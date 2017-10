El calentamiento global golpea la produccin de aceite de oliva en Europa

New York Times

Unos agricultores juntan las olivas en Capezzana, la finca de la familia Contini Bonacossi en Prato, Italia. Una ola de calor afect los cultivos de este ao. Credit Massimo Berruti para The New York Times

TREVI, Italia En junio, cuando usualmente nacen las primeras olivas en la suave calidez de principios del verano, Irene Guidobaldi camin por su olivar en medio de un calor abrasador y mir con horror cmo las flores de sus rboles comenzaban a marchitarse y caer.

La nica manera de salvar el preciado huerto de su familia en las colinas de Umbra era comprar el objeto ms preciado de todo ese verano de sequas: agua.

Mucha, mucha agua.

As que Guidobaldi, parte de la octava generacin de agricultores de oliva, compr camiones de agua, casi a diario, durante la mayor parte del verano.

La ola de calor que azot el sur de Europa este verano, y que los cientficos dijeron que tena la marca de la mano humana que ha provocado el cambio climtico, es apenas el episodio ms reciente del extrao clima que ha castigado a los artfices del aceite de oliva.

En algunos aos, como este, el calor llega antes y se queda. Otros aos, como 2014, llueve tanto que la mosca del olivo se reproduce como loca, dejando gusanos dentro del fruto. O se presenta una helada atemporal cuando el fruto se est formando, que es lo que ocurri en el olivar de Beatrice Contini Bonacossi en la Toscana. O cae la maldicin del calor prematuro seguido de una semana de niebla y lluvia, que es lo que le sucedi al olivar de Sebastiano Salafia en Sicilia, hace unos aos, lo que dej a los rboles confundidos, en palabras de Salafia, sin saber cundo deban producir sus frutos.

Cada ao sucede algo, coment Salafia.

Ya pas la poca en la que podas contar con la suave mezze stagioni, o media temporada, de la que dependen las olivas antes y despus de la poca de calor. Tampoco existe ya el ciclo con el que podas contar: un ao bueno, el siguiente ao no tanto.

Ahora, dijo Guidobaldi, estirando sus largos brazos espigados, es como jugar a la lotera.

Los olivos son resilientes. En la Biblia, una paloma lleva a No una hoja de olivo al arca, seal de que el mundo no est destruido por completo. El aceite de oliva es el eje de la alimentacin y del folclore del Mediterrneo. Sus beneficios para la salud se han elogiado tanto que hay un aumento en la demanda de aceite de oliva extra virgen a nivel mundial.

Ahora, el cambio climtico ha vuelto del negocio del aceite de oliva uno cada vez ms riesgoso, al menos en el Mediterrneo, la tierra que lo vio nacer.

Las cosechas han sido malas en tres de los ltimos cinco aos, debido a lo que Vito Martinelli, analista de Rabobank, llam choques relacionados con el clima. Adems, con el incremento en la demanda, se han elevado los precios de venta al mayoreo.

Nadie se morir de hambre si no hay suficiente aceite de oliva en el mercado, pero el impacto del cambio climtico en un producto tan resistente y lujoso es un indicador de cmo el calentamiento global est comenzando a desafiar nuestros mtodos de cultivo.

El pronstico para la produccin de aceite de oliva de este ao es variado. En Italia se espera que su produccin baje un 20 por ciento con respecto al promedio entre 2000 y 2010, aunque se cree que ser mejor que en 2016, de acuerdo con el Consejo Olecola Internacional, pues algunos agricultores esperan una produccin menor pero con muy buen sabor. De acuerdo con el consejo, Espaa, el mayor productor del mundo, espera una cada de al menos el 10 por ciento con respecto al ao pasado; la asociacin de productores espaoles espera una reduccin an mayor. Grecia prev una cosecha ms robusta, al igual que Tnez.

A medida que el suministro desde el Mediterrneo se vuelve impredecible, algunas embotelladoras comienzan a buscar futuras fuentes de aceite en otros lados. Incluso algunos defensores del aceite del Mediterrneo, como Nancy Jenkins, autora de Virgin Territory: Exploring the World of Olive Oil, recomiendan aventurarse a explorar otros territorios.

Tengo mis reservas al decir esto porque amo el Mediterrneo y quiero que la gente tenga aceite de oliva mediterrneo, dijo, pero creo que California ser cada vez ms importante en los aos venideros, as como Australia y Nueva Zelanda.

Entre junio y agosto de este ao, el clima fue especialmente caluroso y seco en todo el sur de Europa. En Espaa, la temperatura alcanz los 40 grados Celsius en julio. En Italia, la lluvia estuvo un 30 por ciento por debajo de los niveles normales y, en algunas partes del pas, fue an menor.

Cientficos del programa World Weather Attribution, un grupo dedicado al estudio del clima extremo, concluy en septiembre que las probabilidades de tener un verano tan caluroso como el de 2017 han aumentado diez veces desde principios de la dcada de 1900 y las probabilidades de que se presente una ola de calor parecida a la que golpe la regin durante tres das en agosto que recibi el nombre de Lucifer se han elevado cuatro veces.

Encontramos una huella muy clara del combustible fsil para el calentamiento global, afirm Heidi Cullen, la climatloga que dirige el programa.

Si se le pregunta a los productores de oliva acerca del clima de este ao, habr un amplio repertorio de respuestas. Llovi en una colina; no llovi en la colina vecina. Una variedad resisti el calor; la otra no. Incluso dentro de un mismo olivar, un olivo tena abundantes frutos mientras que otro no tena casi nada.

Muchos dijeron que tendran que invertir en sistemas de riego. La nica ventaja del calor, sealaron, fue que la mosca del olivo tambin muri.

En el extremo sur de la Toscana, en un valle de escasos robles, Riccardo Micheli no pudo darse el lujo de rescatar sus olivos con camiones de agua. A diferencia de la granja convencional de Guidobaldi, Micheli dirige su Agricola Nuova Casenovole segn principios biodinmicos: no utiliz pesticidas y dej gran parte de su tierra en manos de la naturaleza.

Este ao la naturaleza no le devolvi el favor.

Para junio, el calor era abrasante. Las colinas que circundaban sus olivares se tieron de rojo, luego de caf, como si las estaciones se olvidaran de su propia existencia y junio se hubiera convertido en noviembre. Sus olivas Moraiolo de floracin temprana, una de las tres variedades que se incluyen en este aceite, se aferraron a sus ramas. Pero el leccio del corno, de floracin tarda y la variedad que le da a su aceite un carcter especiado y oscuro, se quem en las ramas y cay. En poco tiempo su olivar completo de leccio del corno estaba tapizado de flores cadas, como nieve veraniega. Regarlo, temi Micheli, hubiera podido humedecer la tierra lo suficiente para atraer a la aterradora mosca y entonces arruinarlo todo.

Este ao espera producir 60 por ciento menos aceite de lo normal. Adems, dado que no va a contener olivas leccio del corno, ser ms ligero de lo habitual, menos especiado y ms bajo en polifenoles, los que hacen al aceite de oliva ms saludable que otros. En otras palabras, el calor seco no solo alterar la cantidad de aceite que produce, sino tambin su calidad.

No sabemos qu hacer en el futuro, dijo Micheli. Un ao llueve demasiado. Al siguiente hace demasiado calor. El prximo ao, quin sabe.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/10/25/aceite-oliva-cambio-climatico/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es