus y de encontrar multitud de huellas que narran lo que fue la verdadera historia de Al ndalus.

Gonzlez Ferrn puntualiza en el documental cmo se ha escrito gran parte de esta historia desde los reinos de Len y Asturias. Y la historia de Andaluca ha sido sometida por los principios del nacional catolicismo.

Qu ha provocado que este relato haya llegado sesgado hasta nuestros das?. Los expertos destacan que nunca tuvo sentido en Andaluca hablar de invasin rabe. Se trata de una impostura ya que se ha asumido un relato literario y se ha hecho histrico perviviendo a lo largo de los siglos. Adems se hace necesario hablar de invasin cuando se habla del trmino Reconquista donde el mal siempre viene de fuera, los malos son los otros en este caso el imperio de Oriente Medio. Y es que en aquella etapa se desarrollara una progresiva arabizacin de un rgimen que proceda de la zona de Oriente Medio y que nunca se impuso a la poblacin, afirma con rotundidad Gonzlez Ferrn.

Cuando le preguntamos a Jess Armesto, director de la pelcula, sobre el principal objetivo del documental relata cmo Espaa se ha camuflado y lo sigue haciendo en un proceso de colonizacin del que no se ha despojado. Por ello hay que intentar buscar todo lo que somos y lo que desconocemos, aclara. Ese es el principal fin de las Llaves de la Memoria que se puede extrapolar a otro momento Y no solo en aquella lejana etapa sino de forma reciente como puedo ocurrir con la dictadura franquista. El mensaje ms importante es que somos resultado de esa mezcla gigantesca, preciosa y tenemos que poner toda la energa para integrar todo nuestro pasado. No podemos negarlo.

La originalidad del mestizaje en Andaluca recorre ocho siglos que nos ha convertido en lo que ahora somos, un fruto muy original para Europa. La convivencia en Al ndalus de tres culturas que se respetaban mutuamente como fue a travs de judos, cristianos y musulmanes parece olvidada en aquel concepto de diversidad. Nuestro principal problema es que no tenemos un hueco para la diversidad en pleno siglo XXI. Y hace ocho siglos, convivan muchas culturas.

Pero entonces Hay datos que permitan conocer la equivocacin historiogrfica de la Reconquista? Gonzlez Ferrn habla de la conquista castellana de 1248 en Sevilla. Un proyecto poltico de Fernando III el Santo que se produce con centenares de grupos de soldados rabes. El rey castellano estaba conquistando por razones polticas no ideolgicas con tropas musulmanas que lo acompaaban junto al apoyo del seor Arjona, que permiti la pervivencia de Al ndalus, dos siglos y medio ms.

Sebastin de la Obra, historiador, bibliotecario y documentalista especializado en asuntos sefardes reclama la falta de espacio en la cultura hispana del valioso legado andalus, que promovi el concepto de extranjerizacin donde todo lo musulmn se rechazaba de nuestra propia cultura. Tenemos que hablar de Al ndalus como un perodo que se define como una construccin social y poltica donde la diversidad tiene un papel primordial. A raz de la construccin de los reinos castellanos y la identidad unitaria hispnica solo cabe un solo dios, una lengua un territorio. Y sobra la diversidad, sobran dos pilares. Sobran nuestros musulmanes y los judos, destaca de la Obra.

El primer elemento para fomentar la cultura hispana es extranjerizar y dejar huir una parte de lo que somos. Solo admitimos a los castellanos, a los que hablan lengua romance y a los cristianos . Todo aquello que no responde a esa triloga no corresponde a nuestra identidad.

La estrategia hegemnica que se gest en el siglo catorce y pervive hasta nuestros das se identifica con problemas tan actuales como lo que ocurre en Catalunya donde no se entiende nada fuera de esa unidad reconocida del Imperio Espaol, apunta el director Jess Armesto.

Catalunya es hoy tambin un centro de poder y un centro social y que tambin fue conquistado y colonizado. Catalunya ha sido la regin de Espaa que ms ha hecho por acceder a su propia historia, a estudiarla minuciosamente para poder relatarla. Catalunya ha podido conocer su pasado y contarlo en los colegios afirma el director.

El Catedrtico de Historia de la Universidad de Crdoba, Enrique Soria considera la importancia de mantener ese discurso nico. Y hace una llamada de atencin a la ciudadana. Hay que hacer una reinterpretacin absoluta para entender lo que somos, lo que fuimos. Venimos de un franquismo que bas una Espaa nica en la idea de un imperio que viene muy de lejos.

Sin embargo, la historia ha dejado, segn reconoce en la cinta Antonio Manuel, otro de los expertos, los desconocidos espasmos de la memoria que han dejado fuera de la hegemona el habla andaluza, el arte como el flamenco o la gastronoma rabe en el sur. Identificaciones culturales de aquella lejana Al ndalus que perviven intactos.