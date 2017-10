El "autosuicidio" de la MUD: entre egos, petimetres y el reparto del financiamiento

Uno extraa al expresidente socialdemcrata (destitutido por corrupcin) Carlos Andrs Prez, y no por haber echado lea al fuego para generar el Caracazo de 1989, sino por sus clebres frases, como la del "autosuicidio", calificativo que bien le cabe a la Mesa de Unidad Democrtica (MUD), mesa en la que pocos quieren sentarse, mostrando que no existe la tan mentada unidad y mucho menos la democracia interna.

Es ms, aparentemente sin prever este fracaso, el parlamento Europeo decidi otorgarle el premio Sajarov a la MUD. Obviamente no contaba con la realidad-real, sino con la virtual que haban impuesto los medios hegemnicos en todo el mundo. Ahora deber decidir a qu fraccin de la unidad opositora le entregar el premio.

Y, para aprovechar la euforia por la victoria, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprob la celebracin de las elecciones municipales para diciembre de este ao.

La MUD vena en picada. Logr perder entre 2015 y 2017 unos 2, 9 millones de votos. El sndrome de la "soberbia mudista" les hizo creer que esos votos eran suyos, cuando en realidad eran expresin de una decisin de castigar al gobierno de Nicols Maduro y hoy esos mismos votos tambin decidieron castigar a la MUD, pero no se devolvieron al PSUV, seala el analista Nicmer Evans.

Posiblemente nunca la oposicin logr caracterizar bien al rival. Cuando la MUD se llamaba Coordinadora Democrtica vean al chavismo como un grupo de resentidos sociales que gracias al liderazgo y carisma de un mico, bembn y zambo llamado Hugo Chvez - y a los errores de los partidos tradicionales- haban accedido al poder circunstancialmente. Y supusieron que con un paro patronal o un golpe de estado, saldran de ese error poltico.

La historia vuelve a repetirse, dice el tango. En el 2005 abandonaron la carrera de la Asamblea Nacional creyendo, quiz, que el gobierno caera con su abstencin, pero lo que logr fue que ste controlara las instituciones del Estado. Y ahora, por un capricho de tener 112 asamblestas y no los 109 que le correspondan, cayeron en desacato, y las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, quedaron en manos oficiales.

Sin anlisis de la realidad y de las causas de una nueva derrota, la oposicin repite la misma frase que us durante 18 aos: fraude, cuando todo indica que fueron unos comicios limpios. En cuanto a la pelea que tienen unos contra otros por la juramentacin ante la Constituyente, hay que recordar que ste es el ente que convoc a elecciones y al aceptar asistir, se aceptan su legalidad y sus condiciones.

La oposicin se pierde en el manejo de la derrota y el peloteo de la culpa; en las diferencias insalvables entre las facciones que integran la MUD y las luchas intestinas; a lo que se aade la manida justificacin de fraude electoral, seala la sociloga Marycln Stelling.

Fracturada, fragmentada y perdida en la redefinicin de su rol poltico; de espalda a los nuevos escenarios polticos y en desconexin con el pueblo, la oposicin se desvanece ante los ojos del pas en una suerte de autogolpe que, luego de una lenta agona, anuncia el autosuicidio de una MUD que perdi su utilidad.

Necedad o provocacin?

El pueblo zuliano eligir en diciembre de nuevo a su gobernador ante el desacato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del mandatario electo Juan Pablo Guanipa, quien violando las disposiciones constitucionales, se neg juramentarse ante la Constituyente, como s lo hicieron los otros cuatro gobernadores elegidos por la oposicin. Su inhabilitacin fue declarada por la Asamblea Legislativa de Zulia

Uno de los beneficiados por esta nueva eleccin sera la opositora Un Nuevo Tiempo del excandidato presidencial Manuel Rosales, quien pudiera impulsar la candidatura para la gobernacin de su esposa y actual alcaldesa del municipio Maracaibo, Eveling Trejo. Mientras, el oficialismo deber decidir si sigue apoyando a Francisco Arias Crdenas uno de los compaeros de Chvez en lal sublevacin de 1992- o si opta por la postulacin del actual alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto.

No es descartar que ante el fracaso global de la oposicin, lo de Guanipa, ms que una cuestin de principios, sea una nueva provocacin para acudir a la OEA por ejemplo- , para juramentarse como gobernador en el exilio; o que el Tribunal Supremo designado por la Asamblea Nacional en desacato lo juramente, a los fines de abrir un nuevo frente de agresin y desestabilizacin en contra del pas.

Todo esto ms all de las disputas y tremendas contradicciones en las que actualmente se encuentra la oposicin venezolana, en momentos en que el Departamento de Estado estadounidense anunci el refuerzo de su cuerpo diplomico en Venezuela. Nadie cree en causalidades, claro.

La autoeutanasia de la MUD

Con buen lenguaje publicitario J.J. Rendn, estratega y cerebro de las campaas de la MUD, seal que "ya es un coma retardado, ya lo que le toca es la eutanasia". Estall en mil pedazos el globo de la MUD; Mil insultos a los cuatro gobernadores opositores que juraron ante la ANC, dicen los titulares.

Hay una clara escisin entre los que decidieron cooperar con el gobierno y los que quieren enfrentarse sin reconocer los resultados electorales", lo que demuestra el nivel de enfrentamiento interno de la oposicin y significa que habr una implosin de esta coalicin, apunt Luis Vicente len, habitual guionista opositor.

Este interesante el entrecruce de enojos e improperios:

- Henrique Capriles Radonsky, de primero Justicia (PJ) se refiri a Henry Ramos Allup, de Accin Democrtica (AD) como el tumor de la MUD y ha dicho que no formar parte de la coalicin mientras el siga ah. Adems anuncio su tercera aspiracin presidencial para 2018, tras dos fracasos.

-El ex dirigente sindical Carlos Ortega reapareci y llam a Ramos miseria humana y traidor. Ramos Allup dice que el traidor no es el. Seal a Julio Borges y a Luis Florido de estar justo ahora en Repblica Dominicana en reuniones con chavistas. Le record a Capriles el guiso con el fajo de billetes de Juan Carlos Caldera, dirigente de PJ.

-Primero Justicia sac comunicado contra gobernadores adecos, llamando inaceptable su juramentacin ante la Asamblea Nacional Constituyente y seal que por la razn que sea la juramentacin no debi efectuarse.

- Ramos Allup anunci que los cuatro gobernadores opositores que prestaron juramento ante la ANC quedaron autoexcluidos de su partido y explic que la direccin de AD dio instrucciones para que no acudieran a juramentarse, como les exigi el presidente, Nicols Maduro. Considero que cayeron en una emboscada pero tambin comprendo su punto de vista al proceder as porque, si no, no era posible que asumieran sus gobernaciones, afirm

-- La gobernadora del Tchira Laidy Gmez (AD) critic a los estrategas de la MUD: Los filsofos de la poltica nos dijeron que nos furamos al exilio y que gobernramos desde Washington y recrimin a Julio Borges (PJ) por declaracin de la Asamblea Nacional (mayoritariamente opositora) que prcticamente veta a los gobernadores. Es lamentable que la AN nos deje solos.

-Gobernadores juramentados intentaron asistir a sesin de la AN y Borges orden que no se les permitiera entrar. Juan P. Guanipa, gobernador electo del Zulia por PJ le respondi con un insulto camuflado: El Zulia no se prostituye.

- Carlos Vecchio, de Voluntad Popular (VP) expres profundo rechazo a quienes cuestion como gobernadores, por su juramentacin. Pese a que fueron electos por votos. A nombre de VP, Freddy Guevara anuncio que su partido no ir a elecciones municipales

-El exgobernador del estado Lara, Henri Falcn, afirm este mircoles que partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrtica (MUD), Voluntad Popular y Primero Justicia jugaron en contra a nuestra derrota, dijo.

- Y, para rematar (y ante el mutis por el foro del Episcopado, uno de los principales grupos opositores) Liborio Guarulla, cacique baniva y ex gobernador opositor en Amazonas, lanz una maldicin indgena a AD y a la MUD.

Luis Vicente Len, presidente de la firma Datanlisis y guionista de la oposicin, alert sobre la crisis que atraviesa MUD luego de los ltimos hechos polticos ocurridos en el pas, advirtiendo que de integridad no se van a morir.

Advirti que cualquier estrategia que intenten en el escenario actual, debe pasar por la construccin de un liderazgo que rescate la confianza; de lo contrario, ser intil.:No hay ninguna posibilidad de xito opositor futuro sin pasar por la construccin de reglas comunes para dirimir sus diferencias

La Unidad enfrenta la peor crisis en 19 aos y apenas est comenzando, estim Len, quien cuestion que el triunfo del Gobierno est fracturando a la oposicin. Es mucho ms estrambtico que el resultado de las regionales, asegur. Adems, marca una clara cisin entre los que decidieron cooperar con el gobierno y los que quieren enfrentarse sin reconocer los resultados electorales". Esto demuestra el nivel de enfrentamiento interno de la oposicin y significa que habr una implosin de esta coalicin, apunta el analista.

Mam, yo quiero ser presidente

Si el retiro de Henrique Capriles de la MUD puede ser considerado como un duro golpe para la oposicin (aunque muchos analistas creen que es una rabieta de petimetre), dej una puerta abierta a que se retire Henry Ramos Allup, lder de Accin Democrtica (AD), partido de los cuatro gobernadores que prestaron juramento ante la Asamblea Constituyente. "Cuando se est enfermo hay que operar y sacar el tumor", asegur Capriles, para quien la MUD debe "refundarse".

Hay demasiados astros y egos encontrados para hablar de una refundacin de la MUD. Accin Democrtica, el partido socialdemcrata que gobern antes que llegara Hugo Chvez en 1999, est en una estrategia de conciliacin para poder ganar espacios de poder, habida cuenta, tambin de que mantiene una organizacin en casi todos los estados.

En el otro extremo estn los grupos que organizaron, financiaron y motorizaron las acciones de calle que causaron ms de cien muertos- entre abril y julio ltimos- cuya nica meta es derrocar al gobierno, por las buenas, malas y por las peores tambin (intervencin extranjera).

Voluntad Popular no obtuvo ninguna gobernacin y decidi no presentarse en las elecciones municipales del mes de diciembre. Incluso, aunque son del mismo tronco que Primero Justicia (de grupos de ultraderecha y del remanente del Partido Socialcristiano Copei), muestran estrategias incompatibles. Aun est por verse a quien guian el ojo la administracin estadounidense de Donald Trump y hacia qu grupos se encamina el multimillonario (20 millones de dlares para el 2017) apoyo financiero para terminar con el chavismo.

Sin lugar a dudas la implosin de la MUD le sirve al gobierno que aprovecha la desunin opositora para adelantar los prximos comicios para alcaldes y autoridades municipales y ganar incluso unas elecciones presidenciales, en un contexto desfavorable para los opositores. Pero hay muchos obstculos que vencer y este gobierno no se ha mostrado capaz de superarlos, y, por ende subsiste el sentimiento de la incertidumbre que se ha apoderado de la gente, mientras la hiperinflacin devasta los sueldos y salarios.



Leyes y anuncios que no se cumplen; marchas y contramarchas. Algunos analistas coinciden en que el derrumbe puede ocurrir si no surge del mismo Psuv una figura que pueda unir al sector de chavistas duros y desilusionados, o sea, los que manifiestan su religiosidad por el comandante Chvez.

Muchos perfiles desgastados por el tiempo y la permanencia y apenas una nueva figura: el flamante gobernador de Miranda, Hctor Rodrguez, dirigente juvenil, abogado y exministro de 35 aos, que dej en el camino a Capriles y su candidato, Carlos Ocariz (PJ), alcalde del populoso municipio Sucre.

Hay quienes se preguntan por qu, en medio de tanta inflacin, desabastecimiento, escasez, caresta, desempleo, los venezolanos votan al PSUV y no confan en la oposicin. Ser porque stos nunca han dicho qu va a ocurrir al da siguiente de ganar las elecciones?



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.