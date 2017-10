Comunicado de las trabajadoras:

En primer lugar, ELA felicita a las trabajadoras de las residencias porque han sido un ejemplo de lucha en un conflicto duro y difcil. Nuestra firmeza e ilusin han permitido superar importantes obstculos, en especial un decreto de servicios mnimos abusivo con el nico objeto de desgastar a la huelguistas e invisibilizar el conflicto.

Ha sido una huelga de mujeres que, desde nuestra humildad, sinceramente creemos que estamos escribiendo una pgina de la historia en el movimiento sindical. Ha sido ms que un conflicto laboral, tambin ha sido una lucha social y feminista, ya que hemos avanzado hacia la dignificacin de los trabajos de cuidados. En este sentido, queremos agradecer, de todo corazn, las mltiples muestras de apoyo recibidas durante el conflicto y, en especial, a la asociacin de familiares Babestuz, con quienes seguiremos trabajando para mejorar la calidad asistencial en las residencias de Bizkaia.

El acuerdo recoge las principales reivindicaciones planteadas al inicio del conflicto como son las 35 horas de jornada semanal, el salario mnimo de 1.200 euros, mejoras en las coberturas de bajas y actualizacin de los pluses.

En concreto, el acuerdo recoge:

- La vigencia del convenio ser hasta 2020, y supondr una mejora en nuestras condiciones salariales y de jornada que supera el 20%.

- El incremento salarial ser de ms de 140 euros mensuales. Se empezar a aplicar desde septiembre de 2017, con una subida lineal mensual de 40 euros en 2017 y 2018; una subida de 45 euros al mes en 2019; y una subida lineal de 55 euros mensuales en 2020.

- En la jornada laboral se acuerda una reduccin progresiva de la jornada del convenio sectorial de casi 200 horas. De las actuales 1.698 horas de trabajo (de ellas, 15 para formacin) pasaremos a trabajar 1.517 horas (20 para formacin). Por un lado, logramos las 35 horas semanales, pero tambin se reconocer a todas las trabajadoras el descanso del bocadillo como tiempo de trabajo efectivo. Esta reduccin de jornada traer consigo que haya mas trabajadoras en los centros mejorando as la calidad asistencial de usuarios y usuarias.

- Adems, se logra el reconocimiento de la no penalizacin econmica en caso de accidente laboral o enfermedad profesional, percibiendo el 100% del salario en estos casos. Tambin aumenta el plus de fin de semana (de 1,70 a 2,75 euros) y los pluses de nocturnidad.

Mantenemos adems todas las clausulas anti-reforma por las que luchamos en el anterior convenio, clausulas que motivaron que Cebek no firmara el anterior acuerdo.

Decamos el pasado 1 de mayo, cuando llevbamos ya ms de 250 das de huelga, que el sistema nos necesitaba sumisas y calladas, y que estaban utilizando todos los instrumentos a su alcance para que volviramos al redil: nos acusaban de maltratar a los usuarios de las residencias, nos despedan a compaeras de lucha, nos trataban como ciudadanas de segunda, subalternas, manipulables, sin iniciativa ni capacidad de decisin. En definitiva, nos faltaban al respeto. Pero ramos muy conscientes, entonces y ahora, de que todo esto tena una intencin: que cediramos a su chantaje.

Pero nosotras decidimos que no, que no bamos aceptar el papel que nos quieren hacer jugar, que no bamos a ceder ante el chantaje de la Diputacin, ni al chantaje de sus empresas amigas, que habamos roto el silencio y la sumisin, y que no bamos a parar hasta lograr que se dignificaran nuestras condiciones de trabajo y tambin las condiciones de vida de las personas usuarias de las residencias.

Y hoy, tras mucho sufrimiento, muchas noches sin dormir y decenas y decenas de manifestaciones y concentraciones, podemos decir alto, claro, y con mucho orgullo, que hemos logrado no ceder al chantaje y lograr una gran victoria sindical, social y dar una gran paso adelante en la emancipacin de la clase trabajadora de este pas.