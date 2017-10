Acusan a la Agencia de Proteccin Ambiental de dejar de revisar txicos de uso generalizado en EE.UU.

Univision

Oficiales de polica de la ciudad de Nueva York usaron trajes y mscaras especiales tras la explosin de una tubera de vapor subterrnea el 19 de julio de 2007. Esta indumentaria buscaba protegerlos de la presencia de asbesto, considerado como carcingeno. Getty Images

La actual administracin estadounidense podra dejar de realizar una revisin para medir los riesgos del asbesto y otras nueve sustancias altamente txicas en productos de uso comn en EEUU.

Estas sustancias fueron identificadas como las causantes de las exposiciones ms peligrosas en estadounidenses por lo que el Congreso estadounidense orden su reevaluacin para proteger la salud del pblico. En concreto, estableciendo lmites seguros en los productos presentes en los hogares, oficinas y plantas industriales de todo el pas.

Esta revisin de los txicos comenz a realizarse bajo el mandato de Barack Obama por la Agencia de Proteccin Ambiental de Estados Unidos (EPA). Sin embargo, tras un nuevo rumbo del gobierno de Trump, la misma EPA ahora podra centrarse solo en las toxinas que an se fabrican y entran en el comercio, sin considerar si se necesitan nuevas reglas de manejo y eliminacin para materiales 'heredados' o ya existentes.

Esta informacin fue dada a conocer por The New York Times tras tener acceso a memos y mails extraoficiales entre funcionarios.

En el caso del asbesto, eso podra significar que solo se evaluaran los riesgos asociados a cientos de toneladas de material importadas anualmente, pero que no se hara ninguna revisin sobre los casi 9 millones de toneladas de productos con amianto que, segn el Instituto Geolgico de EEUU, ingresaron al mercado estadounidense entre 1970 y 2016.

El asbesto -tambin conocido como amianto- es uno de los componentes del fibrocemento, un material comn en la construccin. Est prohibido en muchos pases, incluido el Reino Unido, donde fue vetado en 1999, pero permanece en muchas casas y edificios.

Su presencia perjudica a los habitantes y especialmente a bomberos y trabajadores de la construccin en caso de emergencia. Segn la Organizacin Mundial de la Salud, las fibras de amianto pueden ser mortferas cuando se ven alteradas en un incendio o durante trabajos de remocin, alojndose en los pulmones y causando problemas de salud como cncer.

Un intento de prohibir el amianto en los EEUU fracas en 1991, y todava no est tcnicamente prohibido a pesar de causar mesotelioma, una forma rara de cncer que se desarrolla en el mesotelio, un tejido que cubre los pulmones y otros rganos.

Ante el cambio diametral en la posicin de la EPA, la agencia no ha ofrecido mayores explicaciones, pero dijo a The Associated Press este mircoles que ya haba medidas para proteger al pblico adems de la ley aprobada el ao pasado por el Congreso. Por ejemplo, que los trabajadores que manejan asbestos y que atienden emergencias pueden usar respiradores para limitar la exposicin a este qumico.

Algunos de los detractores de la medida han dicho a medios como el New York Times y The Washington Post que la industria qumica presion para lograr este cambio de enfoque.

"La abrupta nueva direccin de la EPA sobre productos qumicos heredados es parte de una amplia iniciativa de la administracin Trump para cambiar la manera en que el gobierno federal evala los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con qumicos peligrosos, hacindolo ms alineado con los deseos de la industria (...) Si se considera que los productos qumicos son menos riesgosos, es menos probable que estn sujetos a una gran supervisin y restricciones", asegura el Times.

Wendy Cleland-Hamnett, quien hasta el mes pasado era la mxima autoridad oficial de EPA en supervisin de pesticidas y productos qumicos txicos explic a The New York Times que "los peligros son reales y el retroceso es a menudo una tctica para desviar la responsabilidad y apuntalar las ganancias de la industria".

Por su parte, Tiernan Sittenfeld, vicepresidenta senior de Asuntos Gubernamentales de la Liga de Votantes por la Conservacin (LCV), se mostr preocupada por la medida. La negativa de Scott Pruitt de vigilar las protecciones contra los qumicos podra exponer a la gente de este pas a sustancias txicas relacionadas con cncer, defectos del cerebro y otros problemas serios de salud", dijo a Univision.

Y concluy: "La administracin Trump de nueva cuenta est poniendo las ganancias de la industria por encima de nuestras familias. Medidas sensatas de seguridad contra los qumicos son de vital importancia para proteger la salud pblica, el medio ambiente y mucho ms. Nuestras familias se merecen lo mejor: y no comunidades, juguetes, muebles y vidas envenenadas por los qumicos".

Fuente: http://www.univision.com/noticias/planeta/acusan-a-la-agencia-de-proteccion-ambiental-de-dejar-de-revisar-toxicos-de-uso-generalizado-en-eeuu