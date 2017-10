Un 28 de octubre de hace mucho tiempo

Ya he escrito sobre aquel 28 de octubre de 1982; permtanme que vuelva a recordar el momento. Se celebraron elecciones generales anticipadas, las terceras desde el comienzo de la Transicin. El Partido Socialista Obrero de Espaa, liderado por Felipe Gonzlez, consigui la mayora absoluta en el Congreso, con 202 escaos, el 48,11% de los votos y 134 senadores. El PSOE, pero esa es otra historia.

La coalicin de derechas formada por Alianza Popular y el Partido Demcrata Popular, liderada por el ex ministro de Franco Manuel Fraga (fundador del Partido Ppular), consigui el 26,36% de los votos. Frente al xito alcanzado por los socialistas, el hundimiento de la Unin de Centro Democrtico de Landelino Lavilla, vctima de las luchas internas, que perdi 157 escaos, provocando prcticamente su desaparicin. El Centro Democrtico y Social, de Adolfo Surez, consigui 2 diputados, El Partido Comunista tambin sufri una debacle electoral: perdi ms de un milln de votos y 19 escaos, quedando en la irrelevancia poltica, con 4 escaos y una importante crisis interna. Naca el bipartidismo poltico, coexistiendo con los nacionalistas.

El 28-O, el PSOE (con el PSC) obtuvo 10.127.392 votos y 202 diputados , que se dice pronto. En los ltimos comicios celebrados del 26 de junio de 2016 , obtuvo 5.443.846 y 85 escaos (menos 4.683.546 votos y 117 escaos). Por su parte Alianza Popular, consigui 5.548.107 y 107 diputados. Ahora el PP, su sucesor ideolgico, ha conseguido 7.941.236 votos y 137 diputados. La derecha ha dado la vuelta a la situacin. Bien es cierto que son otros tiempos y el PSOE, de ser el partido que puso en marcha el Estado de Bienestar, ahora, sin fuerza, ideolgicamente errtico y con una estrategia de claro entreguismo, con su abstencin ha permitido que el PP gobierne.

Mariano Rajoy, sin mayora absoluta, apoyado decididamente por Ciudadanos y el apoyo de investidura del PSOE, est crecido y ha seguido haciendo su poltica de recortes en lo econmico y reaccionario en lo social. El PP bloquea el trabajo del Parlamento desestimando proposiciones de ley, por motivos econmicos, y taponando en la Mesa del Congreso el recorrido de iniciativas ya aprobadas. En lo que llevamos de legislatura, la Cmara baja slo ha aprobado dos leyes . El Gobierno del PP es el que ms iniciativas ha vetado en la historia de la democracia, frenando hasta 43 proposiciones en poco ms de un ao. Felipe Gonzlez, en todo su periodo bloque 22.

Rajoy, ha seguido con sus recortes. El agujero de las cuentas del Estado durante su mandato se acerca al medio billn de euros y la deuda en cinco aos y medio ha crecido un 53%. Desde que el PP volvi a gobernar hasta el cierre del primer semestre de 2017, el desfase acumulado era de 447.020 millones de euros, lo que supone una media de 81.276 millones anuales. A pesar del eslogan de que no se debe gastar lo que no se tiene , con Rajoy se generan cada da 222 millones de euros de dficit.

Volvamos al 28-O de 1982. El primer gobierno socialista, presidido por Felipe Gonzlez, desarroll una poltica orientada a profundizar y asentar la democracia, e impulsar una importante serie de reformas : la profesionalizacin de las Fuerzas Armadas, consolidacin del Estado de las Autonomas, reforma educativa, medidas de saneamiento econmico e impulso de una legislacin modernizadora en temas como la despenalizacin del aborto e igualdad de la mujer. Otro aspecto de gran relevancia, fue la plena incorporacin de Espaa a las instituciones internacionales y especialmente a la Unin Europea, dejando de ser un pas aislado. Recuerdo aquel referndum sobre la OTAN, en el que siendo apoderado del PSOE, llevaba mi papeleta del NO en el bolsillo. Qu tiempos! Hace ms de diez aos que abandon las filas del partido por su deriva ideolgica.

35 aos han pasado de la imagen de Felipe y Alfonso en la ventana del Palace. El triunfo del PSOE vena a consolidar la democracia y significaba el regreso al Gobierno de los vencidos de 1939. La gran fiesta socialista se prolong hasta la madrugada , titulaba El Pas. El espectculo en Madrid era indescriptible y emocionante. Eran momentos de confraternizacin, en los que la gente se abrazaba y brindaba por la esperanza que comenzaba a tener visos de realidad. Sabamos que pertenecamos a una nueva generacin y haba ganado un partido que era capaz de despertar las esperanzas e ilusiones de miles de personas. Lstima que las cosas no sigan en esa direccin.

La conmemoracin de esta fecha histrica, coincide con la mayor crisis poltica de los ltimos cuarenta aos, si nos saltamos el golpe de Estado del 23-F. El Parlament ha proclamado la Repblica catalana independiente y el Gobierno ha aplicado las medidas previstas para la intervencin de la comunidad autnoma, cesando al Govern y disolviendo el Parlament (tendremos tiempo para analizar la situacin). Pedro Snchez ha puesto al PSOE ms cerca del PP con su apoyo a la aplicacin del 155. El secretario general, en su declaracin sostiene que en su apoyo al Gobierno sobre este asunto no hay ningn matiz . O mucho me confundo o Snchez lleva al partido a la derrota final.

El PSOE ha permitido que Rajoy sea presidente del Gobierno, cuando Pedro Snchez entreg su acta de diputado para no desobedecer al Comit Federal y mantener su No es No. Si aquello fue encomiable, lo de ahora con el No es S, va ms all de lo explicable; porque no es por Espaa ni por responsabilidad, es por la desviacin ideolgica y la estrategia diseada para que la derecha contine con su poltica. Todo el poder para los populares. Rajoy no est dispuesto a derribar lo construido; porque son las leyes que hacan falta y porque la Unin Europea impone los recortes.

La situacin que presenta el ltimo Barmetro de septiembre del CIS , es que el 70,5% considera que la situacin poltica es mala o muy mala y slo el 11,0% entiende que dentro de un ao ira a mejor. El 51,6% considera que la situacin econmica es mala o muy mala, y el 60,9% cree que ira igual o peor. El paro es sealado como el principal problema, seguido por la corrupcin y el fraude, y los problemas de ndole econmica. Los polticos en general, los partidos y la poltica, en cuarto lugar como problema, por el 20,7%. Ni el presente es halageo ni el futuro esperanzador.

De aquel triunfo ha transcurrido tanto tiempo que la sociedad presenta otra cara. El PSOE obtuvo una mayora absoluta, que permiti a la izquierda regresar al poder despus de la guerra y la dictadura franquista. Durante la Transicin se hizo lo que se pudo, aunque poda haberse hecho de otra forma. Aquel modelo, que pudo servir entonces, hoy no sirve y hay que superarlo. Del entusiasmo y la esperanza a la desilusin y el desasosiego. El partido pierde la confianza y el apoyo de la ciudadana por su poltica alejada del socialismo

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.