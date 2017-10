Per

Emotivo homenaje al centenario de la Revolucin de octubre

Fue Jos Carlos Maritegui el primer peruano que percibi la trascendencia del fenmeno cuyo centenario, hoy celebramos. Y fue l quien asqueado de la poltica criolla, se orient resueltamente hacia el socialismo.



Por eso convocamos este Simposio y lo colocamos bajo su advocacin. l fue quien nos abri los ojos y nos ense cmo era ese pas, un poco fantstico y un poco aladinesco en el que asom, por primera vez en la historia humana, un rgimen distinto, ms humano, y ms justo.



Han transcurrido 100 aos de aquel suceso. Como en imgenes sucesivas han desfilado pasajes asombrosos: los caonazos del Crucero Aurora, la Fortaleza de Pedro y Pablo, Lenin en el Smolny, la toma del Palacio de Invierno, el II Congreso de los Soviet y el primer gobierno de obreros y campesinos sobre la faz de la tierra.



Hay muchas maneras de acercarse a este singular fenmeno. Desde la poltica, el periodismo, la historia, la legislacin social, la vida de los trabajadores. Pero una manera, tambin de hacerlo, es la cultura. Valery Briusov , excepcional poeta ruso de la poca, salud la llegada de los brbaros justicieros llamados a renovar la civilizacin . Y Alejandro Block -otro de los grandes- nos avisa: 12 Guardias Rojos caminan por entre la noche y la nieve, empuando sus armas. Y delante de ellos sin saberlo- el Cristo invisible coronado de rosas.



No hay que olvidar lo que dijera Gorki: Lo que han realizado la clase obrera rusa y los intelectuales fundidos a ella, es grande, aleccionador para el universo . Y es que, en efecto, para el clebre autor de Mis Universidades, casi todos los pueblos tienen su hora en que se sienten llamados a una misin mesinica, en que se sienten llamados a salvar al mundoVenir con nosotros hacia la vida nueva por las que trabajamos, a la que nos damos enteros, entre sufrimientos y errores



Hoy recordamos que uno de los grandes meritos de esa epopeya, fue poner la cultura al servicio del hombre, vale decir, del pueblo mismo. En cada uno de los hombres de octubre, de aquellos que ayudaron a alumbrar un cielo distinto, henchido de amor y de leyenda; estuvo de acicate la cultura.



Haba que enfrentar el hambre, la guerra, la miseria; dejar atrs la muerte; para mirar la vida con ojos de esperanza. Porque se trataba no slo de acabar de una vez y para siempre con la explotacin humana y el horror de la opresin; sino tambin de levantar una estrella hacia el confn infinito. Aos ms tarde, esa estrella sera tomada entre sus manos por Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova.



Los que seguimos de cerca esa experiencia sabemos de las hazaas coronadas por su pueblo. La Guerra Civil; la agresin de 14 naciones; la titnica lucha por la industrializacin; la agresin hitleriana; el horror convertido en victoria en Mosc, Leningrado, Stalingrado; la solidaridad internacional, con todos los pueblos de la tierra; la carrera del espacio; su proyeccin y sus hazaas. Y los peruanos lo sabemos: Huaraz 1970, Los 22 colaboradores cados en el mar de Islandia, cuando venan al Per en esa circunstancia. Y hay ms, sin duda. Mucho ms.



Pero tambin los que seguimos de cerca esa experiencia, la vimos caer abatida por el peso concertado de sus propias limitaciones, y el accionar del enemigo. Hoy se sabe qu papel jug cada quin en aquellos aos del siglo pasado, cuando se apag la estrella roja en el carrilln del Kremlim.



Pero tenemos confianza plena en la fuerza de los pueblos, en la capacidad de lucha de los hombres, en la inteligencia de los humildes; que est dispuesta siempre otear el horizonte, y mirar con optimismo el porvenir. Decimos como Jos de San Martin: La esperanza tiene dos hijos: la ira y el valor. La ira, por lo que pas; y el valor para tratar de cambiar las cosas.



La historia, no ha terminado. Lo que ocurre, es que ahora ha vuelto a comenzar, slo que en otras condiciones. Por eso, en este oscuro rincn nuestro, cuando pareciera caer la luz y afirmarse la noche; nos alumbra el verso de Vallejo: No tengas pena, que no es de pobres / la pena, el sollozar junto a su tumba / remienda, recuerda / confa en tu hilo blanco, fuma, pasa lista / a tu cadena y gurdala detrs de tu retrato / Ya va a venir el da, ponte el alma.



Muchas gracias

