La oleada conservadora prueba sus lmites en Brasil, ejemplificados en un decreto del Ministerio del Trabajo que busca trabar la represin al trabajo en condiciones anlogas a la esclavitud, revocada provisionalmente por la Justicia.El poder de los ruralistas, bancada parlamentaria vinculada al gran negocio agrcola, acumula triunfos, como el de mantener a Michel Temer en la Presidencia del pas, pese al rechazo de ms de tres cuartos de los entrevistados en las ltimas encuestas, quienes convencidos de la corrupcin del mandatario, reclaman su renuncia.Ablandar el combate al trabajo esclavo, por medio de la resolucin ministerial del 13 de octubre, tena por fin, segn los comentaristas polticos, asegurar el apoyo ruralista en la Cmara de Diputados que, el 25 de octubre bloque, por 251 votos a 233, el proceso judicial contra Temer por obstruccin de Justicia y organizacin criminal.La medida sera un golpe fatal a las acciones del Grupo Mvil de Inspeccin que ya liber a ms de 50.000 trabajadores sometidos a una esclavitud moderna, alert Xavier Plassat, fraile dominicano que coordina la campaa contra el trabajo esclavo de la catlica Comisin Pastoral de la Tierra (CPT).Las operaciones del grupo, creado en 1995 con inspectores del Ministerio de Trabajo e incluyendo a policas federales y fiscales del Ministerio Pblico del Trabajo (MPT), ya disminuyeron mucho en los ltimos aos por escasez de presupuesto y personal. Antes tena diez equipos, hoy solo ocho, lament Plassat en entrevista telefnica con IPS.El decreto ministerial altera el concepto de trabajo en condicin anloga a la de esclavo, limitndolo a los casos en que el trabajador es sometido bajo coaccin e impedido de salir del local por guardia armada y retencin de documentos, porque tendra deudas contradas con el empleador.Otras situaciones ahora son excluidas del concepto y definidas aparte como trabajo forzado, jornada exhaustiva y condicin degradante, al imponerse sin el consentimiento del trabajador, hacerse fuera de los dictmenes legales y violar derechos y la dignidad de la persona.El decreto deconstruye lo que es trabajo esclavo, ya que entre 70 y 80 por ciento de los casos registrados en los ltimos 15 aos son de trabajo degradante y los dems son una mezcla de degradacin, deuda, control fsico y confiscacin de documentos, observ el fraile que acumula premios en su lucha por la erradicacin de la esclavitud moderna.Excluyendo la jornada exhaustiva y degradante se ignora tres cuartos del problema, no habr puniciones, arguy.Las situaciones exigidas por el Ministerio del Trabajo para la analoga con el trabajo esclavo eran ms frecuentes en actividades como deforestacin, preparacin de tierras para pastizales ganaderos y siembras, produccin de carbn vegetal y corte de caa de azcar, record Plassat.Casi todas se mecanizaron en su mayor parte, se redujo la deforestacin amaznica y tambin el uso de carbn vegetal en la produccin del hierro-gusa, cuya demanda internacional cay mucho, explic.Esa fue tambin una de las razones para la cantidad decreciente de trabajadores liberados en los ltimos aos.De 2003, cuando se inaugur el Plan Nacional de Erradicacin del Trabajo Esclavo, a abril de 2017, fueron rescatados 34.940, alcanzando un mximo de 5.610 en 2007, seguido de un descenso sostenido hasta 742 en 2016, segn datos de la CPT sobre trabajadores beneficiados por el seguro-desempleo luego de liberados de la esclavitud.Descubrir trabajadores esclavizados en la forma ms brutal se hizo ms difcil, porque sus focos avanzaron hacia adentro en la Amazonia, junto con la deforestacin que ahora es selectiva, en reas menores, invisibles a los satlites, clandestina, sostuvo el fraile de origen francs, quien residen en Brasil desde 1989.Las protestas de auditores fiscales (inspectores) del mismo Ministerio de Trabajo, del Ministerio Pblico, jueces y organizaciones de derechos humanos, adems de crticas de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), forzaron el gobierno a admitir una revisin de la medida.Pero la suspensin temporal de su vigencia, determinada por Rosa Weber, jueza del Supremo Tribunal Federal, acogiendo un pedido del partido Rede Sustentabilidad, puso una decisin definitiva en manos de la Suprema Corte, que deliberar sobre la validez del decreto ministerial en reunin plenaria sin plazo definido.Brasil corre el riesgo de interrumpir una trayectoria de xito que lo hizo un modelo de liderazgo en el combate al trabajo esclavo, y el decreto del Ministerio de Trabajo puede limitar las inspecciones y agravar la vulnerabilidad de trabajadores ya en condiciones frgiles, advirti la OIT en comunicado pblico.La agencia de las Naciones Unidas lament que Brasil pueda alejarse de una definicin conceptual de trabajo esclavo moderna y alineada con los convenios internacionales de la OIT y del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030, en relacin al trabajo esclavo.Adems de restringir el concepto, el decreto ministerial supedita a una determinacin expresa del Ministro de Trabajo, la divulgacin de las empresas que sometieron trabajadores a condiciones anlogas a la esclavitud.La llamada lista sucia pasara as al mbito poltico, quitndole a la inspeccin laboral su tradicional autonoma establecida hace 126 aos, protest el Sindicato Nacional de Auditores-Fiscales del Trabajo (SINAIT).La medida trabara ms an las acciones ya reducidas por falta de recursos y burocracia, segn Ivanete da Silva Sousa, secretaria administrativa del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (CDVDH) de Aailandia, activa organizacin no gubernamental en la Amazonia Oriental de Brasil.Las operaciones del Grupo Mvil de Inspeccin, que antes alcanzaban ocho por ao se limitaron a cuatro en 2016 y solo una este ao en Aailandia y municipios cercanos en que actuamos, seal a IPS desde su ciudad.El Centro sigue recibiendo denuncias de trabajos forzados, pero el Grupo Mvil solo interviene en casos excepcionales, con ms de 20 esclavizados, sostuvo la activista del CDVDH desde su fundacin en 1996.Nuestro foco es el trabajo esclavo, pero atendemos otras violaciones de derechos laborales, impartimos capacitacin profesional y defendemos trabajadores urbanos y rurales, acot.Aailandia se destaca en ese tema por haber sido en dcadas pasadas una ciudad de reclutamiento para trabajos duros en la Amazonia, al ubicarse en el estado de Maranho, gran proveedor de mano de obra bracera, y en la frontera con Par, el estado que ms esclaviza.La reduccin de las inspecciones del Grupo Mvil se explica tambin por la baja de las denuncias de locales de esclavitud, que superaban 100 al ao en los polos de la deforestacin amaznica entre 2005 y 2007, y bajaron a 16 en 2016, justific Plassat.Pero el compromiso con la causa sigue igual entre los miembros del grupo, sean inspectores laborales, fiscales del Ministerio Pblico o policas federales, afirm.Las inspecciones tambin se dispersaron por el pas. 