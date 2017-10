La verdad es que no hubo sorpresa. Hbil zorro acostumbrado a operar en pasillos mal iluminados y rincones discretos, eficiente en las negociaciones obscuras aunque realizadas a la luz del da, Michel Temer supo comandar sus hombres de confianza todos con elevada prctica en negociados intrincados y literalmente comprar los votos necesarios para no ser catapultado del silln presidencial donde lo instalaron los artificies y ejecutores del golpe institucional que destituy a la presidenta electa Dilma Rousseff hace poco ms de un ao.Entre liberacin de recursos destinados a asegurar votos favorables e iniciativas destinadas a beneficiar generosamente sectores empresariales bien representados por miembros de la Cmara de Diputados, se calcula que el precio de mantener Temer y sus dos compinches principales en libertad (los otros tres estn en la crcel) llega a estratosfricos 32 mil millones de reales. O sea, unos diez mil millones de dlares, la mayor parte en perdn de multas y deudas, adems de cambios en la legislacin, para proteger intereses de grupos poderosos.Fueron 251 votos para impedir que Temer, el secretario-general de la presidencia Moreira Franco y su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, sean investigados criminalmente, frente a 233 votos contrarios, dos abstenciones y 25 ausencias. Hay que recordar que en la denuncia anterior, votada en la misma Cmara hace poco ms de dos meses e igualmente a un precio amaznico (asegurar los votos favorables en aquella ocasin cost a las arcas pblicas poco ms de cuatro mil millones de dlares), 263 diputados votaron por archivar la denuncia.Es decir, entre una y otra votacin Temer perdi doce votos. Y ms: dej de alcanzar la mayora necesaria para aprobar proyectos de ley, que exige los votos de 257 diputados. Para enmiendas constitucionales son necesarios 308. O sea, algo prcticamente imposible a las puertas de 2018, ao electoral, especialmente en lo que se refiere a enmiendas que perjudicarn derechos conquistados o daarn a los trabajadores, como es el caso de la reforma defendida por Temer y su bando en el sistema de pensiones y jubilaciones.En enero de 2019, cuando ya no cuenten con los beneficios de los foros especiales, Temer y sus dos cmplices enfrentarn a la justicia de primera instancia. Entonces, ya no podrn disponer de fondos pblicos para intentar, como es de su estilo, comprar votos de los jurados. El problema es qu harn mientras permanecen en sus bien guardadas trincheras. Zafaron pero perdieron fuerza en la Cmara de Diputados, cuyos integrantes ms voraces podrn imponerse sobre las pautas del poder ejecutivo. Varias medidas impopulares o francamente perjudiciales a la poblacin estn a punto de ser enviadas a votacin en el Congreso.Una de ellas es la subasta de la Eletrobras, pasando un sector estratgico la produccin de energa elctrica a menos privadas. Igualmente estn a punto de ser llevadas al ruedo medidas que alteran la contribucin obligatoria de los funcionarios pblicos al fondo de pensiones y jubilaciones, y un proyecto de ley que cambia drstica y perversamente los seguros de salud las pre pagas de quien cumple 60 aos, llevando los precios a las nubes.Cul ser el costo para aprobarlas? Debilitado y sin contar de antemano con la mayora necesaria, quien impondr la pauta de reformas, el gobierno o el Congreso? Michel Temer cuenta con la aprobacin de 3% de los brasileos. Es el presidente ms impopular del mundo, y no se trata de opinin de opositores o de la izquierda apeada del poder: est en un estudio del grupo Eurasia, de anlisis poltica, que trabaja junto a los mayores fondos de inversin del planeta. Acusado de corrupcin pasiva, formacin de bando criminal y de obstruccin de la justicia, el brasileo supera, a confortable distancia, a otros mandatarios discutidos, como el sudafricano Jacob Zuma, o que presiden pases turbulentos, como el venezolano Nicols Maduro.Queda claro que aunque la economa mejore y se recupere parte substantiva de los casi 14 millones de puestos que fueron cerrados desde 2015, ningn candidato a nada Cmara, Senado, gobernador provincial y mucho menos presidente aceptar su respaldo en las elecciones del ao que viene. A menos, claro, que pretenda arduamente ser derrotado.El PSDB, partido de Aecio Neves, que perdi las elecciones para Dilma Rousseff en 2014 y al da siguiente empez, con el beneplcito de sus pares, a armar el golpe deflagrado en 2016, y hasta hace poco principal aliado y sostn de Temer en el Congreso, est literalmente dividido en dos.Mientras persiste la cisin entre los que defienden la salida el gobierno y los que se aferran a sus puestos, cargos y presupuesto, sin que se llegue a conclusin alguna, su imagen se erosiona a velocidad impresionante junto al electorado. Temer gan, pero perdi. A partir de ahora ser un presidente insignificante, que tendr que responder a otras denuncias en curso.Lo que hizo desde que lo pusieron en la presidencia perverso. El suyo es un gobierno dispuesto a llevar a cabo iniciativas que destrozan el inters nacional. Sin estatura moral, poltica o intelectual para el cargo, cabecilla de un bando de corruptos insaciables, ya no es necesario.Lo preservan porque no hay pieza de repuesto. Ser un zombie pomposo, ridculamente solemne, pero un zombie destructor.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/71916-un-zombie-peligroso