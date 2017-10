La crisis econmica global rompe el pacto constitucional del 78

O de cmo pagar la clase obrera espaola, el dficit a priori de 13.000 millones de euros, que anuncia el gobierno de PP que tiene de coste el asunto cataln a las arcas del estado, una amenaza que conlleva estrategia para las futuras elecciones, responsabilizando ante el pueblo espaol, al pueblo cataln de los recortes futuros en salarios y pensiones, con el objetivo de que paguemos la crisis. La burguesa catalana aplaude con las orejas, porque tambin participa del postn, dentro de la propiedad y acciones de las empresas y sociedades financieras que comparten con la espaola, la europea y del resto del planeta.

Resulta irritante la pretensin de dar como cierta por histrica, una explicacin de confrontacin entre lites burguesas por revisionista, dando igualdad a todas las personas desde conceptos abstractos como pueblo y ciudadana, con una burguesa vendepatrias, sin fronteras financieras y de parasos fiscales como las del PP y PDeCAT, que autoproclamada como pueblo por el constitucionalismo del 78, situ la contradiccin en la recuperacin de sus derechos histricos como pueblo cataln dentro del estado espaol, cuando es un problema sin solucin entre burgueses, como propietarios de la industria, el comercio, entidades financieras y desde siglos, de la tierra, de sus poderes fcticos y del gobierno.

Esta posverdad de hacer para la clase obrera como pueblo el problema de los propietarios burgueses, adems de manida en la historia de la lucha de clases, nos viene dada por el abandono del marxismo del PCE y el PSOE en los aos setenta, posibilitando que la izquierda que representaba a la clase obrera y al pueblo (que engloba a todas las clases sociales menos a la oligarqua dominante) acordara en la constitucin del 78, darnos unos derechos genricos (dentro del pacto social de estado de bienestar que se nos ofertaba) en trabajo, sanidad, enseanza, servicios sociales, dependencia y de libertades en la calle y el trabajo y para ellos que no olvidan la lucha de clases, firmeza en los derechos fundamentales que salvaguardan la propiedad privada y el libre mercado, bajo una monarqua parlamentaria como estado de derecho, todo ello sobre la base del mantenimiento del aparato fascista del estado franquista, lo cual explica el poder y corrupcin de los poderes fcticos y la escasa independencia del poder judicial.

Este acuerdo que tambin era entre oligarquas, encubierto como derechos histricos, es el que salta fruto de la presin que ejerce la competencia por el control del libre mercado y de los instrumentos del estado burgus de apropiacin de los ahorros, salarios, pensiones y propiedades de la clase trabajadora, especialmente los de la clase media, que abarca desde la clase obrera con trabajo fijo, al profesional, autnomos y pequeos empresarios, que inexorablemente ven avanzar su proceso de proletarizacin con sus hijos y nietos en trabajos precarios, sin salario estable y con sus propiedades y la de los avalistas hipotecadas, cuando no embargadas por las entidades financieras, por un extractivismo salvaje de los bienes y propiedades, amasadas durante los treinta aos de pacto social de estado de bienestar.

La crisis global del sistema capitalista y de la hegemona occidental, conlleva la confrontacin entre oligarquas por el control del libre mercado y el monopolio, donde el beneficio es el objetivo final y el extractivismo a las clases populares de ahorros, salarios, pensiones, propiedades y servicios pblicos como sanidad, enseanza o dependencia, base de una sociedad desarrollada como Catalua, el objetivo del capital financiarizado en la apropiacin de bienes para su beneficio. En EEUU la derecha reaccionaria confronta con la neoliberal y la vence electoralmente, combatindose en el gobierno, en organismos econmicos, militares y en la calle, desde el carcter imperialista de ambas por mantener su poder. En Gran Bretaa, el Brexit triunfa en una pacfica lid entre oligarquas, para independizarse del brazo alemn bajo el apoyo del poder financiero de la City, con el objetivo de liderar en Europa y occidente la penetracin de un yuan chino, dentro de la canasta de monedas del FMI y como referente del nuevo poder econmico que se vislumbra desde Eurasia con la Banca Asitica china, los BRICS y su Banco de Desarrollo, en la apuesta de la nueva Ruta de la Seda China. En Francia, todo el neoliberalismo desde el progresista hasta el ms conservador, se unen para vencer y polarizar la sociedad entre la democracia representada por ellos contra el fascismo, que supuestamente simboliza la derecha oligrquica de Le Pen, como tctica para derrotar a la izquierda radical reformista de Mlenchon. Lo cual lograron.

En Espaa, despus de ms de cuatro aos de ruptura del bipartidismo, con el acoso meditico de los neoliberales construyendo fracturas internas a Podemos, poniendo gestoras a los partidarios del NO al gobierno de Rajoy, para que no confluyan con Unidos Podemos y formen gobierno, pero an as con todo, fueron incapaces de hundirlo en las encuestas, hasta ahora, que un partido en el gobierno espaol y otro en el cataln, con docenas de dirigentes, diputados y senadores encausados por delitos contra los bienes pblicos, con un dficit pblico que llega al 100% del PIB segn sus cuentas, con un nivel de desempleo y precariedad del ms del 50% de la poblacin activa, que si no aumenta, es por la jubilacin anticipada a la que obligan, a miles de personas que pierden su puesto de trabajo y subsidios al superar los sesenta aos, perdiendo de media del 30 al 40 por ciento de su pensin y por la migracin de miles de jvenes anualmente, en busca de un empleo que les garanticen una vida digna con derechos. Y con todo este lo, topan con el filn de la falta de identidad de clase como pueblo, por el revisionismo del 78.

Superado el conflicto vasco con la derrota del independentismo, nace el conflicto entre oligarquas en Catalua, con la utilidad de tapar trapos sucios y de paso dirimir diferencias por la cada de beneficios y por la acaparacin de nuevos negocios dentro de la crisis global. El inters de la oligarqua catalana pasa entre otros, por el control de la Hacienda Pblica en lnea con la de Euskadi y Navarra, insolidaria con el resto de comunidades. De quin controla y gestiona en Espaa las inversiones y contrataciones en la configuracin de las rutas de comunicacin con la Europa Central y frica, dentro de la ruta de la seda terrestre y martima china. De a quien revierten los beneficios y corruptelas de los fondos de inversin que gestionan el parque de viviendas e inmuebles barcelons, limitado por las trabas municipales del gobierno de Ada Colau y principal enemiga de la oligarqua a batir en Catalua. Por estas y por las que saldrn, es por lo que han creado el problema cataln, como estrategia vlida para derrotar a la nica opcin capaz de derrotarles hasta hoy, Podemos y sus confluencias en Unidos Podemos.

Y esto es lo que nos estamos jugando la clase obrera en estos momentos, que en vez de alegrarnos de la divisin entre oligarquas, la convertimos en una jornada de luto, ante el seguidismo de amplios sectores de la izquierda del supuesto derecho histrico de la burguesa oligrquica catalana, a gestionar poltica, econmica y culturalmente el erario pblico, los servicios pblicos y la empresa pblica, dentro de una economa de libre mercado sin control pblico, con el objetivo de obtener ms beneficios y romper as la unin poltica de la clase obrera espaola, en torno a unos derechos iguales para todos en el conjunto del estado, igual que lo pedimos para el conjunto de la clase obrera europea. Es decir, que para las prximas elecciones catalanas y espaolas, los reformistas de Unidos Podemos, no solo son el enemigo a batir, lo son a desaparecer por una oligarqua que no es vasca, catalana o espaola, es neoliberal.

Alonso Gallardo militante comunista por la confluencia popular

