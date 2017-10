Las vctimas mortales de la frontera sur ya triplican a las de todo el 2016

Pblico.es

La Sociedad estatal de Salvamento Martimo (SASEMAR) ha rescatado a cerca de 11.000 personas a bordo de 650 pateras en aguas del Estrecho en lo que va de ao. Son el doble de vidas que las que puso a salvo en el mismo periodo del ao anterior, pero no todas las personas migrantes corren la misma suerte. Segn los datos facilitados por este departamento, dependiente del Ministerio de Fomento, tambin ha rescatado los cuerpos sin vida de, y tiene constancia de que al menos otrasdurante la travesa, ahogadas en la fosa comn del Mediterrneo.

Son 111 las vctimas del drama migratorio reportadas por SASEMAR hasta el mes de septiembre, cuatro veces ms que en el mismo periodo del ao pasado. Los nueve primeros meses del ao ya se han cobrado el triple vidas de migrantes que todo el 2016, segn las cifras del este departamento, las ms altas registradas en ms de una dcada.

Pero la cifra vctimas de la frontera sur Espaola es an mayor. Salvamento no incluye en sus cuentas a Samuel, un nio congoleo de cuatro aos que el mar escupi en una playa de Barbate a principios del ao pasado. Ni a Vereonique, su madre, cuyo cadver apareci en la costa argelina dos semanas despus. Ni a todos los que les acompaaron en esa patera que nunca lleg a su destino: las costas andaluzas. Tampoco incluyen a Aminatou, ni a Dalloba, ni a Beb, Clemence, Merveille, Pacience y Dalloba; siete mujeres subsaharianas que murieron ahogadas al caer de la patera en la que viajaban. No las volc el oleaje, sino la patrullera marroqu que las intercept y las remolc de vuelta a Marruecos en un operativo en el que particip la Guardia Civil, segn denunci Caminando Fronteras, la ONG que nos dijo cmo se llamaban. Son pocas las vctimas de las que se recuerdan nombre y apellidos. En Fuerteventura (Canarias) hay enterrados 1.600 migrantes sin identificar.

Tampoco estn reflejados en esas cifras quienes perecen tratando de cruzar las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta, ni los que mueren malheridos en los campamentos marroques donde esperan el da para volver intentar llegar; ni los que se asfixian en los bajos de un camin o escondidos en maletas ni los que mueren sin que seamos siquiera conscientes de existan. Por cada persona que se ha comprobado su fallecimiento, hay otras dos de las que nunca se supo nada, explica en sus informes la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de las Naciones Unidas.

La ruta del Mediterrneo occidental suele recibir menos atencin global en los medios de comunicacin por su bajo nmero de llegadas en comparacin con las rutas Central (Italia) u Orientales. Es difcil obtener y verificar la informacin sobre muertes de migrantes en esta ruta, explica la OIM en un reciente informe en el que alerta de que en lo que va de ao han muerto 144 personas tratando de entrar irregularmente en Espaa.

Mayor an es la cifra de muertos y desaparecidos de la Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca (APDHA), que cada ao publica un balance migratorio de la frontera sur . En estos primeros diez meses de ao han contado, an de manera provisional,. El ao pasado ya alertaron de que las vctimas de este drama duplicaron a las de 2015. Casi 300 personas perdieron la vida en su intento de llegar a nuestro pas.

Segn esta organizacin, las aguas del Estrecho se han tragado en 20 aos 6.000 vidas, unas terribles cifras contrastadas y certificadas por la OIM. Pueden parecer muchas, pero son las mismas engull todo el Mediterrneo slo durante los dos ltimos aos. La APDHA y otras muchas organizaciones responsabilizan de ello a las polticas asesinas de la Unin Europea, con Espaa como alumno aventajado, que ha tomado el blindaje de sus fronteras como manual de referencia, cerrando el paso, incluso, a quienes huyen de la guerra en sus pases. Pero los datos son irrefutables, y por muchas medias de bloqueo y cierre de fronteras, los flujos migratorios son imparables, aunque ms peligrosos y mortferos cada vez.

No es nuestra responsabilidad que decidan irse de su pas. No es nuestra responsabilidad directa que decidan hacerlo en condiciones muy precarias, se excusaba el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado verano, cuando se le pidieron explicaciones en el Congreso por un naufragio en el mar de Alborn en el que murieron 49 migrantes. En esa ocasin prefiri culpar a las mafias del trfico de personas. Antes haba responsabilizado a las ONG, a las que responsabiliz de favorecer la inmigracin irregular por exigir vas legales y seguras para evitar que quienes necesitan migrar tengan que jugarse la vida. Zoido tuvo que pedir disculpas pblicamente por ello.

El domingo apareci flotando el cadver de otro migrante cerca de la costa de Melilla. La Delegacin del Gobierno afirm que fue abandonado por el patrn de la patera, sin chaleco salvavidas, antes de llegar a la cosa. En su comunicado criticaba "el espurio negocio de las mafias que trafican con la vida de los inmigrantes, as como las perniciosas consecuencias de quienes favorecen este tipo de trfico humano desde un errneo concepto de solidaridad que plantea una inadmisible confrontacin entre los controles de seguridad necesarios y el tambin necesario respeto a los derechos humanos".

