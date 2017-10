La Declaracin Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurdicos y culturales, la Declaracin fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Pars, el 10 de diciembre de 1948.En el articulo 23 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos dice:1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccin de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccin contra el desempleo.2. Toda persona tiene derecho, sin discriminacin alguna, a igual salario por trabajo igual.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracin equitativa y satisfactoria, que le asegure, as como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que ser completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de proteccin social.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.Yo quise citar anteriormente el articulo 23 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, porque, considero que es una contradiccin, que el gobierno brasileo viole de una manera tan cnica las condiciociones laborales en una Nacin tan importante geopolticamente como Brasil.La oficina de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) en Brasil expres su "profunda preocupacin" por una resolucin del gobierno de facto de Michel Temer, que cambia la definicin de trabajo esclavo e impone nuevas condiciones a la fiscalizacin.Segn un comunicado divulgado este viernes, la ONU considera que la normativa suscrita por el Ministro del Trabajo, Ronaldo Nogueira, tiende a dificultar las acciones de combate contra el trabajo anlogo a la esclavitud.La polmica normativa publicada recientemente por el Gobierno de facto de Temer limita el concepto de trabajo anlogo a la esclavitud a la restriccin de la libre circulacin del trabajador y descarta otras prcticas consideradas como esclavitud moderna por la Organizacin Mundial del Trabajo (OIT).Entre las prcticas que ya no pueden ser consideradas trabajo esclavo figuran las jornadas exhaustivas, los descuentos en el salario de supuestas deudas por alimentos o alojamiento, el trabajo en condiciones degradantes o la intimidaciones, incluso armadas, para que el trabajador no denuncie su situacin a las autoridades."Para la ONU las formas contemporneas de esclavitud incluyen trabajo forzado, servidumbre domstica, formas serviles de matrimonio y esclavitud sexual", expres el organismo. Por ello, recomend que las normativas deben pasar por un debate ms amplio y profundo."En Brasil muchos casos ocurren de forma oculta, como el trabajo esclavo en haciendas, fbricas y domicilios", apunt la ONU. Agreg que slo es posible enfrentar el problema con "una legislacin eficaz".Las medidas tambin recibieron duras crticas de varias ONG, polticos, fiscales del trabajo e incluso de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), que la calific de retroceso en el ltimo pas de la regin en abolir la esclavitud [1].La normativa publicada por el Gobierno brasileo esta semana y que dificulta la lucha contra el trabajo esclavo en el pas pone en riesgo los xitos alcanzados en 20 aos que convirtieron a Brasil en modelo mundial en el combate a este flagelo, alert ayer la Organizacin Mundial del Trabajo (OIT).Con la edicin de la nueva normativa, Brasil corre el riesgo de interrumpir una trayectoria de xito que lo convirti en un modelo de liderazgo en el combate al trabajo esclavo para la regin y para el mundo, segn el comunicado del organismo multilateral divulgado por esa oficina de la ONU en el pas.De acuerdo con la OIT, las iniciativas que Brasil adopt y que sirvieron de ejemplo a otros pases le permitieron a la mayor nacin latinoamericana rescatar a cerca de 50.000 trabajadores de condiciones anlogas a la esclavitud en las ltimas dos dcadas.Pero la gravedad de nueva normativa, agrega el organismo, es que puede debilitar y limitar la efectiva actuacin de la fiscalizacin del trabajo esclavo, con el consecuente aumento de la desproteccin y la vulnerabilidad de una parte de la poblacin brasilea ya muy frgil.La OIT agreg que el retroceso lamentable tambin puede impedir que Brasil cumpla las metas sobre reduccin del trabajo esclavo con las que se comprometi como suscriptor de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU [2].Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los ruralistas no hicieron ms que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdi fuerza, pero perduraba. La fiscalizacin, por ejemplo, sufri una drstica reduccin en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este ao.Acosado por consistentes denuncias de corrupcin, entre otros delitos, el presidente ms impopular de toda la historia brasilea no pens dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse y tambin preservar los dos ministros ms fuertes de su gobierno, que adems de integrar la misma denuncia que ser analizada por la Cmara de Diputados responden a un sinfn de acusaciones en la Justicia, retrocedi y elimin conquistas de dcadas.A tal punto impact el retroceso, que tanto el Ministerio Pblico del Trabajo como el Ministerio Pblico Federal, fiscalas mximas, hicieron crticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada [3].En el prrafo que cit anteriormente, yo quiero resaltar el carcter esclavista de Michel Termer: porque, aunque, su apellido es libans l es tan colonialista como un invasor portugus... dedicado al trfico de esclavos negros en el Brasil. Deseo que el pueblo brasileo, construya un kilombo MODERNO en resistencia.(1) https://www.telesurtv.net/ (2) http://www.nodal.am/2017/10/ (3) http://www.nodal.am/2017/10/