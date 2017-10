Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (Mxico)

Anlisis electoral en varios pases

G.A.: Primero dejame dar un saludo a la familia de Maldonado y a los Mapuches en lucha ante un Estado represivo y criminal. No quera dejar pasar la ocasin.

En Venezuela para mi prim el deseo de paz de la gente, de evitar la guerra civil, entonces votaron masivamente para asegurar eso. Votaron en pluralidad porque particip la oposicin y votaron contra el golpe reconociendo las elecciones, la legalidad del gobierno, la Asamblea Constituyente. Eso es lo importante. Hay una voluntad de paz y un repudio al golpe.

La oposicin no puede decir que hubo fraude porque independientemente de los problemas que puede haber habido en lo esencial fue una eleccin sin inconvenientes de ningn tipo. Adems la oposicin gan en varios Estados, incluso en Estados estratgicos que son los que estn en la frontera con Colombia, por donde pueden venir los paramilitares. No pueden reconocer una legalidad donde ganaron y desconocer la legalidad donde perdieron.

La prensa internacional como siempre, tanto la oral como la escrita, con la infamia de siempre acusaban al gobierno de dictadura por la represin respondiendo a los motines golpistas de la oposicin y cuando hubo elecciones la oposicin particip y el gobierno gan bien, la noticia dej de ser noticia, no se habla de Venezuela.

Lo importante es que con esto se afirma un poco el gobierno, hay tranquilidad por un rato porque ha conseguido un xito en esto al encontrar una salida pacfica. Adems la oposicin se divide, porque quedan por un lado los que participaron de las elecciones y van a querer participar en la prxima, tanto en la municipal como en la presidencial y, por otro lado, los golpistas, que todava esperan que con la OEA, Almagro y EE UU puedan derribar a Maduro.

Para Maduro, sin embargo, es un poco de aire pero no mucho porque el problema real en Venezuela es la situacin econmica, ha aumentado otra vez un 40% el salario mnimo que va en la escalera rodante a contramano, est cada vez peor, en un nivel ms bajo. Entonces la situacin econmica es lo principal y a eso Maduro no le da ninguna solucin porque no quiere tocar los intereses de fondo del capitalismo en Venezuela y busca, por el contrario, una poltica extractivista, inversiones imperialistas o de otros pases medio imperialistas como China y ms de lo mismo que ha llevado a la crisis. Entonces lo que hay que prever es que va a haber una crisis ms profunda y que la crisis poltica que ha sido momentneamente restaada va a volver a ser aguda en las elecciones presidenciales prximas.

M.H.: Sobre este tema quiero consignar un par de cuestiones. Pude ver en Telesur la conferencia de prensa del presidente Maduro, fue un ejercicio duro porque lo estuve escuchando durante dos horas y media y realmente toda su explicacin y la de algunos miembros de su administracin, suenan muy convincentes en el sentido de lo que signific un triunfo limpio del chavismo sobre la oposicin. Pero hay dos temas que me llaman poderosamente la atencin, uno es Almagro que dice que los partidos de la oposicin que participaron son traidores y corresponsables del fraude y la otra es la publicacin de Clarn del 18 de octubre, con una foto de Mara Corina Machado y una serie de personajes que desconozco y que dice que no reconoce el resultado de las elecciones, siendo que ella no particip. Esto es increble!

Un panorama cargado de elecciones, all en Europa dos elecciones en dos pequeos pases como la Repblica Checa y Austria, en ambos ganaron sectores vinculados a la ultraderecha. Qu nos puede comentar al respecto?

G.A.: Ambos son pases por donde primero pasan una parte de los inmigrantes, los que no vienen del norte de frica, los que vienen desde Asia. Son pases, para los reaccionarios, de primera lnea, Hungra, Austria y Repblica Checa porque los refugiados, gente que escapa de la guerra y del desastre, quieren llegar a Alemania, pero tienen que pasar por esos pases.

Hay toda una capa nacionalista en Austria, una parte de la entonces Checoslovaquia y Hungra eran pases que tenan una gran cantidad de nazis, antisemitas y racistas; ahora se despierta nuevamente el racismo, no contra los judos y los gitanos sino contra los inmigrantes. Es un vmito del pasado, de miles de aos. El catolicismo en estos pases fue profundamente racista y en las Cruzadas lo primero que hacan era matar judos antes de llegar a combatir contra los musulmanes. Eso reaparece. Es uno de los elementos del nazismo. Lo que no est es el seudosocialismo, entonces son catlicos, racistas y xenfobos y sin contenido social.

Frente a ellos no hay una izquierda porque la llamada izquierda son los socialdemcratas que en el mejor de los casos, el de los austracos, jams han pasado de una poltica de reformas avanzadas en un pas que de todos modos tiene un buen nivel de vida y no lo necesita. Entonces no han hecho educacin de ningn tipo, en cambio han fomentado el nacionalismo. Y los excomunistas estalinistas eran lo mismo, en Checoslovaquia pasaron a llamarse socialdemcratas pero manteniendo sus concepciones nacionalistas y racistas de los estalinistas del pasado.

M.H.: Hoy vi que las elecciones argentinas merecieron algn anlisis de su parte.

G.A.: S. Habamos dicho que iba a ganar Macri y por bastante, y es lo que pas. Super sus votos de las PASO y se encamina hacia una releccin en el 2019, porque enfrente no tuvo una oposicin, aparte de que los justicialistas, los peronistas y los kirchneristas tienen una poltica neoliberal similar y la gente prefiere el original y no la fotocopia.

Cristina Fernndez propona ponerle un freno al ajuste, como si el Parlamento podra ponerle algn freno a algo, porque lo que pone un freno son las relaciones de fuerzas entre las clases, las movilizaciones, a las cuales en lo ms mnimo recurri Cristina Fernndez. Y despus recordar a Pern, que en la Constitucin del 49 prohiba las huelgas y deca del trabajo a casa y de la casa al trabajo. Es decir, no hizo en lo ms mnimo una oposicin presentando una alternativa, lo nico que haca era un recurso para algo ya superado porque una cosa es el peronismo en el avance de los trabajadores en el ao 45 a escala mundial, y otra cosa es el peronismo de Menem, los Kirchner, De Vido o los dems que no atraen a nadie.

No coincide con la realidad para los ms viejos y no gana a los ms jvenes, la mstica cristinista tampoco porque si bien presenta gente ahora que no tiene problemas judiciales por corrupcin, ella tiene pendientes una serie de juicios que no son solamente hechos ad hoc para encarcelarla contando con jueces amigos, sino que es una realidad porque nadie puede ocultar que sali millonaria de un gobierno y que bajo su gobierno se hicieron enormes negociados y que buena parte de los que ahora estn con Macri estaban con ella y siguen haciendo lo mismo.

Es una oposicin que no se opone, que no es alternativa, que solamente habla de la alternancia, entonces no puede atraer mucho. Quizs en los sectores ms organizados y ms obreros de la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano, pero en el resto del pas no y tampoco en el resto de la provincia de Buenos Aires. As que desgraciadamente creo que hay Macri para unos cuantos aos ms. Macri adems se trag a una parte del centro derecha, como los socialistas de Santa Fe y a la UCR.

M.H.: Yo crea que bamos a tener un breve paso del PRO por el gobierno pero confieso que de a poco me voy desengaando. De todas maneras creo que ese giro de Cristina en los ltimos 15 das diciendo yo nunca fui kirchnernista siempre fui peronista tiene que ver con una tctica de intentar atraer ese 4 o 5% de los votos de Randazzo que eran los que le estaban faltando para vencer al PRO en la Provincia de Buenos Aires.

Cmo ve a la izquierda?

G.A.: El FIT gan votos en forma importante como en Jujuy donde no solamente hay campesinos, hay trabajadores de ingenios, en zonas obreras que se enfrentan con una oligarqua desenfrenada y brutal desde siempre, tiene una polarizacin social y donde hay tradiciones de izquierda, desde los aos 50, organizaciones sindicales, una escisin de izquierda del Partido Socialista tena una fuerte influencia en todo el norte; est recogiendo no lo que sembr el FIT sino lo que hizo la historia, aparte de la accin del FIT que sin duda ha sido importante, sobre todo los militantes locales que no estn controlados por los centros y, por lo tanto, tienen mucha ms iniciativa y son mucho ms inteligentes incluso.

El FIT no creci mucho, ni siquiera consigui los votos del 2013, creci con respecto a las PASO y eso es importante pero no consigui ni siquiera lo que planteaba desde el punto de vista electoral, por ejemplo, un diputado nacional en la CABA, aunque estuvo cerca, ms en otros sectores de las provincias; creci en algunos centros obreros que haban sido reprimidos por el kirchnerismo como Las Heras en Santa Cruz, en una provincia gobernada por el kirchnerismo, tambin en donde tiene un buen trabajo como Chubut, pero no creci demasiado como podra haber crecido si hubiera hecho una poltica mucho ms socialista y anti capitalista y mucho menos electoralista.

El electoralismo, ms diputados obreros o frenemos el ajuste le atribuye a las instituciones un papel que no tienen y se olvida que los obreros no son solamente votantes ni productores, son seres polticos. Ni una palabra sobre el anticapitalismo, ni una palabra sobre qu sociedad se quiere o se propone para el futuro, ni una palabra sobre lo que sera el socialismo hoy.

Adems, el FIT estaba en ciertos sectores de la clase media, sobre todo en el estudiantado, bastante afectado por sus polticas errneas respecto de la situacin internacional, su poltica ultra sectaria frente a Cuba y Venezuela, su incomprensin del problema del imperialismo le causa problemas tambin.

Desde el punto de vista poltico a la izquierda la veo estancada, porque si consideramos izquierda el grueso que es el FIT hace una mezcla de sindicalismo de clase y electoralismo, pero no hace educacin poltica para una alternativa anti capitalista, en lo ms mnimo, la palabra capitalismo, socialismo, las explicaciones sobre qu es el capitalismo, sobre el porqu de las cosas todo eso desaparece en la prensa y en la actividad del FIT.

Es una actividad electoral buena pero electoralista. Y en el Parlamento no descuellan por sus propuestas positivas favorables a los trabajadores sino ms bien por la posicin en las discusiones inter burguesas. La izquierda yo la veo en una necesidad enorme de renovacin cultural y poltica, sin una eliminacin definitiva de un sectarismo que impide trabajar juntos aun manteniendo diferencias importantes, a los que estn ms o menos en una misma tendencia, no va a avanzar nunca. El movimiento obrero internacional era pluralista, en los sindicatos no se le preguntaba a la gente qu pensaba, no se pueden hacer sindicatos de gente pura que solamente est de acuerdo con uno. Y no se puede desconocer que se puede trabajar y avanzar mucho en lo poltico, en lo sindical, en todos los terrenos, con compaeros que son de origen diferente, por ejemplo, que confiaban en Cristina o que an lo hacen y que debern hacer su propia experiencia. Hay que tener una escalera hacia eso, no poner las nubes por arriba esperando que den el salto y lleguen.

El problema es a mi juicio grave, porque no hacen una actividad cultural, me podrn decir que el PTS publica sobre Trotsky y eso est muy bien, pero es una parte absolutamente mnima de la actividad cultural, que debe ser todos los das explicar el porqu de cada cosa para ir haciendo una obra pedaggica cotidiana en las fbricas y en todos los lugares. No es que a los obreros nos les interese el porqu de los problemas internacionales o de los problemas econmicos, es que hay que explicarlo de una manera clara y entendible ligado a experiencias, cosa que lamentablemente no hace la izquierda argentina. En su momento los socialistas y los anarquistas a principios del siglo pasado abran bibliotecas, centros de difusin, hacan conferencias sobre problemas culturales; entraron a discutir todo para oponer una concepcin de la vida ante la concepcin que impone el capitalismo todos los das, no veo una izquierda que quiera hacer eso.

M.H.: Aprovecho que se incorpor al programa Matas Eskenazi para completar lo que nos qued pendiente en la ultima comunicacin, analizar la situacin que se vive en Catalua

G.A.: En Catalua el grave problema es que hasta ahora la direccin del proceso es nacionalista, el proceso cataln es legtimo desde el punto de vista de la autodeterminacin, pero es una traba tremenda para conseguir los aliados indispensables en el resto de Espaa, para conseguir el apoyo de la izquierda espaola. Esa izquierda espaola por otro lado, es muy timorata, no se ha movido, salvo en Bilbao con los vascos que tambin tienen problemas de autonoma y donde hubo movilizaciones muy importantes, no se han movido por el derecho de los catalanes a la autodeterminacin, que es un derecho democrtico para todos.

Se corre el riesgo con el dominio nacionalista del proceso en Catalua, de desarrollar otro nacionalismo contrapuesto, el nacionalismo espaol en primer lugar, el nacionalismo de los opresores en vez de desarrollar una posicin socialista hacia una federacin ibrica socialista de naciones, pero una repblica socialista no una repblica burguesa como la que quieren hacer en Catalua. Eso limita bastante.

La lucha ahora est en un nivel muy claro, los catalanes rechazan y repudian la represin de Rajoy, ste recurre como Franco a la represin del Estado para imponer la idea de una Espaa nica, con el apoyo de un sector de derecha de la intelectualidad y la pequea burguesa. La izquierda catalana no se diferencia suficientemente, tiende a pegarse a los nacionalistas. No busca suficientes apoyos en otras autonomas, en Galicia, en Andaluca, en el Pas Vasco, ofreciendo una alternativa socialista que les permita tambin superar los regionalismos. No hay una elaboracin para una independencia, no plantea para qu quiere la independencia la izquierda, si simplemente para entrar a la Unin Europea y ser un pasito subordinado al gran capital o luchar por una repblica socialista futura arrastrando al resto de Espaa y encontrando as aliados en Francia y en otros pases de Europa.

No tiene alternativas, ofrece simplemente la legtima reivindicacin del derecho a la autodeterminacin, que debe ser defendido, por supuesto, no se puede ser progresista ni socialista si no se defiende el derecho a la autodeterminacin de las naciones, pero ah empieza el problema, no termina.

