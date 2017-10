Amenazas de muerte

El Telgrafo

Una noticia gravsima ha sido lanzada al mundo por el fiscal general Carlos Baca: hay amenazas de muerte contra Diana Salazar, la fiscal en cuyas manos se encuentran trascendentales investigaciones sobre actos de corrupcin que comprometen a empresas nacionales y extranjeras y a figuras de nota, como el vicepresidente Jorge Glas.Sin dar ningn dato preciso al respecto, el Fiscal asegura que detrs de tales amenazas criminales hay intereses poderosos. Si lo afirma, es de suponer que l posee informaciones precisas sobre la identidad, o cuando menos el origen de estos condenables planes, que merecen investigaciones rpidas y las condignas sanciones para quienes resultaren culpables.En tanto, el pas entero debe mostrarse solidario con la mencionada fiscal y su familia, que en este caso merecen la proteccin oficial y pblica, nacional e internacional. Pero el asunto tiene otras connotaciones y provoca interrogantes en serie: Cules son esos intereses poderosos de que nos habla el Fiscal General? Quines son los implicados? Que no se nos diga que la reserva al respecto es para no entorpecer las investigaciones, como es costumbre asegurar cuando la base de informaciones como estas es deleznable o simplemente no existe. Lo obvio es que, para impedir que amenazas de esta ndole se conviertan en realidad, toda la ciudadana debe hallarse prevenida del peligro y en posibilidades de colaborar para conjurarlo.Por otra parte, es digno de anotarse que medios privados, peridicos y otros hablan de que las amenazas provienen de un tal Frente de Liberacin Popular, lo que nos pone ante situaciones enormes porque, si esto es verdad, podra significar que en las sombras se est gestando algn proyecto de guerrillas o escuadrones de la muerte, pues si dicho Frente no es un simple cuco inventado por mentes calenturientas para asustar a incautos, con mayor razn el Fiscal General debe enterar al pas de lo gravsimo de estos supuestos planes.En todo caso, conviene recordar que versiones parecidas, en otras ocasiones, han sido reales, si no meras patraas de los servicios de inteligencia, entre las cuales se destacan varias forjadas por la CIA, como cuando los mandos policiales informaron en diciembre de 1996 que una organizacin extremista de izquierda llamada Sol Rojo conspiraba contra el presidente Abdal Bucaram, cuando bien saban que la conspiracin vena principalmente del Partido Social Cristiano y de altos jefes militares, comprometidos para elevar al solio presidencial, tras un bien planificado golpe de Estado, a Fabin Alarcn y a toda una gavilla de corruptos.Aun antes de aquello (porque la CIA es duea y seora en Ecuador desde 1960 cuando se instal aqu para combatir a la Revolucin Cubana), este siniestro centro mundial de espionaje y terrorismo inventaba membretes de inexistentes frentes de liberacin para fines de manipulacin poltica, intimidacin y eliminacin fsica de militantes izquierdistas. Se lleg al extremo de poner bombas en los templos para acusar a los amigos de Cuba. Entonces corri mucha sangre ecuatoriana en ciudades y campos. De all la necesidad de que, con este motivo, el Fiscal General informe al pas la verdad y el alcance de sus denuncias. (Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/amenazas-de-muerte