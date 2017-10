La amenaza mexicana en USA

Desde la perspectiva de los norteamericanos ms reaccionarios, la invasin mexicana (o invasin inmigrante, o invasin latinoamericana, o invasin hispana, o invasin mexicoamericana, o invasin chicana) es algo as como una especie de complot bien planeado que consiste en, primeramente, inundar Norteamrica de nios, para que los padres de estos tomen ventaja de los enormes beneficios que ofrece este pas; en segundo lugar, hacer ms fcil la legalizacin de millones de padres de familia indocumentados; en tercer lugar, recuperar el territorio que los estadounidenses le compraron a Mxico en 1848; y, en cuarto lugar, desplazar a los de raza blanca y que los latinoamericanos (o latinos), principalmente mexicanos, tomen el control de todo Estados Unidos (EEUU).

En estos ltimos aos, el mencionar la teora de la invasin mexicana a EEUU, se ha vuelto una moda que deja una buena ganancia poltica al que mejor sabe desarrollarla. Tanto as que, entre ms lengua suelta es un poltico norteamericano para humillar al mexicano, entre ms miedo logre sembrar en las mentes de los norteamericanos, ms potencial tendr para llegar a ser una figura popular.

Pero, para desdicha de los norteamericanos reaccionarios, los ataques contra la comunidad mexicana que radica en EEUU siempre resultarn contraproducentes. Entre ms malagradecido e irrespetuoso sea to Sam con el mexicano, ms se ver fortalecida su cultura y su orgullo de ser mexicano; entre ms insultos y odio salga desde la Casa Blanca contra el mexicano, ms se le incitar a pensar en que algn da el mexicano en EEUU pueda contar con su propia representacin poltica y econmica, llegar a ser autnomo y, en otras palabras, a darse cuenta de que no tiene otra opcin mas que estar polticamente organizado para que no haya fuerza alguna capaz de pisotearlo; entre ms se le intenta criminalizar, ms se acercar con el resto de sus hermanos de nacionalidad y de raza, y se aferrar an ms a su cultura original; entre ms se le alude negativamente, ms se dar cuenta que el respeto, la dignidad, la independencia y la libertad, son cosas que solo se conquistarn luchando por ellas.

En este escenario, el mexicano radicado en EEUU, sea documentado o indocumentado, es una amenaza real para su perverso detractor.