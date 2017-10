La medida provisional que haba suspendido las nuevas rondas de subasta de campos petrolferos pre-sal en Brasil previstas para este jueves (27) perdi su validez despus de una accin de la Fiscala en la Justicia. La Fiscala, a travs de recurso de apelacin contra la decisin del juez Ricardo Sales, de la 3 Jurisdiccin de la Justicia Federal de Amazonas, que haba suspendido la noche de este jueves (26) las rondas organizadas por la Agencia Nacional de Petrleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).La accin del juez argumentaba que hay riesgo de perjuicio al patrimonio pblico debido a los valores iniciales considerados bajos y por la supuesta nulidad del proyecto de ley que puso fin a la obligatoriedad de que Petrobras sea la nica operadora del petrleo pre-sal y participe con 30% de las acciones en cada campo.En las nuevas rondas de la subasta iban a participar 15 petroleras, entre ellas, tres de las gigantes estadounidenses: Chevron, Exxon Mobil y British Petroleum que juntas facturaran cerca US$ 1,7 billones en el segundo trimestre de este ao.Las dos rondas de la subasta funcionan bajo el modelo de reparto de produccin, en que las vencedoras remuneran al gobierno con una parcela de las ganancias obtenidas tras el descuento de los barriles equivalentes a los costes del proyecto de explotacin. La empresa vencedora ofrecera el mayor porcentaje de la parcela a la ANP.En la subasta se ofrece a las petroleras cuatro campos del pre-sal: tres en So Paulo y uno en Rio de Janeiro - los dos en la regin Sudeste de Brasil. Algunas de las gigantes petroleras ya invirtieron en la explotacin de petrleo en Brasil, pero abandonaron los campos por dificultades en la extraccin. La Exxon, por ejemplo, perfor yacimientos pre-sal el 2000, pero devolvi el campo a la Petrobras. Lo mismo ocurri con la Chevron que abandon la empresa estatal brasilea en la explotacin del yacimiento Tupi, en la cuenca de Santos, regin sudeste de Brasil.Esta vez se comprob previamente el alto rendimiento de los yacimientos pre-sal. Adems, el gobierno golpista de Michel Temer ofreci ventajas que atraen los intereses de las empresas extranjeras.Segn Cloviomar Cararine, economista del DIEESE (Departamento Intersindical de Estadsticas y Estudios Econmicos), el pre-sal brasileo es actualmente una de las grandes reservas de petrleo en el mundo. "La primera est en Medio Oriente, la segunda en Venezuela y la tercera en Brasil"."Ms all de la cuestin geopoltica, se extrae con mayor facilidad el pre-sal brasileo y es ms lucrativo extraer petrleo en Brasil, porque no hay necesidad de crear una guerra como lo hacen en Medio Oriente", dice.El economista tambin seala la ausencia de obligatoriedad de participacin de la empresa brasilea Petrobras con una porcin mnima de 30% en la explotacin de yacimientos en tierras brasileas, como haba sido aprobado por el Senado brasileo en noviembre de 2016, como un factor para el inters de las empresas estadounidenses.Otros factores que contribuyeron para atraer a las empresas extranjeras fueron la prrroga de la exencin fiscal para importacin de maquinarias, que genera un vaciamiento en la industria brasilea y los valores reducidos para el pago de bonos de firma - el valor que la empresa ganadora de la explotacin debe pagar en el acto de la firma - tambin contribuyeron a hacer de las reservas del pre-sal, la nia de los ojos de los extranjeros."El valor del barril de petrleo va a estar alrededor de US$ 0,46, de acuerdo con el precio de la ANP con el bono de firma. La ANP prev 12 mil millones de barriles pero est exigiendo un valor mnimo de US$ 2,38 mil millones como bono de firma. Si se hace el clculo, se percibe que cada barril costar cerca de US$ 0,46, es muy barato", analiza Cararine.La gigante British Petroleum, que todava no haba explorado yacimientos en Brasil, es la responsable por uno de los peores desastres ambientales de la historia tras el derrame de crudo en Golfo de Mxico, por lo cual fue multada en US$ 20 millones, la mayor multa medioambiental de carcter civil en la historia, pero que sigue explotando campos petroleros.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/10/27/realizacion-de-subasta-de-pre-sal-brasileno-con-precios-irrisorios-genera-polemica/