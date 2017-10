#MeToo: de la cultura de violacin de Estados Unidos a la guerra y la ocupacin, la violencia contra las mujeres es universal

Middle East Eye

El falso contraste entre la libertad de las mujeres en Occidente y su supuesta opresin en la regin rabe pasa por alto el contexto ms amplio. Es un desempoderamiento de gnero, guerra, ocupacin y sociedad militarizada

Un activista habla con un soldado israel durante los enfrentamientos en la aldea cisjordana de Nabi Saleh, cerca de Ramallah, el 11 de diciembre de 2011 (REUTERS / Darren Whiteside )

A raz de las acusaciones de violacin de Harvey Weinstein un gran nmero de mujeres estadounidenses han salido y han declarado que ellas tambin han sufrido algn tipo de acoso sexual, agresin sexual o violacin directa en algn momento de sus vidas.

El hashtag #MeToo ha sido tendencia en las redes sociales, ya que las mujeres publican un mensaje simple o eligen explicar el ataque que experimentaron. El objetivo de la campaa no es dar detalles -yo, por ejemplo, solo publiqu #MeToo- sino que el objetivo es mostrar qu tan generalizada es la violencia sexual.

Los secretos peor guardados de Estados Unidos

Esta simple campaa muestra de hecho lo que ya sabamos o, si lo desea, uno de los secretos peor guardados de Estados Unidos, y que vivimos en una cultura de violacin. El acoso sexual a las mujeres nos rodea, somos testigos o experimentamos alguna forma de eso cada da de nuestras vidas.

Tenemos un presidente que, a pesar de ser candidato,alardeaba de ser un depredador sexual que no ha sido denunciado y que an as fue elegido presidente de los EE.UU.

No puede resistirse a las mujeres hermosas, como una vez expres. Pero no son solo las "bellas mujeres" las que son atacadas, cualquiera que sea la definicin de hermosa. Tambin atacan a las "feas", a las delgadas, a lasgruesas, a las jvenes y a mayores, a todas las mujeres.

Y an as, de alguna manera, cuando analizamos las circunstancias de las mujeres en EE.UU. las vemos como emancipadas, libres, poderosas, porque nos centramos solo en el microambiente, es decir, en aquellos factores que impactan en la imagen ms reducida, una imagen descontextualizada,en la que realmente pueden vestir como quieran, conducir un automvil, viajar solas sin el "permiso" de un marido, trabajar fuera de la casa, etc.

La respuesta es que s, lo hacen, y as, a pesar del estrecho entorno de la violencia sexual extrema, una cultura generalizada de violacin, las vemos como "liberadas", sin notar que la cultura general en la que funcionan tiene un aparato sistemtico de violacin y de desempoderamiento de gnero que funciona como un contrapeso de estas "libertades".

Las mujeres estadounidenses viven con un temor justificado al asalto y a la violacin y para lasmillones de nosotras que hemos sido atacadas, incluso si reprimimos la memoria como tal, a medida que avanzamos en nuestra vida cotidiana, todava estamos viviendo con la experiencia y con la "leccin" que la experiencia disea para ensearnos.

No estamos seguras. El agresor, el depredador, est en todas partes, en posiciones de poder sobre nosotras. Hemos interiorizado ese mensaje, con todo su peso opresivo, y con las innumerables limitaciones que nos impone.