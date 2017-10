Manifiesto contra la usura y la esclavitud del inters del dinero

Karl Marx escribe en El capital, Capitulo XXIV, La llamada acumulacin originaria: El sistema del crdito pblico, es decir, de la deuda del Estado se adue de toda Europa durante el perodo manufacturero. La deuda pblica, o sea, la enajenacin del Estado absoluto, constitucional o republicano, imprime su sello a la era capitalista. La nica parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesin colectiva de los pueblos modernos es... la deuda pblica. Por eso es perfectamente consecuente esa teora moderna, segn la cual un pueblo es tanto ms rico cuanto ms se carga de deudas [1] .

Tal cual seala Marx, desde 1981, bajo el paradigma que endeudarse era bueno y ayudaba al crecimiento (por la va de la teora del ingreso permanente), la deuda aument en 9,2 billones de dlares. Actualmente, la deuda de Estados Unidos iguala al PIB del pas (14,3 billones de dlares), con la diferencia de que los intereses crecen mucho ms rpido que la produccin y la recaudacin tributaria [2]

Para otro alemn Gottfried Feder, el capitalismo financiero, es la mortal enfermedad que todo alcanza e invade, de la cual padece nuestro actual mundo civilizado. Es como una epidemia devastadora como un veneno corrosivo, que ha hecho presa de todos los pueblos de la tierra. Por Capital Financiero ha de entenderse: por una parte, el poder mundial del dinero, la potencia financiera supraestatal reinante por sobre el derecho de autodeterminacin de los pueblos [3] y, por otra parte, una prctica del espritu que ha atrapado a todas las clases sociales: la codicia de especulacin insaciable, una proyecto de vida orientada exclusivamente a la acumulacin de los bienes materiales sin que cree ningn tipo de bienes - que carcome y continuar carcomiendo todos los preceptos ticos. Esta cosmovisin llevada al paroxismo esta corporizada en la plutocracia internacional, en el capitalismo financiero.

Feder nos dice que la principal fuente de energa del capitalismo financiero es la que se origina, sin esfuerzo y sin creacin de bienes, del inters. De la idea del prstamo a inters, totalmente inmoral. De esta inmoralidad ha nacido la plutocracia financiera. La disposicin anmica y moral manifestada de la codicia por el inters y la usura de cualquier ndole ha tenido como consecuencia una impresionante descomposicin y corrupcin de la burguesa [4] .

La teora del prstamo a inters, siguiendo a Feder, es la ms abominable invencin del espritu humano, del gran capital financiero. Estos intereses posibilitan la ociosa vida de zngano de una minora haragana que maneja la banca nacional e internacional, a costa de los pueblos creadores y de su capacidad de trabajo [5] . Es ella quien crea antagonismos irreconciliables entre clases sociales, entre campo y ciudad; entre hermanos que se garantizan; entre padres e hijos; entre pueblos. Por culpa de estos plutcratas del dinero nacen las guerras civiles.

El Capital Financiero, es el culpable de la Primera y Segunda Guerra Mundial; por ms que los textos de escuelas y los medios de comunicacin digan lo contrario. Analistas e historiadores de probada capacidad demostraron ampliamente; pero, son silenciados por los medios de comunicacin que responden a los mismos seores de dinero.

La primera Gran Guerra comenz a mediados de 1914. En 1913 en la isla de Jeckyll, el grupo de banqueros ms poderosos de los EEUU decidieron crear un Banco Central en EEUU y lo denominaron Reserva Federal (FED) que estaba entonces constituida por doce bancos. Paralelamente, se prohbe la circulacin de monedas de oro. Entonces, la Reserva Federal emple la inflacin para ayudar a pagar la participacin de los EEUU en la Primera Guerra Mundial. Lo hizo creando y emitiendo dlares a cambio de deuda del estado. En efecto, el balance de la Fed se convirti en un repositorio de bonos de guerra [6] .

El nico remedio, el remedio radical segn Gottfried Feder, Silvio Gesell, Margrit Kennedy, entre otros - para la curacin irreversible de la humanidad sufriente es: El quebrantamiento de la servidumbre del inters del dinero

Una breve digresin. En http://www.youtube.com/watch?v=nHt2MJTqUOQ hay un excelente documento y explicacin sobre el dinero es deuda. Muestra entre otras cosas como los gobiernos pueden salir y optar por un nuevo sistema monetario y no lo hacen. Puede haber varias explicaciones. Slo enumeremos uno: los gobiernos pagan sus elecciones con dinero que les prestan los bancos. Entonces ya entran a gobernar debiendo a los Bancos y por supuesto no tocaran los intereses de sus patrocinadores. En el caso del Movimiento al Socialismo para su primera eleccin recibi un milln de dlares de George Soros el hombre fuerte del imperialismo.Por eso da nauseas escuchar a los jerarcas del MAS hablar contra el capitalismo y reclamarse antiimperialistas. Y, da ms repulsin an, escuchar declarar al exministro de Economa Arce Catacora cuando seala que: se bolivianiz la economa dndole al Banco Central un grado de libertad muy alto para hacer poltica monetaria.

La forma en que se crea el dinero y que los estados soberanos tengan que prestarse dinero de los Bancos Privados le llev a Wright Patmann congresista demcrata en EE.UU (1928-76) a declarar: Todava no he encontrado la manera de justificar, de forma lgica y racional, que el Estado deba pedir prestado a los bancos privados el uso de su propio dinero. Creo que llegar el da en que el pueblo exija que esto cambie. Llegar el da que nos echaran la culpa por permitir que este sistema estpido continuara... [7]

En el mismo sentido, debemos preguntarnos y preguntar a los gobiernos:

Por qu los gobiernos eligen pedir prestado el dinero a los bancos privados con inters cuando los mismos gobiernos podran crear el dinero que necesitan sin pagar intereses cargando de impuestos a sus ciudadanos? Por qu se crea dinero como deuda y no se crea dinero que circule libremente sin pagar intereses? Cmo puede funcionar un sistema en un crecimiento perpetuo y acelerado y encima pensar en una economa sostenible? Qu es lo que hace que nuestro sistema monetario sea tan dependiente del crecimiento perpetuo?

Por ello el quebrantamiento de la servidumbre del inters del dinero, del capitalismo financiero, representa la nica posible y terminante liberacin del empresario productivo, del profesional, del obrero y del campesino. El capitalismo financiero es quien domina y gobierna secretamente detrs de Todos los Gobiernos. Spengler Escribe: Por el dinero la democracia se anula a s misma, despus que el dinero ha anulado el espritu () La economa monetaria hasta hasta producir asco [8] .

Spengler, refirindose a la explotacin de todas las clases sociales por la plutocracia financiera nacional e internacional, escribe, en El Mundo de las Formas Econmicas: Toda la economa mundial, desde la invencin de la mquina de vapor, es creacin de un pequesimo nmero de cabezas superiores, sin cuyo trabajo superiormente valioso lo dems no existira. () Cuando un organizador de gran estilo escribe un milln en un papel, el milln existe, pues su personalidad como centro econmico garantiza una correspondiente elevacin de la energa econmica de su esfera. Esto y no otra cosa significan para nosotros la palabra crdito [9]

Spengler nos obliga a pensar que tanto el empresario, el obrero como el ingeniero son esclavos y no seores de la mquina; sufren los tres la fuerza secreta ms diablica de la usura del inters por parte del banquero prestamista o capitalista financiero; y, para los tres es de vida o muerte el quebrantamiento de la servidumbre del inters. La liberacin de la servidumbre del inters significa la restauracin de la libre personalidad, la salvacin del hombre de la esclavizacin y tambin de la fascinacin mgica en que su alma fue enredada por el mammonismo.

Entonces, quien quiera de verdad combatir el capitalismo debe quebrar para siempre la servidumbre del inters. El empresario est endeudado hasta la tercera generacin al capitalismo financiero, porque tiene que pagar los intereses de sus medios de produccin. El ingeniero de igual manera, porque desea comprar una casa para sus hijos y quiz un auto usado. El obrero, porque quiere comprar un lote y algn da - tal vez pueda construir vivienda. De esta manera las tres clases sociales estn sometidas al banquero.

Por dnde debe comenzar el quebrantamiento de la servidumbre del inters? pregunta Gottfried Feder y responde: Por el capital prestamista. Por qu?

Porque el capital financiero-prestamista es tan incomparablemente superior frente a todo gran capital productivo industrial y agrario. Feder propone, que las grandes potencias del dinero solo pueden ser combatidas eficientemente mediante el quebrantamiento de la servidumbre del inters del capital prestamista. 20:1 es la relacin del capital prestamista con respecto al gran capital industrial [10] . Haciendo referencia a la descomunal diferencia entre el dinero que deba reunir Alemania para pagar intereses a la banca y el total de utilidades de las sociedades annimas alemanas muestra: Mas de 12.000 millones de intereses para el capital prestamista debe reunir el pueblo alemn anualmente bajo forma de impuestos directos e indirectos, de alquileres y alza del costo de la vida, mientras que hasta en los aos de mejor posicin del pas en la guerra, la suma total de todos los dividendos repartidos por las sociedades annimas alemanas importo solamente 1.000 millones [11] . Supera la imaginacin humana la absoluta superioridad del capital prestamista frente al capital productivo, por la continua, desmedida y cmoda influencia de bienes en concepto de inters y de sobre inters.

Qu beneficios trae aparejado el quebrantamiento de la servidumbre del inters para la humanidad productora? Pregunta Feder Qu ganancias reales trae aparejado el quebrantamiento de la servidumbre del inters para el pueblo boliviano? Nos preguntamos nosotros:

El quebrantamiento de la servidumbre del inters nos da la posibilidad de abolir todos los impuestos directos o indirectos. Odlo, hombres creadores de valores de todos los pases, de todos los estados y continentes: todos los recursos estatales que provienen de fuentes directas e indirectas van a parar ntegramente a los bolsillos del gran capital prestamista. Las rentas de todas las empresas estatales que producen utilidades, como el correo, el telgrafo, el ferrocarril, las minas, los bosques, etc., alcanzan completamente para poder costear todos los necesarios objetivos estatales en las reas de educacin, cultura, justicia, administracin pblica, previsin social, etc. [12]

Ms abajo dir: De modo que no habr verdadero socialismo ni se obtendr genuino beneficio alguno para la humanidad mientras los bienes de las empresas econmico-comunitarias sigan subyugados a servidumbre frente al Sistema Financiero y monetario. Ms adelante propone Feder, una intensa campaa de esclarecimiento: poner en evidencia al pueblo que la nica funcin que el dinero debe cumplir es ser un bono por trabajo efectuado o una medida de cambio para adquirir bienes y servicios que toda economa necesita del dinero como medio de intercambio. Con ello quedaba concluida la funcin del dinero; pues para ello fue creado; y, de manera alguna le debe ser ungida al dinero, mediante el inters, un poder sobrenatural de crecer por s mismo a costa del trabajo productivo.

Por qu todo esto, que es tan natural y lgico, aparenta tener mucha dificultad para el conocimiento? Porque en nuestra ofuscacin, respecto a la creacin del dinero, no nos dimos cuenta que la idea del inters y el sobre inters es un auto-engao, que la certidumbre del prstamo a inters, al margen del cual, creamos que no haba salvacin. Hemos sigo envueltos, con toda una doctrina econmica, que justifica al Sistema Financiero Internacional. Adems, se nos dice que la cuestin financiera, slo puede ser resuelta por hombres especializados en economa.

Sigue Feder: Cmo fuimos deliberadamente engaados por los todopoderosos poderes del dinero y mantenidos en el oscurantismo que, con excepcin de unos pocos, el inters presumiblemente tan hermoso y tan apreciado por los inadvertidos es usado llanamente por los impuestos. Toda nuestra legislacin impositiva es y seguir siendo, mientras no logremos la liberacin de la servidumbre del inters, solo una obligacin tributaria frente al gran capital y no, como a veces nos lo imaginamos, un sacrificio voluntario para la realizacin de los servicios comunitarios. [13] Por todo ello, la liberacin de la servidumbre del inters del dinero es el salvoconducto clave para la revolucin universal, para la liberacin del trabajo frtil de los hombres de la opresin del Sistema Financiero.

Sobre el tema del oscurantismo en que nos encontramos; y, para darnos cuenta del funcionamiento del dinero y el inters, Magrit Kennedy, en su libro Dinero sin inflacin ni tasas de inters (Como crear un medio de intercambio que sirva a todo el mundo y proteja la tierra) seala cuatro conceptos errneos que son los obstculos ms frecuentes que imposibilitan comprender por qu deberamos cambiar el sistema monetario actual y qu mecanismos son indispensables para reemplazarlo. Veamos:

Existe un nico tipo de crecimiento

Todos tenemos la idea que existe un solo tipo de crecimiento: el que percibimos en la naturaleza y experimentamos tambin en nosotros mismos. Sin embargo, veremos que existen tres tipos de crecimiento de origen genrico diferente:

Curva natural.- Constituye en forma simplificada el tipo de crecimiento observado en la naturaleza, al cual pertenece nuestro cuerpo, las plantas y los animales. Crecemos con relativa rapidez hasta la pre-adolescencia. En la adolescencia el ritmo se desacelera y cerca de los 21 aos el crecimiento fsico se detiene. Empero, este fenmeno no nos impide seguir creciendo "cualitativa", ya que no "cuantitativamente [14] .

Curva lineal.- figura la pauta de crecimiento lineal o mecnico, que establece, por ejemplo, que ms mquinas producen ms bienes, ms carbn produce ms energa. La curva llega al tope cuando se detienen las mquinas o se deja de agregar carbn [15] .

Curva exponencial.- El crecimiento al principio es lento. Luego se acelera en forma incesante y llega ltimamente a una fase de crecimiento casi vertical.

Dijimos que el crecimiento al principio es lenta; luego se acelera el crecimiento. Posteriormente ya entra en una fase de crecimiento que es imposible detenerla. Este crecimiento empinado tiene su base en el inters y el inters compuesto, el dinero se duplica a intervalos regulares, o sea, que se multiplica siguiendo la pauta de crecimiento exponencial. Esto explica por qu en la actualidad tenemos problemas con nuestro sistema monetario. De hecho, los intereses actan como un cncer sobre nuestra estructura social [16] .

Magrit Kennedy nos dir que la solucin a los problemas ocasionados por el crecimiento exponencial actual consiste en crear un sistema monetario que corresponda a la curva de crecimiento natural. Esto significa reemplazar los intereses por otro mecanismo que permita mantener el dinero en circulacin [17] . Este tema es tratado con mayor detenimiento en el captulo 2 del libro de Magrit Kennedy.

Slo se pagan intereses en caso de solicitar un prstamo en dinero

Otra razn por la cual nos es difcil captar el verdadero impacto del mecanismo de los intereses sobre nuestro sistema monetario es que funciona de manera encubierta. A esto se debe el segundo concepto errneo, segn el cual suponemos que slo pagamos intereses cuando requerimos un prstamo en dinero; y, que para evitar el pago de intereses lo nico que debemos hacer es no solicitarlo.

La falsedad de esta suposicin se demuestra, toda vez que los intereses se incluyen en todo precio que pagamos. El monto exacto vara conforme a la relacin entre el costo de capital y el del trabajo de los bienes y servicios que adquirimos. Algunos ejemplos nos indican claramente la diferencia.

La parte del capital en el sector de recoleccin de residuos asciende al 12%, porque la porcin correspondiente a los costos de capital es relativamente baja y la que corresponde a los costos laborales particularmente alta. Otra es la situacin con respecto a la provisin de agua potable, donde los costos de capital ascienden al 38%, y ms an con respecto a los edificios de alojamiento social donde llegan al 77%. En promedio pagamos alrededor de un 50% por costos de capital sobre todos los precios de nuestros bienes y servicios.

Si pudisemos, pues, abolir las tasas de inters y reemplazarlas por otro mecanismo capaz de asegurar la circulacin monetaria, la mayora de nosotros podra poseer el doble de riqueza o trabajar la mitad del tiempo que trabajamos, conservando nuestro nivel de vida actual.

Bajo el sistema monetario actual todos son afectados en igual medida por las tasas de inters

El tercer concepto errneo que concierne a nuestro sistema monetario actual podra formularse de la siguiente manera: como todos tienen que pagar intereses al solicitar un prstamo o adquirir bienes y servicios y como todos obtienen intereses al ahorrar dinero, todos se benefician (o perjudican) por igual con el sistema monetario actual.

Esto tampoco es totalmente cierto. En realidad existe una gran diferencia entre aqullos que se benefician con el sistema y los que deben pagar. Si comparamos los pagos de intereses con las ganancias que generan, tomando como base 10 grupos diferentes, numricamente iguales, de la poblacin. Queda demostrado que los ocho primeros sectores de la poblacin pagan ms intereses de los que reciben, el noveno obtiene un poco ms de lo que paga y el dcimo aproximadamente el doble de lo que paga, vale decir, que obtiene los intereses que perdieron los ocho primeros sectores. Esto explica de manera clara y sencilla por qu "los ricos se vuelven cada vez ms ricos y los pobres cada vez ms pobres".

Porque para el ltimo 10% de la poblacin en trmino de ingresos por intereses, aparece nuevamente la pauta de crecimiento exponencial. Para el ltimo 1% de la poblacin, la columna correspondiente al ingreso aumenta unas 15 veces. Para el ltimo 0,01% habr que aumentarla ms de 2.000 veces.

En otras palabras, nuestro sistema monetario permite que opere un mecanismo de redistribucin oculta que constantemente transfiere dinero de los que tienen menos a los que tienen ms del que necesitan. Es una forma de explotacin diferente y mucho ms sutil de la que combata Marx. No cabe la menor duda de que tuvo razn al sealar que el origen de la "plusvala" se halla en la esfera de la produccin, que en rigor es la nica dentro de la cual se puede producir mayor valor. Hoy en da esto se ve ms claramente que en tiempos de Marx. Cantidades cada vez mayores de dinero se concentran en manos de unos pocos individuos y corporaciones.

El mecanismo del inters y del inters compuesto no slo impulsa el crecimiento econmico patolgico. Segn sugiere Dieter Suhr, sino que acta en contra de los derechos constitucionales del individuo en la mayora de los pases del mundo. Si la Constitucin garantiza a todos los individuos igual acceso a todos los servicios pblicos - y el sistema monetario puede considerarse uno de ellos - es ilegal un sistema en el cual el 10% de la poblacin continuamente recibe ms de lo que paga por dicho servicio a expensas del 80% que recibe menos de lo que paga.

Finalmente, es legtimo pensar que un cambio en el sistema monetario sirviera solamente para el 80% de la poblacin que no se beneficia con nada. Es decir, a los que en la actualidad pagan ms de lo que corresponde. Sin embargo, Magrit Kennedy demuestra en el tercer captulo que todos se beneficiaran, an aqullos que obtienen ventajas del nocivo sistema monetario imperante.

La inflacin es parte integral de la economa libre de mercado

El cuarto concepto errneo se refiere al papel que cumple la inflacin en nuestro sistema econmico. La mayora de la gente ve la inflacin como parte integral del sistema monetario, algo casi "natural", ya que no existe en el mundo ningn pas capitalista con una economa libre de mercado sin inflacin. Sin embargo en varios indicadores econmicos, se pueden observar algunos factores relacionados ntimamente con la inflacin. Mientras que los ingresos pblicos, el producto nacional bruto, los salarios y los sueldos aumentaron aproximadamente un 400% entre 1968 y 1989, los pagos del Estado en concepto de intereses aumentaron un 1.360%. En Bolivia, se puede mostrar este cuarto concepto errneo, que entre el 2006 y el 2012, empresas grandes medianas y pequeas, sean estatales o privadas quebraban y despedan trabajadores; el Sistema bancario creci el 312%.

La tendencia es clara: tarde o temprano las deudas pblicas sern superiores a los ingresos pblicos en todos los pases. Si un nio entre el primer y dcimo ao de vida triplica su tamao y sus pies aumentan 11 veces, todo el mundo dir que est enfermo. El problema reside en que muy poca gente reconoce los signos de enfermedad del sistema monetario, an menos conoce el remedio a la enfermedad y hasta ahora nadie fue capaz de desarrollar un sistema monetario "sano" que perdurase.

Pocos se dan cuenta que la inflacin no es ms que otra forma de tributacin, que posibilita a los gobiernos paliar los problemas ms graves provocados por el incremento de sus deudas. Obviamente, cuanto mayor es la brecha entre el ingreso y la deuda, tanto mayor ser la inflacin necesaria.

El historiador econmico John L. King vincula la inflacin con los pagos de inters originados en la expansin del crdito (en EE.UU. "credit balloon"). En una carta del 8 de enero de 1988 dirigida a Magrit Kennedy, afirma: "He escrito exhaustivamente sobre el inters como factor principal del alza de precios; porque est oculto en todo lo que adquirimos, pero aun siendo correcto este concepto no es bien aceptado. Nueve billones de dlares de deuda interna al 10 % de inters equivalen a 900 mil millones, que se pagan con aumentos en los precios, lo que corresponde exactamente al 4% de incremento en los precios definido por los expertos como inflacin. Siempre he considerado el inters y el inters compuesto como una mquina destructora invisible, que actualmente funciona a pleno. Debemos tratar de liberamos urgentemente de tal obsesin financiera insensata."

La deuda pblica y privada de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo rcord y supera los 60 billones de dlares. De acuerdo a los datos de la Reserva Federal de St. Louis, a diciembre de 2013 Estados Unidos acumulaba 59,4 billones de dlares de deuda, incluidos 17 billones de dlares en deuda pblica, Con esta cifra, Estados Unidos contribuye a ms de la cuarta parte de la carga mundial de la deuda que se estima en 240 billones de dlares. Desde el estallido de la burbuja "puntocom", a comienzos del milenio, la deuda se ha duplicado. A fines del ao 2001 la deuda llegaba a 29 billones de dlares, mientras hoy (2013) se empina por sobre los 60 billones de dlares. Es decir que en solo doce aos, la deuda de Estados Unidos se reprodujo a razn de 6.950 millones de dlares diarios, o 5 millones de dlares por minuto [18] .

Para los cuatro conceptos errneos de Magrit Kennedy, sugerimos ver el primer y segundo captulo de su libro Dinero sin inflacin ni tasas de inters (Como crear un medio de intercambio que sirva a todo el mundo y proteja la tierra).

Desarrollo y fundamentacin. Las conquistas de la revolucin no existen.

Sigamos con nuestro autor principal, Feder. Las conquistas de la revolucin no existen afirma el alemn. Estamos en medio de una de las crisis ms severas que nuestro pobre pueblo debe superar en su pesarosa historia. Delicadamente enfermo esta nuestro pueblo, gravemente enfermo esta todo el mundo. Desamparados balbucean los pueblos! Un ardiente ansia, un clamor por la salvacin pasa a travs de las masas. Con risas y bailes, con cinematgrafos y desfiles, se trata de engaar al pueblo para que olvide su lamentable destino.

A la locura debe llevarnos este estado en que la inconsciencia y la estulticia excitan an ms al pueblo. Y adonde conduce esta locura lo vemos en la Rusia bolchevique. La socializacin como se llama en Rusia la estatizacin, ha probado ser un error, proclama Lenin muy tranquilo. La economa est destruida, el poder adquisitivo es nulo, los intelectuales han sido asesinados, los obreros no tienen pan. Cunde la desesperacin en todo el pueblo; solo el terror sangriento apuntalado por bandas mercenarias chinas y letonas, son capaces de proteger a los tiranos rojos de la venganza del pueblo desengaado. Tambin nosotros terminaremos en ese camino si continuamos dejando que el gobierno siga en manos de los especuladores internacionales, de los partidos demo liberales, representantes de la burguesa expoliadora [19] .

Ms adelante, al rgimen bolchevique, Feder lo llama, un medio falso de reaccin al capitalismo financiero: Los mtodos que el bolcheviquismo intento aplicar son, por cierto, intentos de abstrusas curas forzosas. Son la tentativa de auxiliar a un enfermo que padece de intoxicacin interna mediante la amputacin con bistur de la cabeza, brazos y piernas. A esta furia del bolcheviquismo, a esta subversin insensata debemos oponer un pensamiento nuevo y orgnico que unifique vigorosamente a todas las clases productoras, para expulsar la sustancia venenosa que ha enfermado al mundo [20] .

Cmo se llamaban todas esas hermosas palabras que se nos susurraba al odo? Escribe Nuestro autor: Paz, concordia, liga de las naciones, parlamentarismo, socialismo, aniquilamiento del capitalismo, liberacin del militarismo y como puedan llamarse todas las bellas frases-impactos. Un nuevo pueblo libre habra de renacer, determinando, el mismo, su destino. Nada de eso se hizo realidad, no pudo hacerse realidad, no podr jams hacerse realidad. Sentencia Feder.

Hay que analizar con la mayor seriedad todas estas manifestaciones, y todos estos slogans. Debemos examinar a conciencia como un mdico inteligente y afectuoso, los sntomas patolgicos para descubrir el actual estado del enfermo, no escatimando esfuerzos para comprobar de donde proviene esta grave y crtica enfermedad: capitalismo financiero se llama la enfermedad de nuestro tiempo.

El capitalismo financiero es una afeccin econmica y moral. Es el imperio siniestro e invencible de las grandes fuerzas internacionales del dinero. Pero es tambin, como ya dijimos, una disposicin del espritu; es la adoracin de estos poderes del dinero por parte de todos aquellos que estn infestados por el veneno financiero. El Sistema Financiero, es la exageracin desmedida del instinto adquisitivo, en si sano, del ser humano. Es la avidez del dinero tornada locura, que no conoce meta ms alta que amontonar dinero sobre dinero, que con una brutalidad sin parangn trata de forzar a todas las energas del mundo a su servicio y conduce a la esclavizacin econmica, a la explotacin de la fuerza productora de todos los pueblos de la tierra [21] .

El Capital Financiero, considerado como fenmeno mundial es comparable al egosmo brutal y desconsiderado del individuo. Es el espritu de la codicia, del despotismo absoluto, el principio del pensamiento orientado exclusivamente a apropiarse con rapacidad de todos los bienes y tesoros del mundo; es, en su esencia ms profunda, la religin orientada puramente a lo terrenal. El capitalismo financiero es exactamente lo contrario de socialismo. Socialismo, concebido como la ms alta idea moral, que todo ser humano tiene deberes para con la comunidad, y tambin para con toda la humanidad, y no solo eso, sino que es responsable del bienestar actual de su familia y que tambin tiene obligaciones ticas insoslayables frente al futuro de sus hijos y de su pueblo.

Los grandes poderosos del dinero estn, por cierto, como ultima fuerza impulsora detrs del imperialismo anglo-americano que abarca el mundo. Las grandes potencias del dinero efectivamente han financiado la horrible matanza de seres humanos en las dos Guerras Mundiales. Las grandes potencias del dinero ciertamente, como propietarias de todos los grandes peridicos, han envuelto al mundo en una red de mentiras [22] .

De dnde el capitalismo financiero saca su poder irresistible? Del inters que es la fuente de energa del gran capital.

Es el inters y el sobre inters, la renegociacin de la deuda; sin ninguna clase de trabajo, lo que ha hecho crecer a las grandes potencias del dinero. En todas las naciones y por doquier el capitalismo financiero se ha prendido como ventosa. El mecanismo del prstamo y el sobre endeudamiento envuelve y asfixia a todos los estados y a todos los pueblos del mundo. Obligaciones estatales, emprstitos estatales, emprstitos ferroviarios, emprstitos de guerra, hipotecas, cedulas hipotecarias, en suma, ttulos de prstamos de diversa ndole han envuelto a toda nuestra vida econmica de un modo tal que ahora los pueblos del mundo se agitan indefensos en las redes del Capital Financiero [23] .

Hasta el siglo XX, el capital financiero no haba reinado en una forma tan universal. Nunca haba puesto a su servicio toda la bajeza, la avidez del poder, la sed de venganza, el ansia de riquezas, de una manera tan astutamente encubierta y sin embargo brutalmente apremiante como ahora. La disyuntiva de la humanidad, hoy, es: la lucha decisiva para determinar si en el futuro ha de fijar los destinos del mundo la cosmovisin del capital financiero o la cosmovisin socialista.

El desarrollo del capital industrial es limitado. Para Feder, y tambin para nosotros, es diferente el crecimiento de los capitales de la industria. Desarrolladas, generalmente, sobre modestas bases. En un primer momento se evidencia un vigoroso ascenso, hasta alcanzar una cierta saturacin del capital. A partir de este nivel, las curvas transcurren ms planas y probablemente decaern algo; por lo general, cuando nuevos inventos conduzcan a la desvalorizacin de plantas fabriles, maquinas, etc. El crecimiento limitado del capital industrial, frente al ilimitado crecimiento del capital financiero, nos muestra con nitidez la profunda diferencia esencial entre capital financiero y capital industrial. No puede ser recalcado suficientemente que el reconocimiento de las leyes matemticas en que se desenvuelve el ritmo del crecimiento del capital prestamista y del capital industrial nos muestran el claro camino donde debe ser aplicada la palanca para una revolucin de nuestra desconcertada economa nacional. Reconocemos claramente que no es el capital sino el capitalismo el flagelo de la humanidad. El ansia de inters insaciable del gran capital prestamista es la maldicin de toda la humanidad trabajadora! [24] .

El quebrantamiento, segn Feder, significa tambin la posibilidad de la renuncia a pesados impuestos directos e indirectos, porque las empresas del Estado redituables proporcionan suficientes excedentes como para sufragar todos los gastos sociales y culturales del Estado.

Al margen de lo financiero, el quebrantamiento de la servidumbre del inters permitir al trabajo creador, en todos los campos, la primaca que le corresponde. El dinero ser remitido nuevamente al nico rol que le corresponde: ser un sirviente en el portentoso mecanismo de las economas nacionales. Volver a ser lo que es: un bono por trabajo efectuado, y as se abre camino a una meta ms alta, el abandono de la rabiosa codicia de nuestra poca [25] .

Para lograr el quebrantamiento se debe constituir un frente cerrado con toda la poblacin trabajadora: el campesino, el obrero, la clase media, los pequeos y medianos empresarios; quienes sienten el yugo de los intereses bancarios, latirana inmisericorde del dinero. No se descarta formar un frente cerrado con los empresarios grandes, productivos y que dan trabajo a millones de obreras y obreros. De la misma manera, a todas las profesiones libres; todas sin excepcin, que estn en mayor o menor medida en las garras del gran capital prestamista. Feder termina su libro con: Tendedme las manos! Trabajadores de todos los pases, unos!

El capitalismo financiero y los intereses sin la mediacin de la produccin.-

Finalizaremos el artculo, con algunas consideraciones importantes y olvidadas de Marx, en El Capital. Marx observa, el inters del capital-monetario desde el principio, una expresin enteramente irracional. Por ello Marx ubica al capital a prstamo, como un capital al margen de lgica del capitalismo de produccin. Un capital productor no de mercancas sino de inters, que implica un acontecimiento singular: que toda renta aparezca como inters de un capital [26] . Si consideramos al inters ajeno a la lgica del capital de la produccin. El inters como capital, ya no sera la anttesis frente al trabajo, sino la contraposicin sobre el trabajo y al margen del trabajo. Por ello Marx afirma: no lo representa en contraposicin directa al trabajo, sino, al revs, sin relacin con el trabajocomo una determinacin externa e indiferente a la relacin del capital con el trabajo mismo [27] .

Enrique Rillo, nos emplaza a darnos cuenta que en El Capital, se escucha un mar de fondo tras la tempestad. A la zaga de la guerra entre capital y trabajo, resuena como resaca despus de la tormenta, aquel fondo imprevisto de un capital que no tiene ninguna relacin con el trabajo. Se trata de un enunciado, dir, que pasa imperceptible entre la extraordinaria obra de Marx: sin la mediacin del proceso de produccin: Por eso a todas las naciones con modo de produccin capitalista las asalta peridicamente el vrtigo de querer hacer dinero sin la mediacin del proceso de produccin [28] .

Finalmente Marx es portentosamente contemporneo cuando escribe sobre el crdito pblico y la deuda de los estados. Veamos reproduciendo el texto ya citado en el primer prrafo del artculo:

El sistema del crdito pblico, es decir, de la deuda del Estado, cuyos orgenes descubramos ya en Gnova y en Venecia en la Edad Media, se adue de toda Europa durante el perodo manufacturero. El sistema colonial, con su comercio martimo y sus guerras comerciales, le sirvi de acicate. Por eso fue Holanda el primer pas en que arraig. La deuda pblica, o sea, la enajenacin del Estado absoluto, constitucional o republicano, imprime su sello a la era capitalista. La nica parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesin colectiva de los pueblos modernos es... la deuda pblica. Por eso es perfectamente consecuente esa teora moderna, segn la cual un pueblo es tanto ms rico cuanto ms se carga de deudas [29] .

Justamente, scar Forero, escribe que hoy en da la deuda pblica ms grande es la de los EEUU.Alcanz un record histrico: 20,16 billones de dlares. (US$ 20.160.000.000.000) segn lo ha confirmado el Departamento del Tesoro. Se estima que para 2047 la deuda supere el 150% del PIB que para ese ao rondar los 34,1 billones de dlares, es decir, se espera que los pasivos de EEUU lleguen a 51,5 billones de dlares. En la actualidad el endeudamiento del gobierno Trump representa el 108,56%. () Todos los llamados pases Industrializados han basado su desarrollo en endeudarse de manera gigantesca con financiamiento ilimitado y cmodas cuotas de pago, de all su xito. Entre los 22 pases industrializados se concentra el 81 % de la deuda mundial, de acuerdo a datos de la Consultora Global Mckinsey, por su parte las 171 naciones restantes deben tan slo el 19% del PIB estadounidense y el 15,9 % del PIB mundial, ambos estimados por el FMI para el ao 2017 [30]

De esta manera se hace realidad lo que Marx escribi en el texto de nuestro anlisis: El crdito pblico se convierte en credo del capitalista. Y al surgir las deudas del Estado, el pecado contra el Espritu Santo, para el que no hay remisin, cede el puesto al perjurio contra la deuda pblica [31] .

As, para Marx, la deuda pblica de los Estados, se convierte en una de las palancas ms poderosas de la acumulacin originaria. A la que Marx, se refiere como una varita mgica que origina una virtud procreadora al dinero improductivo, para convertirlo en capital sin someterlo a las incertidumbres ni al trabajo que lleva consigo toda la inversin industrial.

Cochabamba, madrugada del 19 de octubre de 2017

