Pelean PRI y PAN las candidaturas por la gubernatura y la alcalda de Yucatn y Mrida

1. Yucatn no es un estado importante en nmero de pobladores, en produccin econmica o en participacin poltica. La direccin poltica del pas est en la CDMX, Estado de Mxico, Veracruz, Jalisco, Puebla, Nuevo Len, Oaxaca. En esos estados y ciudades se unen la poltica, la economa, el turismo. Yucatn fue muy importante durante el Porfiriato (1876-1911) porque la produccin y venta del henequn convirti al estado en primer exportador. Desafortunadamente la riqueza qued en manos de 50 familias de hacendados que explotaban el trabajo de 50 mil acasillados y otros campesinos.

2. Muy triste e indignante situacin: haber sido un estado muy rico, con una capital (Mrida) con grandes mansiones estilo francs, de hacendados al borde de un paseo de Montejo, semejante al paseo de Reforma y a los Campos Elseos de Pars, mientras un pueblo encerrado en las haciendas viva de las tiendas de raya donde terminaban de despojarlo de algo que le quedaba. Un rico hacendado de aquellos tiempos lleg a decir que Yucatn se haba salvado para siempre porque era el estado ms rico de la Repblica. Se cay el mercado, cay la produccin de henequn y vino la revolucin que cambi todo.

3. Aquellos riqusimos hacendados tendran hoy 150 aos; estn muertos, pero antes siguieron haciendo negocios invirtiendo sus capitales en las cordeleras que fueron unas 70 empresas que transformaban la fibra del henequn en cordeles, hilos, costales, que funcionaron unos 50 aos ms (de los aos 30 a los 80). Al tronar la produccin henequenera y cordelera al iniciarse los ochenta, los trabajadores tomaron el camino por trabajo de Cancn, de migrantes a EEUU o reconcentrase en Mrida, la capital. La burguesa y los gobiernos instrumentaron sus programas hacia el turismo y el gran comercio.

4. Hoy, con razn, a la poblacin y a los electores les importa un bledo, un carajo, partidos y candidatos, pero suelen estar atentos para recibir algn regalo de los polticos que los visitan en tiempos electorales. Est tan jodido y miserable el electorado, que hace cola, espera turno, incluso arrebata lo que arrojan los polticos para lograr votos. Anotan: ya vino el PRI, falta el PAN y el PRD porque los dems partidos no dan nada. Qu por quien voy a votar?, pues dado que todos los partidos y polticos son iguales al prometer lo mismo- dir que por el que me d ms. Yo no oigo ni entiendo lo que dicen y aplaudo cuando lo dems lo hacen.

5. Hay tres fuerzas que por el PRI pelean la gubernatura de Yucatn y la alcalda de Mrida: la que empuja el gobernador Zapata y posiblemente la exgobernadora Ortega; la segunda es la que apoya el presidente Pea Nieto y la tercera es apoyada por Gamboa Patrn, el poder tras todos los tronos: los del gobernador son Mauricio Sahu del sector social y el profesor Caballero de las SEP; el apoyado por Pea Nieto es Jorge Carlos Ramrez y el totalmente impulsado por su pap Patrn Gamboa, es el hijito hoy diputado. La alcalda de Mrida es controlada por el PAN desde 1988 y lo ms seguro es que sea negociada. Se ha visto que Ramrez con mucho tiempo de campaa- lleva una delantera muy grande pero

6. Este asunto de la poltica, las haciendas y el henequn, los ferrocarriles y la educacin en Yucatn, lo he trabajado mucho, aunque me haya ausentado dos dcadas y ms del estado. En 2005 publiqu un libro: Prensa y poder en el neoliberalismo 1982-2001 (que fue mi tesis) en el que analic a los gobiernos yucatecos en su relacin con los medios de informacin. No se difundi ni propag y apenas se distribuyeron 500 ejemplares. Este libro fue continuacin como dijo un presentador- de otro libro texto que publiqu en 1985: La poltica en Yucatn en el siglo XX que constru como libro siendo profesor invitado de la facultad de Antropologa.

7. La realidad es que no tengo ninguna inclinacin o inters por algn candidato. Lpez Obrador y Morena han realizado un esforzado trabajo en Yucatn; pero a pesar que la presidente municipal de Valladolid sera un magnfica candidata, Morena no parece tener fuerzas para presentar una buena competencia; sin embargo con un trabajo intensivo de 14 horas diarias de 15 jvenes de espritu con dos fuertes vehculos con equipados por buen sonido, miles de volantes, comida, aguas y lugares de descanso, podran poner a aprietos al PRI, PAN, PRD que cuentan con mucho dinero. Estos jvenes, acompaados por dos entrenados redactores y correctores de discursos, no recorreran pequeas poblaciones y rancheras, pero s los 106 municipios.

Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordpress.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.