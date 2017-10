La inversin extranjera directa, la prosperidad y el desarrollo

OnCuba

La inversin extranjera directa (IED), desde finales de los aos 80 ha estado dentro de los potenciales recursos de que ha dispuesto Cuba para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Habra que afirmar que la IED hizo su trabajo y que lo hizo bien a pesar de los pesares, y que durante todos estos aos ha demostrado cun positivo pueden ser sus resultados.

Si atendemos a los sucesivos reportes sobre inversin extranjera aparecidos en la Cartera de Oportunidades de Negocios que el Ministerio de Comercio Exterior publica, desde hace ya varios aos en cada Feria Internacional de La Habana, es posible verificar lo planteado anteriormente.

Llamo la atencin acerca de que las exportaciones generadas en los negocios con inversin extranjera directa alcanzan una proporcin importante dentro del volumen total de exportaciones de bienes de Cuba. Por ejemplo, para el ao 2014 las exportaciones totales fueron de 4,857 millones de pesos (equivalentes a dlares estadounidenses) por lo que las exportaciones generadas por las Asociaciones Econmicas Internacionales (AEI) significaron el 65,8 por ciento del total. En el ao 2015, cuando las exportaciones de bienes se redujeron a 3,350 millones, la participacin de las AEI en las mismas se elev al 68,6 por ciento lo cual contribuy a la balanza de bienes del pas.

Habra que sumar otros efectos positivos incontestables, por ejemplo, en el caso de la generacin elctrica, la empresa mixta con Sherrit Internacional que opera la planta generadora de ciclo combinado, satisface un por ciento elevado del consumo energtico de la capital del pas, con efectos positivos sobre el medio ambiente, al aprovechar gran parte del gas acompaante de los pozos petroleros de la zona, garantizar ahorros de divisas en la compra de petrleo y estabilidad en el suministro energtico, adems de los beneficios intangibles de permitir la calificacin de su personal y del empleo estable para un grupo de cubanos.

Algo parecido podra decirse de Bucanero o de Ciego Montero o de Coralac, cuyas producciones permiten abastecer al mercado nacional de productos muy demandados, y sustituir importaciones con beneficios evidentes para todos, para las cuentas del pas, para los consumidores y para los trabajadores de esas empresas y sus familias.

Otro ejemplo todava ms significativo es el turismo, el sector por donde comenz la inversin extranjera directa en Cuba hace ya prcticamente treinta aos. Transferencia de know how para el manejo de este sector, cultura de calidad, garanta en mercados emisores, imagen de Cuba como destino turstico, empleo, ingresos frescos en divisas, oportunidades de encadenamientos para la industria nacional y la agricultura cubana, todas estas han sido ventajas que la IED ha reportado al sector turstico nacional y si no ha reportado ms no ha sido precisamente por limitaciones de la IED sino por nuestras propias limitaciones y prejuicios.

Llamo la atencin de que a finales de los aos ochenta Cuba apenas reciba alrededor de un cuarto de milln de turistas internaciones, sus hoteles estaban muy lejos de los estndares de calidad exigidos por esa industria y Cuba se encontraba prcticamente fuera del mapa turstico mundial. La contribucin de la inversin extranjera a cambiar drsticamente esa situacin fue decisiva.

Por eso, y por las reconocidas necesidades que tiene Cuba, me cuesta tanto entender cmo es posible an hoy que existan tantos prejuicios hacia la inversin extranjera y no logremos alcanzar los flujos de inversin que nuestro pas necesita, a pesar de que el gobierno reconoce su importancia.

Sin dudas, Cuba tiene an inmensas oportunidades para lograr un flujo de inversin extranjera que se aproxime a nuestras necesidades. El economista cubano Pedro Monreal publicaba en su blog una comparacin con nuestros pares latinoamericanos y Vietnam que dice mucho de cuanto nos queda por delante. [1. Asumiendo que se cumpliese la meta de captacin de flujos anuales de 2000 millones, para que Cuba pudiese igualar el nivel promedio que tiene ese indicador en Centroamrica (38,8%), Cuba necesitara aproximadamente 17 aos consecutivos de flujos de IED de 2000 millones.]

Y no es que Cuba no haya hecho esfuerzos significativos en la promocin de la IED, ferias sectoriales, misiones comerciales, FIHAV. Sin embargo, existe una asimetra notable entre la promocin de la IED que ha hecho el pas y lo que se conoce como la facilitacin de la inversin. La promocin consiste en vender un lugar como destino de las inversiones, eso se ha hecho una y otra vez, Cuba necesita adems un esfuerzo significativo en la facilitacin de las inversiones. La facilitacin consiste en adoptar medidas para que a los inversores les resulte ms sencillo establecer o ampliar sus inversiones y llevar a cabo sus operaciones del da a da. Entre ellas es dable sealar algunas que se han identificado ya hoy como requisitos casi indispensables:

Mejoras en la transparencia y en la informacin a disposicin de los inversores.

Medidas para aumentar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos para los inversores.

La mejora de la coherencia y la previsibilidad del entorno normativo para los inversores.

Mecanismos de consulta, intermediacin, servicios competitivos, variados y eficientes de consultora.

Establecer mecanismos de supervisin y examen para la facilitacin de las inversiones.

El 2017 ya es, en trminos econmicos, un ao tenso y difcil para la economa cubana, el 2018 no parece que ser diferente. Una combinacin de problemas econmicos, algunos coyunturales y otros de ms larga data, junto a fenmenos naturales para nada predecibles, como el huracn Irma, han puesto y pondrn a prueba la capacidad de crecer. La inversin extranjera puede ser nuevamente ese recurso que contribuya a enrumbar al pas por la senda del crecimiento sostenido, es cierto que no es lo nico que hace falta, pero es un ingrediente indispensable.

Llega FIHAV. Ser la primera feria en tiempos de Trump. Qu oportunidad para disminuir la incertidumbre! en especial aquella que depende de cuestiones domsticas.

Fuente: http://oncubamagazine.com/ columnas/contrapesos/la- inversion-extranjera-directa- la-prosperidad-desarrollo/