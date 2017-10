Nuevas medidas contra la revolucin bolivariana

El papeln de la Cancillera chilena

Al cierre de esta edicin se reuna en Toronto la banda de los doce para adoptar nuevas medidas contra Venezuela y su revolucin bolivariana. Lo realizado hasta ahora por esos forajidos de la poltica internacional, anticipa un nuevo parto de los montes. La banda de los doce (Argentina, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay y Per), es la representacin moderna de Can, el asesino de su hermano. En su siniestra tarea -que los doce gobiernos cumplen siguiendo orientaciones del Departamento de Estado norteamericano- destaca el desempeo perruno de la Cancillera chilena.Su vergonzosa conducta, traicionando la hermandad latinoamericana y principios inviolables del derecho internacional, se estrella sin embargo contra el muro de la realidad. Venezuela amanece cada da con nuevas credenciales democrticas mientras sus acusadores -los narco-Estados de Colombia y Mxico, y los gobiernos corruptos de Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros-, se van sumiendo en la miseria moral.Chocar con la realidad es muy peligroso sobre todo en poltica internacional. Actuar a espaldas de lo evidente, y por imposiciones del imperio, significa precipitarse en el ridculo. Es lo que sucede con la OEA, por ejemplo. La ltima astracanada del secretario Almagro fue instalar en Washington un espantapjaros denominado Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, que hizo retroceder hasta a los ms enconados enemigos de Venezuela. No obstante, la Cancillera chilena acta en esa lnea acogiendo y financiando a un grupo de abogados que dicen representar al fantasmagrico TSJ itinerante. Incluso mont una telenovela en la embajada de Chile en Caracas para simular una salida clandestina de esos abogados hacia Bogot (y luego a Washington, que es su verdadero destino), en medio de la indiferencia de las autoridades venezolanas.La Cancillera chilena se ha convertido en el heraldo latinoamericano de la agresin contra Venezuela. Compite con Trump, el Departamento de Estado, el Pentgono, la OEA y la Unin Europea en una confabulacin para estrangular a la revolucin bolivariana y recuperar para el imperio las enormes reservas de petrleo y gas de Venezuela. Para EE.UU. y su pandilla es importante la participacin de Chile en esta maniobra. Significa poner de su lado a un pas que sufri en los aos 70 la misma operacin que Washington dirige ahora contra Venezuela. Este es el aspecto ms siniestro -traicionar su propia historia- en la poltica antivenezolana de la Cancillera chilena.Washington, la Unin Europea y la banda de los doce son culpables de una intromisin escandalosa en los asuntos internos de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Exigen una auditora internacional de las elecciones de 23 gobernadores. Pero cuatro de los cinco gobernantes opositores ya se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo a ese poder supremo. Desde hace catorce aos Venezuela cuenta con un sistema electoral automatizado que expertos internacionales -como el Centro Carter- califican de blindado contra el fraude. As, el Consejo Nacional Electoral proclam en 2015 la victoria de la oposicin en la Asamblea Nacional con ms de 7 millones 700 mil votos y ahora en 5 de las 23 gobernaciones, con 4 millones 800 mil votos. La participacin popular alcanz a poco ms del 61%, rcord en este tipo de elecciones. La oposicin perdi as casi 3 millones de votos en relacin al 2015. Y el gobierno, aunque gan 18 gobernaciones, se mantuvo en los 5 millones y medio de votos de 2015, perdiendo ms de 3 millones de votos en relacin a la eleccin de la Asamblea Nacional Constituyente.Antes, durante y despus de las elecciones del 15 de octubre se hicieron catorce auditoras al sistema de votacin, cuyas actas firmaron representantes de los partidos de oposicin. El chavismo perdi gobernaciones estratgicas en los Estados Zulia, Tchira y Mrida, fronterizos con Colombia, la llamada Media Luna donde se alientan intenciones separatistas. A su vez la oposicin perdi las tres gobernaciones que tena, entre ellas la de Miranda, enclave de los caciques de la extrema derecha. Es importante observar que el partido Accin Democrtica, socialdemcrata, obtuvo cuatro de las cinco gobernaciones opositoras, lo cual le da ventajas en la disputa por la candidatura presidencial del prximo ao.Desde que Hugo Chvez gan el gobierno en 1998, en Venezuela se han realizado cinco elecciones presidenciales, cinco de gobernadores, siete municipales, seis referndums, dos de Asamblea Constituyente y una consulta nacional. La oposicin ha participado en casi todas. Ahora mismo, gobierno y oposicin se preparan para las elecciones municipales del prximo mes de diciembre. Y en 2018 sern las presidenciales.Venezuela, como se puede ver, es el caso ms notable de una dictadura -como la califica Trump- que efecta elecciones y plebiscitos a un promedio de casi dos al ao, con partidos, sindicatos y prensa opositores, con una Iglesia Catlica y un empresariado que apoyan a la oposicin, etc. Esta realidad es lo que hace an ms notable el papeln de la Cancillera chilena, en su lucha contra molinos de viento.