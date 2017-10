La falacia de la deuda como solucin de la pobreza

En la conferencia de prensa del pasado lunes, el presidente Mauricio Macri afirm: Mientras la Argentina tenga dficit fiscal como tiene, va a tener que seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central de reducir la pobreza. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflacin, que es lo que ms afecta a aquellos que menos tienen. Por lo cual si uno no va a financiar el dficit con inflacin (emisin) lo tiene que financiar con deuda. Y es algo que como todos sabemos no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando con esta reduccin gradual del dficit fiscal que es un compromiso que asumimos desde el primer da.

Lo que Macri omiti decir es que gran parte del dficit fiscal tiene justamente origen en los intereses de deuda. Y este no es un dato nuevo porque durante el gobierno anterior tambin eran los intereses de deuda los que provocaban gran parte del mismo. Solo hay que mirar los presupuestos de los ltimos aos para corroborar esta afirmacin.

Por lo tanto, plantear que el endeudamiento es la nica salida a la reduccin del dficit es una falacia.

Para expresarlo en forma sencilla: si los gastos superan los ingresos, esto provoca dficit, ya sea que hablemos de las cuentas de nuestras economas hogareas o las de un pas.

La salida que tomemos para cubrir ese dficit depender de en quienes pensemos como los que deben aportar ms ingresos genuinos al Estado (impuestos) y qu es lo que privilegiamos en los gastos, cules son los que podemos eliminar por considerarlos superfluos.

Si creemos que el recorte debe venir por el lado de los presupuestos en salud, educacin, vivienda, previsin social, pensamos en un pas donde sobrevivir el que est mejor acomodado en la escala social

Si consideramos bajar los impuestos que gravan los ingresos de los sectores con mayor capacidad contributiva, o mantener exenciones impositivas a las especulaciones financieras, beneficios impositivos para los capitales concentrados, estamos pensando en que los ingresos genuinos de un Estado, que son los impuestos, debern ser reemplazados por endeudamiento.

Como ejemplo, y segn detall un informe del IEF (Instituto de Estudios y Formacin de la CTA-A), a septiembre, el ritmo de aumento del Gasto sigue superando la evolucin de los ingresos de la Administracin Nacional llevando el dficit financiero por encima de los 450.000 millones de pesos. De estos, 198.956 millones de pesos tienen que ver con el pago de intereses de la deuda pblica. Este monto supera en ms de un 30% el total de recursos destinado al gasto de capital.

Compartimos algunas opiniones que refuerzan con datos y anlisis los efectos nocivos del endeudamiento.

Deuda externa: la enfermedad crnica de los pases dependientes

La contraccin y emisin de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la prdida de soberana poltica, econmica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestin es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminar en una crisis de importantes proporciones que afectar a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras . Por Abraham Leonardo Gak - Director de la publicacin digital Voces en el Fnix. (Artculo fue publicado en el nmero 64 de la Revista).

Entre las causas por las que la Argentina no ha logrado un desarrollo acorde con sus posibilidades, est la deuda externa.

La imposicin de comisiones exageradas, la colusin de intereses, el direccionamiento de las decisiones polticas claramente vinculado a intereses econmicos y, en definitiva, la hipoteca de bienes de la comunidad, son algunas de las consecuencias que trae aparejada la contraccin irresponsable de deuda externa, como lo demuestra nuestra historia pasada reciente.

Estas circunstancias, de por s graves, tienen un costado an ms peligroso ya que las condicionalidades establecidas por los acreedores, sean privados o pblicos, son las verdaderas limitantes del desarrollo econmico del pas.

La aceptacin de la preeminencia en caso de litigio de la jurisdiccin extranjera por encima de las normas de nuestro propio sistema legal y la aquiescencia de nuestros gobiernos a las imposiciones que reclaman los acreedores en materia de polticas econmicas hacen que el proyecto del pas est dirigido a favorecer a los grandes grupos de poder externos e internos.

Cuando desde la distancia observamos el primer prstamo externo que tom la Argentina, el famoso emprstito Baring Brothers, y analizamos los descuentos por comisiones, las elevadas tasas de inters y el manejo del saldo del prstamo, podemos visualizar la continuidad de una pelcula en la que, con el correr del tiempo, fueron cambiando sus protagonistas y guionistas, pero que tiene un contenido comn.

El desmedido endeudamiento externo ha sido, es y ser el cepo que nos encadena a un presente y a un futuro con desigualdad e inequidad social y econmica. Cabe aclarar que esto no significa denostar in limine toda deuda externa, ya que esta puede, por un monto limitado y con plazos e intereses razonables, tener como objetivo complementar la inversin basada en el ahorro interno.

La toma de deuda es muchas veces el resultado de la ineficiencia, la corrupcin y la deshonestidad de quienes tienen la responsabilidad ocasional de gestionar el gobierno. De tal modo, a medida que aumentan las dificultades para el financiamiento, se recurre a iniciativas de poltica econmica con el fin de disimular un dficit que fue, incluso, motivado por dicha deuda. Aqu entran en juego, por supuesto, diversos intereses financieros.

El camino para terminar con la dependencia del crdito externo para cubrir el dficit es establecer un rgido control de cambio, cortar de cuajo la libertad irrestricta en la compra y venta de divisas, la regulacin de la fuga de capitales y limitar los ingresos voltiles que aprovechan las diferencias de tasas entre las locales y las internacionales.

Para hacer efectiva esta poltica, es imprescindible desarrollar un mercado interno generado por una demanda sostenida por una mejora importante en los ingresos de amplios sectores de la sociedad consumidora.

Tambin requiere de cambios estructurales en cuanto a las posibilidades de financiamiento por parte del Estado argentino. Se ha demostrado ya con creces que el sector exportador de productos primarios no produce suficientes ingresos para atender las exigencias del comercio internacional, lo que contribuye y mucho con la tendencia al dficit estatal. La visin neoliberal ortodoxa propone cubrir ese dficit con nueva deuda y, adems, con una reduccin drstica del gasto pblico, lo que termina afectando el crecimiento econmico con equidad.

Asimismo es imprescindible la modificacin de base de la estructura productiva argentina, que ponga el nfasis en un sector industrial capaz de generar verdadero valor agregado y sea parte fundamental de nuestras exportaciones. Slo as ser posible pensar en una economa con ahorro interno, alta inversin y, por lo tanto, un Estado capaz de recurrir ocasionalmente al endeudamiento como impulso y no a modo de ancla tanto para el crecimiento econmico como para el desarrollo social.

Tambin ser necesario que toda toma futura de deuda prevea un retorno que compense los costos y la devolucin de los crditos.

La contraccin y emisin de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la prdida de soberana poltica, econmica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestin es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminar en una crisis de importantes proporciones que afectar a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras.

Cuadro de situacin de la deuda pblica

En su ltimo trabajo publicado, el Licenciado Hctor Giuliano puntualiza sobre cul es la situacin del endeudamiento pblico. Una deuda que aument alrededor de 100.000 millones de dlares durante la gestin del kirchnerismo (a pesar de haberse abonado casi 200 mil millones durante los 12 aos de gobierno) pasando de 151.000 millones de dlares a mediados de 2003 a 254.000 millones de dlares cuando Cristina Fernndez finaliz su segundo mandato. Y una gestin del actual gobierno de Cambiemos que la increment a marzo pasado a 298.000 millones de dlares, previendo cerrar este ao y el que viene alrededor de 85.000 millones de dlares ms.

Este es el detalle de Giuliano respecto al cuadro de situacin de la deuda pblica:

Segn la ltima informacin oficial disponible del Ministerio de Finanzas el saldo de la Deuda Pblica al 31 de marzo pasado es de 298.000 millones de dlares.

sta es slo la deuda en cabeza del Estado Central, es decir, que no figuran aqu las deudas de Provincias, Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios ni Juicios contra el Estado con Sentencia en Firme.

Ello significa que la actual administracin como todas las anteriores mantiene en secreto los montos totales de la Deuda Pblica Nacional y no presenta demostracin alguna de la capacidad de repago sobre dichas deudas, que siguen creciendo en forma extraordinaria.

La administracin Macri hered del Kirchnerismo un stock de Deuda de 254.000 MD. Esta deuda pese al discurso del des-endeudamiento K - vena de haberla incrementado en unos 100.000 MD durante sus 12 aos de gestin dado que la haba recibido en 151.000 MD a mediados del 2003.

El nuevo gobierno Macri aument la Deuda en unos 35.000 MD en el 2016, tiene previsto por Presupuesto un aumento adicional de la misma en ms de 38.000 MD este ao 2017 y propone para el Ejercicio 2018 otro aumento ulterior de unos 47.000 MD ms (46.400): un total de 120.000 MD de nueva deuda en 3 aos (ms de la que tom el Kirchnerismo durante su larga dcada de gestin).

La estructura de la Deuda Macri empeora hoy no slo el quantum de las obligaciones (los casi 300.000 MD del ltimo stock) sino tambin su composicin, debido a la proporcin creciente de Deuda Externa sobre Deuda Total (ms del 35 %), las mayores tasas de inters (del orden de un 6-7 % anual), la menor vida promedio (7.2 aos) y el monto rpida y fuertemente creciente de los intereses a pagar).

Conforme al Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 enviado al Congreso, el ao que viene le caen al gobierno central vencimientos de capital por 66.600 MD y siguiendo la regla histrica general la totalidad de ese importe (hasta el ltimo centavo) no se amortiza en forma neta sino que se cancela cubriendo dichas deudas con nuevas deudas, colocando en total nuevas obligaciones por valor de 113.000 MD, o sea, con el aumento adicional citado de los 46.400 MD durante el prximo ejercicio.

Esto significa que el Ministro de Finanzas Caputo estar firmando emisiones de Deuda del Estado el ao que viene a un promedio de 6.000 M$ por da.

Pero mientras estos vencimientos de capital se refinancian ntegramente, los intereses correspondientes en cambio - se pagan y son parte del Gasto Pblico Corriente; y para el ao 2018 esos pagos estn previstos en 406.000 M$ (equivalentes a 21.000 MD).

Son un promedio diario de 1.100 M$ por da, el equivalente de financiar un hospital pblico pero que se destinan a cubrir servicios de la deuda financiera del Estado.

Con el agravante que no todo este importe de intereses se paga sino que un 30 % de los mismos no se puede pagar y se capitaliza entonces por anatocismo, que es el inters devengado y no pagado que se transforma en capital y devenga nuevos intereses.

Por eso el anatocismo es el sinnimo de la Usura dado que cuando un deudor como la Argentina de hoy no devuelve un centavo de capital ni puede abonar la totalidad de los intereses de la Deuda, ello quiere decir que ese deudor el gobierno Macri se encuentra en una crisis de Deuda en estado crtico.

Segn el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 los Intereses son el principal rubro neto del Gasto Pblico: 28 de cada 100 $ que gasta la Administracin Central casi una tercera parte se destinan al pago de estos servicios y, como dijimos, no todos se abonan. Ergo, los Intereses son el principal rubro del Gasto del Estado y, consecuentemente, el principal factor determinante del Dficit Fiscal.

Est previsto que se gaste ms en Intereses de la Deuda (406.000 M$) que en Educacin (163.000 M$), que en Ciencia/Tecnologa (19.000 M$), que en Salud (57.000 M$), que en Defensa (117.000 M$) y que en Seguridad (121.000 M$).

La Inversin Pblica de 210.000 M$- es la mitad de lo que se paga de Intereses y la relacin entre los vencimientos de Capital de la Deuda y el pago de Intereses totales es de 3 a 1.

Y la nica respuesta de la administracin Macri frente a este macro-problema de la deuda es seguir tomando ms Deuda.

Sin esta Poltica institucional de Gobernar con Deuda la administracin Macri perdera automticamente tanto su estabilidad financiera como su estabilidad poltica.

Todos los medios y la prensa del establishment, el oficialismo macrista, gran parte de la partidocracia del Sistema y la mayora de los sectores empresariales privados y sus opinlogos viven lamentndose del alto Gasto Pblico Argentino y del consiguiente Dficit Fiscal que el mismo genera para el Estado pero todos soslayan mencionar siquiera que el principal rubro de ese gasto oficial y la causa de ese Dficit que denostan es la Deuda Pblica y sus Intereses.

Ante la gravedad de la situacin, los acreedores del Estado fundamentalmente los acreedores externos le estn exigiendo a la administracin Macri una serie de reformas estructurales que les garanticen que el pas va a poder seguir pagando los intereses de la Deuda Pblica y, simultneamente, tomando ms endeudamiento.

