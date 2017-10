Marichuy: Una candidata que hace temblar al poder

El domingo 14 visit el Caracol Morelia donde se visibiliz la fuerza de las mujeres. En el acto se hicieron sentir las palabras de las concejalas del Concejo Indgena de Gobierno (1) del Congreso Nacional Indgena (2) , pero apoyadas en todo momento por los hombres que tambin participan con Concejales e incluso se pudo ver el apoyo con su presencia del Sub Comandante Marcos. Hombres y mujeres trabajaron en todo momento en dualidad, principio bsico de las comunidades aborgenes.

All la vocera llam a sus seguidores a la organizacin, ya que solamente la organizacin de los pueblos indgenas podemos mostrarle al capitalismo que s podemos quitarlo de raz, porque ese es el que nos est despojando de nuestras riquezas, ese es el que nos hace pelear entre nosotros, el que est pensando de qu manera nos saca de nuestras comunidades y quedarse con nuestras tierras. Nosotros dijimos no lo vamos a permitir, pero pensamos que nosotros solos los pueblos no vamos a poder, por eso decidimos que vamos a salir a caminar por este Mxico.

"Nos estn imponiendo programas y esto solo trae muerte en el interior, contaminacin en nuestras aguas, muerte de nuestras tierras. Y por eso ya no estamos de acuerdo como pueblos indgenas y queremos darnos la mano con todos para poder defendernos nosotros mismos y que juntos descubramos ese gran monstruo que nos quiere acabar, que no solo est aqu, sino en todo el mundo. Tenemos que pensar cmo cuidar a todos nuestros nios, tenemos que cuidar esa tierra que nos dejaron nuestros abuelos, y que si nos damos la mano entonces el poderoso se va a poner a temblar cuando nos vea a los pueblos indgenas unidos y organizados defendiendo esta patria que es nuestra y tenemos que organizar a nuestro modo porque ya vimos que cmo est organizado no funciona", indic la vocera del CNI.

Por esta primera presentacin de Mara de Jess como candidata a la presidencia de Mxico el poder mostr su "temblor" ya que a partir del sbado 13 y domingo 14 no solo se cort durante ms de 24 horas la seal de internet del Municipio de Altamirano, ubicado a 40 min del Caracol Morelia, sino que esa interrupcin lleg a la ciudad cercana de Ocosingo.

Tan evidentes fueron los cortes que Mara de Jess varias veces realiz la denuncia pblica donde indic que no solo fueron en Altamirano, sino que se repiti en todos las ciudades por donde pas la Caravana. En estos lugares comnmente funcionan los servicios de Internet y telfonos celulares, pero durante esos das la comunicacin fue bloqueada, lo que obstaculiz el cmputo de las 850 mil firmas que tiene que reunir hasta febrero de 2018 para ser oficialmente la primera candidata aborigen en aspirar al cargo de presidenta de la Repblica de Mxico.

Adems, seal que la cuenta de correo electrnico que us para registrar los datos de los voluntarios para la recoleccin de firmas no puede acceder a la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que no se ha podido avanzar en los registros necesarios para cumplir con los requerimientos institucionales.

En el portal Aristegui Noticias, el da 17 de octubre la periodista Laura Castellano denunci a travs de una llamada telefnica la falta de Internet y de seal mvil, que no slo impeda el registro oportuno de las firmas, sino tambin la labor periodstica de los medios. (3)

Las zonas chiapanecas son lugares que se encuentran a grandes distancias unos de otros; por ejemplo de San Cristbal a Ocosingo son aproximadamente tres horas de viaje y de all a Palenque otras tres horas; de La Garrucha al Municipio Altamirano cinco horas de viaje, lo cual dificult enormemente la tarea de la prensa y por supuesto que haca imposible la movilizacin de tamaa cantidad de ciudadanos para poder registrar y enviar su firma avalando a su candidata.

"No dude que tarde o temprano la mujer indgena va a gobernar", retumbaba en los parlantes de Morelia al culminar el acto poltico de Marichuy. Un sueo que compartan las ms de 4000 almas que se encontraban desde das anteriores acampando para esperar conocer a esta mujer que ya forma parte de la historia de la lucha por la libertad de uno de los pases con mayor diversidad de pueblos aborgenes.

De acuerdo con la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas, Mxico cuenta actualmente con 68 pueblos indgenas, que representan cerca de 11 millones de habitantes, de los cuales 58 pueblos se sumaron al llamado del CNI, conformado por indgenas Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Hahu, atho, uhhu, Lkiits, Kumiai, Lakota, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me'phaa, Mixe, Mixe Popoluca, Mixteco, Moch, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purpecha, Qanjbal, Rarmuri, Tnek, tepehua, tlahuica, TohonoOdham, Tojolobal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixrika, Xiiuy, Yaqui, Binniza, Zoque, AkimelOotham y Comkaac (4)



Este se cree ser el electorado que la apoyar en las prximas elecciones porque ven en ella la imagen de un par y se sienten identificados con sus reclamos. En las zonas urbanas o semirurales, tales como Municipio de Altamirano o San Cristbal de Las Casas, los indgenas an descreen que Marichuy pueda llegar a tener los medios para gobernar, aunque reconocen que es una alternativa nueva a la hegemona del PRI y a la abstencin, algo muy comn en este pas (5)

En esta primera gira por los cinco caracoles zapatistas, Marichuy claramente recibi un gran apoyo, tanto que a pesar de la lluvia, o de las distancias que los campesinos tuvieron que recorrer o de los das que tuvieron que esperar en los campamentos, fueron nimiedades para ellos. Lo importante era conocerla y escucharla, as le nos cont Roberto Prez, que junto a su mujer, sobrina y dos nios de 7 y 4 aos que se encontraban descalzos, manifest su alegra por poder estar presente, ya que de su comunidad "eran la nica familia que haba tenido la libertad viajar, por contar ellos con su ttulo de propiedad y pertenecer al EZLN por ms de 10 aos, explic a Red Eco Alternativo. El resto de los comunarios no cuentan con el ttulo de propiedad y por lo tanto estn atados a la decisin colectiva que toma el ejido. En este caso se decidi que a aquel que viniera se le iba a cobrar 5.000 pesos como multa, ya que el presidente del ejido es una persona que trabaja para el PRI.

La exitosa convocatoria demuestra el inters y la necesidad urgente de las comunidades campesinas y aborgenes por ser tomados en cuenta ya que si bien son el 15% de la poblacin (6), sus derechos como en casi toda Latinoamrica siguen siendo vulnerados ( 7) . Muchas personas manifestaron que la apoyarn porque para ellos es preocupante cmo el Estado quiere despojarlos de sus tierras, y por el abuso de poder de las grandes empresas multinacionales que no paran en su afn de modificar el sistema de siembra y de conservacin de las semillas nativas y forma de siembra ancestral.

Marichuy hizo el recorrido por Chiapas acompaada por 10 colectivos en los cuales viajaron numerosos Concejales y Concejalas que son las personas que forman el Concejo de Gobierno (CIG) integrado por 141 concejales, de los 35 pueblos indgenas asentados en las 62 regiones, de un total de 93 que tienen pensando constituir.

El CIG es la parte medular de la propuesta que el CNI le hace a los ciudadanos mexicanos, es la otra poltica, desde abajo y a la izquierda, la poltica de los pueblos, la de la asamblea horizontal y colectiva, que claramente vienen practicando desde hace ms de veinte aos estas comunidades, ya que si no creyeran en esta forma de organizacin no seguiran haciendo historia en un pas donde desde arriba se trata de acabar con las comunidades, con sus usos y costumbres. (8) Unin y organizacin es a lo que aspiran estas instituciones, es tanto as que el CIG se rige por los 7 principios del CNI: Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.

Que retiemble en sus centros la Tierra

As la presentaron hace un ao en un comunicado conjunto el EZLN con el CNI, donde se anunciaba la intencin de participar en las elecciones presidenciales de 2018 con una mujer indgena llamada Mara de Jess Patricio Martnez como candidata independiente.

En esta ocasin se celebraba el 20 aniversario del Congreso Nacional Indgena, y los ms de 1200 delegados decidieron que la vocera sera esta mujer porque "durante siglos no slo ha vivido la violencia de este sistema capitalista sino tambin de este sistema patriarcal que le ha impuesto los lugares del silencio sin voz ni voto en su casa y en su comunidad, de la obediencia al varn, de la negacin a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. (9)

Marichuy fund y dirige la Calli Tecolhocuateca Tochan, Casa de los Antepasados, ubicada en el Centro de Tuxpan, municipio de Jalisco, que aliada con la Universidad de Guadalajara (UdeG), desde 1992, desde all mantiene viva la medicina tradicional y la lengua nahua. Adems es madre de tres hijos, pero eso no le impidi ser una activa defensora de los derechos de sus hermanos, ya que por ejemplo en el 2001 fue una de las mujeres indgenas, junto a la comandante Esther, del EZLN, que hablaron ante los diputados mexicanos.

All sus palabras fueron en pedido por la tierra, el territorio y la forma de organizacin ancestral: la esencia colectiva de nuestros pueblos ha permitido nuestra pervivencia hasta hoy da. Por ello, la propuesta de reconocer esta colectividad en tanto pueblos, implica una herramienta indispensable para potenciar nuestra existencia y desarrollo. Adems cuando nuestros pueblos han propuesto el reconocimiento a sus territorios, proponen una nueva categora del territorio, que implica un grado de autoridad territorial que no afecta en nada la soberana del Estado; sta implica la posibilidad de ser tomados en cuenta en las 26 decisiones que afecten al territorio, en los conflictos que se den al interior del mismo y en ser beneficiarios de su aprovechamiento (10)

En varios reportajes recuerda que su abuelo le inculc la rebelda contra la hipocresa de los polticos. Vengo de esa parte del pueblo, de los que no estamos de acuerdo en que se nos despoje, dice Patricio Martnez.

En estados donde est presente el EZLN, como es el caso de Chiapas, las mujeres no slo participan en igualdad de condiciones de la vida poltica, tambin del trabajo y las armas. En ese lugar de la selva mexicana, desde su fundacin la agrupacin ha otorgado cargos de general y generala en igual manera, por lo cual se vislumbra que en estos parajes ocultos estos hombres y mujeres que an hoy siguen defendiendo su autonoma y forma de ver el mundo pueden vivir no solo en armona con la naturaleza, sino viven respetndose entre hermanos, hombres, mujeres, nios y nias, algo que en las ciudades, ni an con amenaza de crcel o muerte, se pueden evitar.

La historia de los nadies en Mxico

Muchas veces como ciudadanos urbanos - que no tenemos relacin con historias de vida cercanas que han pasado nuestros hermanos de Argentina o de otros pases de Latinoamrica luego de la llegada de los espaoles - no podemos dimensionar el dolor de los pueblos que an conservan sus costumbres ancestrales. Es por ello que queremos compartir todo el discurso que realiz la Comandanta Miriam del EZLN en el Caracol Morelia:

Voy a hablar un poco o platicar un poco de la historia de las mujeres, de las abuelas de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos que fueron explotados en las fincas. Antes, cuando estaban los finqueros, los rancheros que decimos, nuestras abuelas fueron explotadas, discriminadas, porque nunca lo tomaron en cuenta, que la mujer no sirve para nada, que la mujer no vale nada, que la mujer slo sirve para tener hijos, para cuidar la casa. Nuestras abuelas sufrieron durante mucho tiempo de la esclavitud porque ellos estn sometido de tantos trabajo por los patrones, nuestras abuelas se levantan muy temprano para hacer todo el trabajo necesario de la casa, porque saben al amanecer tiene que ir a trabajar en la casa del patrn.

Nuestras abuelas cuando se enferman el patrn nunca le da permiso a que descanse sino que es obligado, tiene que trabajar y cuando se van en las hacienda en el trabajo a l lo maltratan, lo humillan, lo desprecian por ser pobres y por ser mujeres. Nuestras abuelas cuando trabaja en casa del patrn tiene que dejar listo lo que comen sus hijos y su esposo, cuando llega a la casa del patrn ah ella tiene que agarrar un trabajo de lavar la ropa, de barrer la casa, lavar los platos y todo lo que le dicen el patrn tienen que hacer.

Las mujeres jvenes trabaja con el patrn, le obligan que quiere que lo atendiera pues cuando llega el patrn, le quita los zapatos, lo sacan, o sea lo llevan todo lo que necesitan para ir a baar, es lo que hacen las muchachas y a veces ah as son violadas. Y as fue el sufrimiento de nuestras abuelas porque ellos a veces les dan el trabajo duro, el ms duro trabajo es que muelen la sal del ganado, le dan por tarea y cuando es tiempo de cosecha de caf las mujeres se van por que le dan un costal de caf despulpado para quitar la cscara, todo el da tiene que trabajar ah nuestras abuelas, y el da de descanso que dicen los patrones que no llegan a la casa grande del patrn a trabajar porque se turnan las abuelas.

No es porque descansan sino que tienen que ir a la milpa a cargar el maz, a cargar la lea, a limpiar la milpa porque nuestros tatarabuelos nunca pudieron pagar su deuda porque cada mes, cada vez, cuando rentan un pedazo de terreno tienen que pagar en el trabajo del patrn, no tuvo tiempo para limpiar sus milpas por eso nuestras abuelas son ellas que tienen que trabajar duro.

Es lo que pas con nuestras abuelas, pero hay otros que son los mozos, los criados que dicen que siempre est dentro de la casa del patrn, que no tienen familia sino que el patrn lleva a la casa grande los nios hurfanos y son los mozos o los criados del patrn y esos que llegan ah los nios o nias del patrn son dueos del patrn, porque lo explotan, porque ah no tiene libertad para jugar. Ellos cuidan los animales, los puercos, los perros, las gallinas, cargan agua, cargan lea, desgrana maz, si son nios chicos, si no pueden desgranar el maz, la patrona llega donde estn las hormigas y le meten la mano los nios aunque lloran los nios, nadie lo defiende, nadie lo escucha y as sufrieron muchos aos, compaeros.

Y cuando ya son hombres grandes le cambian el trabajo, le ponen como si fueran los arrieros, que trasladan las mercancas, los productos que cosechan el patrn en las ciudades; ellos son muy maltratados, compaeros, hasta a veces nos da tristeza cuando nosotros nos cuentan, los nios, los patrones cuando hacen fiesta con sus compadres, sus amigos, los criados, los nios que son criados ah en esa hacienda le dejan en la puerta para que no lo dejan entrar ni un perro a la casa donde est conviviendo el patrn con sus amigos, no le daban de comer todo el da, a veces slo le da tiempo para tomar un poquito de pozol, es lo que le pasa as los criados.

Cuando se van en las ciudades a traer mercanca porque los patrones traen todo lo que necesitan la gente que estaban ah viviendo dentro de su rancho como si fuera la tienda de raya, ah sacan todo lo que necesita y aumenta y aumenta sus deudas que nunca lo pueden pagar, as sufrieron nuestros abuelos y abuelas y as sufrieron las mujeres maltratadas que nunca tuvieron el derecho de reclamar todo lo que ellos le pasaron.

Despus decan nuestros abuelos que un da se dieron cuenta de la explotacin y el maltrato, salieron y subieron a las montaas porque los patrones lo tenan acaparado todas sus tierras buenas pero el cerro no lo quiere porque es cerro, porque hay pedregales, nuestros abuelos salieron a refugiarse a vivir ah en los cerros para que pudiera salvarse un poco de la explotacin. Por familia fueron huyendo en las montaas, buscaron dnde hay agua, ah vivieron mucho tiempo, despus se dieron cuenta que no debe ser as, estar separados. Nuestros abuelos tuvieron que buscarse en el lugar donde estn para bajar a buscar un pedazo de tierra donde vivir en la comunidad y as hicieron, los poblaron en un lugar se juntaron, volvieron a regresar y ah formaron una comunidad para poder trabajar as en comn.

Gracias a nuestros abuelos que ellos nunca dejaron de trabajar en comn, en colectivo, y as fundaron sus poblados, no eran ejidos, son poblados, despus apareci los poblados, pero ms an, no salieron en la libertad nuestras abuelas, porque nuestros abuelos traan un pensamiento del patrn, aprendi del patrn que cmo lo trataban a las mujeres y ya despus aparece el patroncito de la casa que los hombres no respetan a las mujeres, lo maltratan a las mujeres, lo golpean a las mujeres, lo humillan a las mujeres; es lo que nos pas, compaeros y compaeras.

Y despus cuando estaba ah, ya ah, es donde los padres pues cuando nacimos como nias no somos bienvenida en este mundo porque somos mujeres, pero si nace un nio ah s todava hacen fiesta porque nace un nio, que el nio vale ms, que el nio es el que puede hacer el trabajo pero las mujeres slo servimos para la casa, slo servimos para cuidar nio; es lo que meti en su cabeza nuestros abuelos. Pero despus cuando haba escuelas nosotros no nos mandaba a la escuela nuestra mam, por qu? Porque nos ensea a cargar el hermanito, a lavar la ropa, a moler la masa, a tortear la tortilla, porque lo que aprendemos es que lo que dicen ellos si nos casamos ya sabemos atender nuestros esposos, es lo que decan nuestras mams.

Pero despus pas aos as, as que no es cierto, compaeras, por eso mucho de las mujeres ahora no saben escribir, pero despus nos dimos cuenta que gracias a nuestra organizacin nos dio este lugar como mujeres, pero falta todava para poder tomar ese lugar. Y ese lugar es lo que nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar donde nosotros nos ha arrebatado durante muchos aos que nos han negado nuestros derechos, por eso nosotros estamos tomando nuestro lugar como mujeres, pero tampoco no quiere decir que nosotros lo vamos a despreciar a los compaeros a que nosotros somos ms que ellos.

Nosotros lo que queremos entendernos es que tenemos que respetarnos, respetmonos a las compaeras y que nos respetemos a nuestros compaeros, es lo que nosotros queremos, compaeros y compaeras, pero lo estamos viendo un otra vez el gobierno nos trata de engaar una vez ms, porque nos trata de engaar con sus recursos econmicas, con sus polticas y culturales donde nos quieren meter malas ideas, donde nos quieren quitar otra vez nuestras tierras y no slo van a quitar las tierras buenas sino nos quieren quitar todo, absolutamente todo, hasta los cerros. Es lo que hace el gobierno ahora, es lo que quiere quitar otra vez, pero nosotros no vamos a permitir, compaeros, compaeras.

Sabemos que el gobierno su plan neoliberal no slo quiere conquistar a un pas, sino que quieren conquistar todo el mundo y si nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos organizamos, queremos que vuelva otra vez como nuestros abuelos que sufrieron, que vamos a ser explotados, ms peor como sufrieron nuestros abuelos y abuelas, y eso, compaeros y compaeras, no vamos a permitir.

Pero ni pensemos, compaeras, que con el Concejo Indgena de Gobierno, ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos va a salvar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos. compaeras, porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va a salvar, porque no es ese que manda pues, es el pueblo que tiene que dar la fuerza a nuestra vocera, es el pueblo que manda y nuestra vocera y nuestro Concejo de Gobierno, tiene que obedecer al pueblo. Es lo que queremos, compaeras, que no tengamos miedo, no tengamos miedo a nadie, luchemos donde quiera que estemos compaeras, en nuestra colonia, en nuestro paraje, en nuestro centro de trabajo, es lo que nosotros les pedimos, compaeras.

Ojal que entendieron un poco y disculpen, compaeras, y aqu cierro sta participacin pero vamos en la segunda, ojal que les sirve. Hay un cuarteto de una cancin que voy a cantar porque no estamos en actos culturales, pero a ver si se puede, compaera, bueno, as dice, no importa si puedo cantar bien o no, solamente las letras:

Si no luchas por ahora, nadie va a hacer por ti debes ya de levantarte, no debes seguir as dirn que s, s, s, dirn que no, no, no

No tengas miedo aunque hablen mal de ti.

Tenemos que organizarnos, con conciencia y valor hoy podemos todas juntas, construir un mundo mejor, dirn que s, s, s, dirn que no, no, no, as todas juntas lo vamos a lograr.

Cultura y Comunicacin

Nosotros, nosotras, es importante el arte, la cultura y la comunicacin ya que no existe en los pobres y si las hay pero en las manos de los capitalistas y lo estn usando en puros negocios y en bien de ellos mismos.

Ustedes, compaeros y compaeras, que trabajan el arte deben tambin organizarse y tomen el rumbo de sus destinos y que aprendan a tomar decisiones segn como ustedes ven las necesidades de sus artes.

No vendr ni una persona que los salve, ya tantas veces hemos visto que palabreras de un mierda poltico nunca son la solucin, somos testigos que sos pueden hablar con palabras bonitas y les recuerdo que sos son puras mentiras y engaos.

No vendr nadie que los salve si no se organizan ustedes e incluso nosotros, nosotras, los zapatistas no somos la solucin, la verdadera solucin son ustedes y con el tiempo vern que si logran organizarse ah encontrarn razones para organizarse.

No porque as lo decimos nosotros, nosotras, no porque les gusta ni porque no les gusta, es porque as requiere la vida en igualdad.

En la cultura, tantos desprecios hemos encontrado nosotros, nosotras los indgenas del mundo por nuestra forma de vestir, de hablar, de festejar, ni queremos adems imponer, slo reclamamos respeto con nuestra cultura y queremos mantenernos as.

Necesitamos y merecemos respeto de nuestra cultura los indgenas del mundo.

Por ejemplo los hermanos catalanes merecen respeto con sus culturas, los hermanos y hermanas del pas vasco tienen sus culturas merecen respeto; a los punks tienen sus culturas merecen respeto y as a cada cultura respetmonos.

A los trabajadores de los medios de comunicacin, fotgrafos y prensa escrita, tanto trabajadores de los medios independientes y de paga, ustedes deben mejorar sus trabajos en la comunicacin diciendo la verdad para los pueblos y sin convertirlo en grandes negocios.

Siembren una cultura de hablar la verdad en bien de los pueblos pobres.

Ustedes los trabajadores de los medios de paga, sabemos que ustedes estn manejados por sus patrones, no son culpables que no sacan lo que quieres que te lo difundan porque hay un patrn que prohbe difundirlo y bien que se hace cmplices con gobiernos que no permiten decir las verdades.

Deben de organizarse y recordemos, compaeros y compaeras, hermanos y hermanas, lo que dijo un da el general Emiliano Zapata, que la tierra es de quien la trabaja. Lo mismo les decimos que para los que trabajan en el arte es de quien la trabaja, la cultura es de quien la hace y de quien la trabaja, y la comunicacin es de quien la trabaja.

Para esto requiere organizacin y que nadie los mande, ni quien los limite ni persigue por usar la libertad de expresin. Son ustedes que deben cambiar el modo de cmo deben estar organizados y dejarlo atrs como est actualmente, porque actualmente por organizarnos somos reprimidos y acosados por hablar la verdad.

Y hablar de organizacin es colaborar a cada uno quienes lo integran, como hicimos estas construcciones donde estamos ahora, esto es todo esfuerzo de bases de apoyo zapatistas; se hizo a base de esfuerzos de hombres, mujeres, jvenes, jvenas, ancianas, ancianos, nios y nias, y todo el dinero gastado fruto de 20 aos de trabajos colectivos y de distintos trabajos.

Sigue siendo importante ms que nunca de organizarnos porque las cuatro ruedas del capitalismo, la explotacin, la represin, el despojo y el desprecio an en pie y estn mejorando ms todava para chingarnos los malos hombres de dinero, y el gobierno nada hace para ayudarnos, al contrario, se pone a lado de los neoliberales y cada vez modernizando esas cuatro ruedas.

No solo estn jodiendo con eso, seguro que siguen estudiando cmo modernizar la explotacin, cmo mejorar la represin, sobre todo que legalizaron el despojo de nuestras riquezas naturales y porque de por s nos ven con desprecio nosotros los indgenas, y seguro que ellos ya estn imaginando cmo saquear todas las riquezas que hay en nuestros territorios y quisieran despojarnos a sus maneras.

Eso no lo podrn.

Hoy por hoy, hay una pregunta que est al aire, y nos preguntamos ser que as Dios quiere que seamos pobres?, o ser porque as es nuestro destino de ser muy jodidos?, ser porque nuestro color dorado porque estamos da a da bajo sol en trabajos duros y as diariamente en trabajos duros y como premio es ser pobres? Nosotros respondemos que no, es porque hay alguien como parsitos de la sociedad de nuestro mundo que nos explota, que nos roba, que planean de cmo nos tiene tan pobres.

Y esos malvados hombres son ellos que piensan de cmo nos tienen explotados, reprimidos, despojados y despreciados.

Cundo, hermanos y hermanas, compaeros y compaeras, hemos visto trabajar un rico de sol a sol y por eso son ricos?, ellos nunca trabajan, se la pasan sentados diariamente pero su ganancia es seguro y cada vez ms son ricos; Entonces, Por qu nosotros los pobres trabajamos duro de sol a sol y cada da somos ms jodidos?.

Nosotros los indgenas cargamos diariamente da y noche esas cuatro ruedas del capitalismo, la explotacin, la represin, el despojo y el desprecio.

Nosotros los indgenas hay algo que nos enorgullece: es que nosotros s sabemos qu es la resistencia y as son todos los indgenas del mundo.

Nosotros entendemos las traducciones de la libertad, la justicia y la democracia, al igual que los otros continentes, creo lo que nunca le encontramos su traduccin es el que chingue a su madre Trump.

Muchas Gracias.

