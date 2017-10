Migracin cubana en el ojo del huracn

La migracin cubana en y hacia Estados Unidos es la gran perdedora de la poltica hostil de Donald Trump hacia Cuba, y crea dificultades adicionales a ciudadanos de la isla otrora acostumbrados a beneficios que jams tuvieron sus vecinos de la regin latinoamericana.

En una decisin que mantiene en la incertidumbre a miles de personas que aspiraban de viajar al pas del norte por vas legales, Washington suspendi el proceso de visados para residentes de la isla luego de ordenar el 29 de septiembre la salida de 60 por ciento de su personal en esa sede.

Llor muchsimo despus del cierre de los trmites consulares en La Habana, dijo a IPS una trabajadora privada, que hace un ao y cinco meses es reclamada para emigrar a Estados Unidos por su esposo, dentro del Programa de Reunificacin Familiar, que Washington asegur que mantendr, aunque sin dar detalles.

La vecina de la capital, que pidi mantener su nombre bajo reserva, revel que se siente ms tranquila luego de que esta semana recibiera por correo los nuevos documentos para seguir el trmite.

Mira, hasta ahora todos los documentos que haba recibido se referan a mi caso con un nmero. Ya estos de ahora tienen mi nombre completo, detall.

An no tengo fecha de cita y no s a dnde tendr que ir a hacer la entrevista, pero mi esposo y yo nos sentimos seguros de que todo se mantendr en marcha, expres con un suspiro de alivio. Para ese trmite la mujer tendr probablemente que viajar a Colombia, donde la embajada estadounidense anunci que en noviembre atender casos.

Sabemos que hay inquietud por esto en el pueblo cubano, pero an no tenemos instrucciones de cmo proceder, dijo este lunes a IPS una fuente de la sede diplomtica colombiana que pidi no ser identificada, porque no estaba autorizada a hablar sobre el tema. Como la mayora de los pases, Colombia exige visas a los viajeros cubanos.

La legacin de Washington en La Habana ha informado en su sitio digital que entre las personas de nacionalidad cubana residentes en la isla que debern viajar a Colombia figuran quienes solicitan visas de inmigrante para prometidos, familiares de ciudadanos estadounidenses o las personas que ganaron una de las visas de la llamada lotera.

Quienes desean obtener visas de visita, turismo o negocios tendrn que acudir a la embajada de Estados Unidos de cualquier otro pas. Est pendiente de conocer cmo se garantizar el funcionamiento continuo del Programa Cubano de Parole de Reunificacin Familiar (CFRP) y el procesamiento de refugiados.

El clima bilateral se enrareci desde que el gobierno de Trump sac a relucir supuestos ataques acsticos en la sede estadounidense en La Habana que habran afectado la salud de ms de una veintena de sus diplomticos y sus familiares. Cuba insiste en que no tiene responsabilidad alguna en el caso, an bajo investigacin.

La nacin nortea tambin alert a sus ciudadanos de que se abstuvieran de viajar a Cuba por razones de seguridad y exigi la salida de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington directamente vinculados a asuntos consulares y comerciales, cuya ausencia dificultar la relacin entre personas y empresas de los dos pases.

Tales medidas pueden tener un efecto muy perjudicial sobre los acuerdos migratorios (de 1994 y 1995) entre los dos pases, dijo a IPS el analista poltico Carlos Alzugaray. En su opinin, la decisin de que se tramiten los visados en un tercer pas elevar los costos ya de por s altos.

Es posible un aumento de la inmigracin irregular, opin Emily Mendrala, directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Amricas, entidad que promueve una poltica basada en la reciprocidad y el reconocimiento de la soberana de Cuba, en dilogo con IPS..

Aunque Estados Unidos pueda cumplir su compromiso con los Acuerdos Migratorios de 1994 y 1995 para admitir a 20.000 inmigrantes (al ao), bajo las actuales prcticas consulares el nmero de visas para no inmigrantes emitidas para los cubanos que visitan a Estados Unidos decaer drsticamente, indic.

La experta llam a tener en cuenta que los solicitantes de visas de inmigrante tendrn seguramente un patrocinador en Estados Unidos dispuesto a pagar los gastos de pasaje areo y estancia en Colombia, en tanto las tasas de denegacin para visas de no inmigrante son mayores y el costo del viaje, aunque sea en cualquier tercer pas, sera prohibitivo.

Cibernautas consultados por IPS coincidieron en que en este contexto, los cubanos humildes de aqu y de all sufren. A su vez, un profesor universitario, que pidi no ser identificado, consider que detrs de todo est el propsito de crear tensiones internas y elevar la presin de la caldera (social).

El 12 de enero de 2017, pocos das antes de dejar la Casa Blanca, el entonces presidente Barack Obama anunci el cese de la poltica conocida como pies secos/pies mojados, vigente desde los acuerdos de 1994 y 1995, que daba a inmigrantes cubanos un trato preferencial para obtener la residencia y otros beneficios.

Al tomar esta medida, tratamos a los migrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los migrantes de otros pases, dijo Obama, quien tambin dio por terminado el Programa de Parole de Mdicos Cubanos (Cuban Medical Professional), destinado recibir a esos profesionales que abandonasen sus misiones oficiales en terceros pases.

El temor de que el proceso de normalizacin de relaciones bilaterales, restablecidas en julio de 2015, poda conllevar el cese de los beneficios especiales en materia migratoria impuls a miles de ciudadanos cubanos a salir legalmente de Cuba ya tratar de llegar a Estados Unidos desde pases latinoamericanos.

Esas naciones cerraron sus fronteras ante las oleadas de viajeros de la isla, dando lugar a una crisis migratoria que involucr a varios pases de la regin. Durante 2016, un total de 6.000 frustrados emigrantes fueron devueltos a Cuba, segn datos oficiales, en tanto un nmero difcil de cuantificar mantiene la esperanza y se niega a regresar.

La revisin semestral de los convenios migratorios fue durante casi dos dcadas el nico punto de contacto entre las dos naciones, envueltas en varios aos de conflicto. En ese escenario, el gobierno cubano mantuvo siempre su rechazo a la poltica de pies secos/pies mojados y a la an vigente ley de Ajuste Cubano de 1966.

La Habana ha considerado que ambas normativas son causantes de que tantos cubanos y cubanas opten por la migracin ilegal, incluso a riesgo de sus vidas. La reforma migratoria aprobada por Ral Castro, en vigor desde 2013, contribuy en buena medida a evitar salidas clandestinas.

El principal receptor de emigracin cubana es Estados Unidos, donde residen poco ms de 2 millones de personas de origen cubano, de las cuales casi 1,2 millones nacieron en Cuba, de acuerdo a datos oficiales de ese pas citados por Antonio Aja, director del estatal Centro de Estudios Demogrficos de la Universidad de La Habana (Cedem), en un artculo sobre el tema.

