Un cuento de espas sordos e innombrables

Pareca que una nueva maniobra contra Cuba de los sectores terroristas en la poltica exterior del gobierno estadounidense haba sido expuesta y neutralizada cuando la agencia Associated Press (AP) public una informacin fechada el 15 de septiembre de 2017 acerca de los daos ocasionados por el cicln Irma y la penetracin del mar que afect el edificio que alberga a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.Segn la AP, un funcionario del Subcomit Nacional de Seguridad (NSSC, por sus siglas en ingls) que pidi no ser identificado, revel a sus corresponsales que el NSSC preparaba una demanda contra la American Technology Corporation (ATC), fabricante de los equipos LRAD-RX que utiliza el NSSC para comunicarse con sus agentes en Cuba.La demanda se fundamentaba en la afectacin auditiva que dichos equipos habran causado a operarios del NSSC, sus funcionarios y familiares. Segn el demandante, los equipos en cuestin fueron adquiridos menos de un ao antes y los expertos de la ATC que entrenaron a quienes se encargaran de utilizaros en ningn momento les advirtieron contra problemas auditivos.Fuentes annimas haban dicho entonces a la agencia AP que la prdida auditiva pudo estar relacionada con dispositivos de sonido que emiten ondas inaudibles capaces de causar sordera.Segn la fuente, la demanda que presentara el NSSC inclua compensacin econmica por los daos ocasionados a operarios de los equipos y los familiares de stos afectados, as como por los perjuicios operativos sufridos por el NSSC.Inmediatamente que el NSSC conoci de los problemas auditivos ocasionados a los operadores, orden descontinuar la utilizacin del LRAD-RX pero esto implic un cambio inmediato en los medios de comunicacin con sus agentes, lo cual conllev mayores gastos que sobrepasaban lo presupuestado.Sin embargo, en mayo de 2017, que el Departamento de Estado dispuso la expulsin de dos diplomticos cubanos en respuesta a incidentes" ocurridos en su embajada en Cuba sin precisar a qu o quin consideraba culpable.La penetracin del mar en la Embajada a causa de un huracn complic la investigacin acerca de los aspectos tecnolgicos del caso porque una parte del equipamiento qued bajo las aguas del mar y aunque se haba planificado el viaje a Cuba de un nmero de tcnicos y especialistas para verificar las condiciones de los equipos, ya este aspecto de la pesquisa no tena sentido. Slo se limit el acceso de pblico y del personal a la Embajada a fin de desmontar los equipos y enviarlos a Estados Unidos para su eventual revisin por los fabricantes sin que se sepa del resultado.Se afirma que, aunque la ATC es una firma estadounidense por su registro comercial, se trata de una entidad creada por las fuerzas de seguridad del Estado de Israel y, segn se ha publicado, la LRAD es un arma que emite un sonido que deja temporalmente sordo al adversario. Por los elementos evidenciados hasta el momento es claro que la maniobra tena el propsito de involucrar a Cuba en un acto de terrorismo, flagelo en el que la Isla jams ha ensuciado su bandera aunque ha sido constantemente vctima de ste.Sin embargo, cuando las sospechas parecan concentrarse en problemas tecnolgicos imputables al suministrador, escandalosas declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio pidiendo sangre contra Cuba evidenciaron al poltico republicano de Florida como probable eje de la manipulacin terrorista.Poco despus Washington retir el 60 % de los trabajadores de su Embajada en La Habana y luego expuls 15 diplomticos de la misin cubana en Estados Unidos arguyendo la inexistencia de medidas cubanas adecuadas para proteger a nuestros diplomticos de los ataques snicos pasando por alto el hecho de que, desde el primer momento, Cuba dijo que hara todo lo posible por indagar los hechos y haba invitado al FBI a compartir las pesquisas en Cuba.Unas 2.000 personas involucraron las autoridades cubanas en esta investigacin, incluyendo agentes de orden pblico y los mejores cientficos del pas. Entrevistaron a 300 vecinos y llevaron a cabo decenas de exmenes mdicos para ver si alguien fuera del cuadro diplomtico haba sido afectado.Examinaron las habitaciones de dos hoteles donde vivan varios empleados de la Embajada de Estados Unidos, entrevistaron a 300 vecinos en un barrio donde muchos vivan casas. Analizaron muestras de aire y el suelo, verificaron si podran ser insectos los culpables y consideraron una gama de productos qumicos txicos e incluso de ondas electromagnticas. Sin embargo, Estados Unidos se ha negado a permitir a los mdicos cubanos acceso a las historias clnicas de los afectados o a dejar que los cubanos hablen con los mdicos de Estados Unidos. Tampoco se permiti a los peritos cubanos visitar los hogares de los diplomticos estadounidenses implicados para llevar a cabo pruebas periciales.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

