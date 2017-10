El tiroteo en Las Vegas y el uso de armas en EE.UU.

La armada norteamericana

Revista Anfibia

Mi amigo J. quera que, antes de que me pusiera a escribir sobre armas en los Estados Unidos, probara primero qu se siente al disparar. Era domingo. Como la gente va a misa por la maana, tuvimos que esperar que se hicieran las doce para que abriera el sitio de prctica de tiro ms cercano. Por respeto, las puertas del polgono no se abren hasta que no se cierran las de dios. El lugar quedaba en un tpico centro comercial, de esos que tienen slo un par de locales y una playa de estacionamiento al aire libre. De un lado estaba el Starbucks. Del otro, una empresa de telefona celular. Fuimos los primeros en llegar. Como yo nunca haba disparado, el muchacho que atenda le dijo a J. que tena que hacerse cargo de mi seguridad, y lo puso a prueba. Le dio una pistola Glock y le pidi que le sacara el seguro. Haca tiempo que J. no tena un arma en sus manos y no se acordaba cmo desactivar el mecanismo. No es que no hubiera tirado nunca. Lo haca desde chico en Oklahoma, y sus propios hijos -dos adolescentes- saben tirar porque les ensearon los abuelos. Tirar es un rito de la vida y en lugares como esos, ms bien rurales, pasa de una generacin a otra. Mientras J. luchaba con la Glock, un tipo de tamao inmenso entr al local con su arma. Era un AR-15, una bestia semiautomtica que se utiliz en varias masacres colectivas. A nadie se le movi un pelo por la presencia de semejante pedazo de cao. Mientras el grandote desapareca por una puerta, el empleado nos dijo con ese tono formal que usan los policas: Lo siento seor, no podr permitirles el ingreso. Y yo respir tranquila.

Qu me haba perdido? La oportunidad de experimentar una sensacin nica, relajante, totalmente antiestrs. Quienes aman las armas no slo disfrutan el derecho de portarlas. Les agregan adjetivos. Dicen que las armas son romnticas, son sensuales, son adictivas, son divertidas, son la libertad misma. Nada asociado con el objetivo para el que fueron fabricadas: matar.

El empleado del polgono de tiro, un chico rubicundo con ojos celestes y grandes como dos lunas llenas, tambin me dijo que disparar era genial. Era feliz poseedor de un AR-15. A todos en mi familia les encanta. A mi novia tambin , cont. La usan siempre para salir a cazar chanchos salvajes y ciervos, que en Texas abundan. Ms que una cacera debe ser una masacre porque el AR-15 es la versin civil de un M-16, un arma militar. Hay que apretar el gatillo para disparar cada bala, pero se puede hacer con mucha velocidad porque est diseada para atacar objetivos mltiples, que se mueven rpidamente en filas enemigas. En un par de segundos, un tirador experto vaca un cargador de hasta 30 proyectiles. Y luego se siente feliz. Relajado.

Volveremos con toda la familia otro da, cuando haya un instructor , dijo J. al retirarse del polgono, dispuesto a experimentar en otra ocasin la felicidad que se haba perdido por m. El chico rubicundo devolvi cortsmente el saludo. En la puerta, le esta advertencia: Atencin, idiotas! Si desenfunda un arma que est cargada es porque: Usted nos est robando, le est disparando a una persona que nos est robando, o es un idiota incompetente. Por favor no desenfunde su arma cargada en nuestro negocio. Si lo hace le puede pasar lo siguiente: le pegaremos un tiro, le agradeceremos, o lo trataremos de idiota y le pediremos que se retire. Si le ofende este mensaje, podremos suponer que usted pertenece a la tercera categora.

Ser que este es un mundo lleno de idiotas?

Armas para todos. Nadie sabe a ciencia cierta cuntas armas hay en los Estados Unidos. Las cifras van de 265 millones a ms de 310 millones. Casi una por habitante. En realidad, cada vez menos personas tienen ms armas per cpita. No slo para defensa personal sino potentes armas automticas.