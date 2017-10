El FIT argentino: elecciones y anticapitalismo

Hay politlogos que sopesan y comparan los mtodos y los votos de los distintos candidatos y bloques de los explotadores. Creo, en cambio, que es necesario concentrar la atencin en lo que se hizo y se puede hacer para oponer una alternativa anticapitalista y socialista al peronismo (en todas sus formas) y al macrismo (en todas sus variantes). Eso obliga a hacer un balance de la campaa electoral y de la actividad del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

En primer lugar, los votos se concentraron en dos bloques burgueses ambos con polticas neoliberalesuno, el proimperialista de los grandes capitalistas y agentes del capital internacional que arrastr a la burguesa y a la inmensa mayora de las clases medias urbanas y rurales e incluso a un sector de los trabajadores; el otro, el de las PYMES y los burcratas sindicales, agentes capitalistas en el movimiento obrero, ms un sector de los trabajadores.

El 90 por ciento de los electores considera natural la explotacin capitalista y ms de la mitad acepta posiciones proimperialistas y, si bien la defensa de los derechos humanos y de la democracia y la solidaridad se expres con fuerza en la lucha por la aparicin con vida de Santiago Maldonado, la mayora de la poblacin comparte an la ideologa capitalista y sus valores negativos.

Hay que combatir, por consiguiente, una batalla ideolgica analizando los hechos cotidianos y desnudando sus significados ocultos. Hay que hacer conferencias en cada local obrero, discusiones sobre la poltica mundial y sobre la poltica actual del imperialismo y desmenuzar en los barrios cada medida del macrismo. Es necesario tambin que los peridicos de izquierda tengan una seccin permanente de anlisis histricos y otra de anlisis internacional. Sobre todo,es indispensable que los componentes del FIT, todos los cuales pertenecen a agrupaciones trotskistas internacionales diferentes, discutan fraternalmente sus respectivas posiciones en vez de mantener, como hasta ahora, monlogos paralelos y que busquen en la discusin los puntos de acuerdo y no slo los desacuerdos. En particular, es necesario que PO, PTS e IS no prescindan del papel del imperialismo al analizar Cuba, Venezuela o Bolivia y critiquen todo lo que, desde el punto de vista obrero, se debe criticar en los capitalismos de Estado en esos pases reconociendo al mismo tiempo lo que se pueda defender en ellos.

La campaa electoral del FIT pec por electoralismo. El parlamento es una institucin de la burguesa para dominar a los trabajadores y no cambiar ese papel si hay en l una bancada obrera, salvo que sta sea mayora o una minora muy fuerte, porque entonces podra frenar efectivamente alguna ley y hacer propaganda por soluciones anticapitalistas desde esa caja de resonancia del enemigo de clase. Ofrecer frenar los ajustes si se ganan dos o tres diputados ms equivale a mentir a sabiendas porque lo nico que podra frenarlos es un cambio en la relacin de fuerzas social, fuera del Parlamento.

El FIT logr ms de 1 100 000 votos, ms que en las ltimas PASO, pero menos que en 2013. Est en todas las provincias del pas, con mayor o menor fuerza, pero an no consolida su caudal electoral en Mendoza y Salta y debe ganar definitivamente a quienes lo votaron ante la crisis del peronismo y la campaa pasiva pobrsima de Cristina Fernndez que hizo grandes concesiones a la derecha peronista.

Los votos son siempre el subproducto de la actividad poltica. Y sta no se resume slo en una poltica sindical clasista sino que exige simultneamente la educacin ideolgica y programtica de la base de apoyo. Esa es hoy una tarea urgente. Como despus de cada actividad, hay que hacer un balance de la campaa electoral para recoger sus frutos eventuales y corregir los excesos electoralistas. Ese balance debe ser pblico para educar a los militantes y a los trabajadores.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.