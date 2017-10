Zara no es una marca espaola: el entramado fiscal de Amancio Ortega

La duea de las marcas de Inditex es una filial holandesa. ARTE EL SALTO

Por todos es bien conocido el xito de Inditex y de su fundador y accionista mayoritario, Amancio Ortega. La empresa textil espaola, con cerca de 7.300 tiendas y 162.000 empleados en 93 pases, duea de marcas como Zara, Bershka o Massimo Dutti, se ha convertido en la mayor gigante de la venta de ropa. Pero al observar y analizar las cifras de facturacin, beneficios, empleados, impuestos y pases donde las empresas del grupo los pagan, es fcil cuestionarse si su actividad es nicamente la venta de ropa y si se trata de una marca espaola.

ITX Merken (marca en holands) es una de las empresas del grupo. Observando las cifras de facturacin de esta filial con sede en los Pases Bajos da la impresin de que se trata de uno de los epicentros de la actividad del gigante textil espaol, salvo que esta filial no es gigante ni se dedica a la venta de textil. Esta pequea empresa tena, hasta su cierre el 11 de febrero de 2016, 182 empleados. El mismo nmero que tiene la empresa ITX Merken (Swiss Branch), creada el 18 de enero del mismo ao, solo 24 das antes del cierre de la holandesa, que, a pesar de su clausura, es duea de la nueva sede en Ginebra.

El pequeo nmero de empleados de ITX Merken choca con su facturacin y beneficio. Esta filial tuvo unos ingresos anuales de cerca de 1.100 millones de euros para el periodo que finaliz en enero de 2016. Su beneficio en ese mismo periodo fue de ms de 520 millones de euros. Dado que el beneficio de todo el holding para ese mismo periodo fue de 2.875 millones de euros, la pequea filial holandesa representa el 18% del beneficio total del grupo.

El beneficio por empleado, segn las cuentas de la misma empresa, asciende a 3.313.000 euros. La matriz del holding, con sede en Arteixo y donde se concentra gran parte del beneficio del grupo Inditex, cerr el mismo ejercicio con 1.512 empleados y un beneficio por cada uno de ellos de 1.532.000 euros. Menos de la mitad de lo que obtiene la filial holandesa. Si se realiza el clculo para todo el grupo, el beneficio medio por empleado de Inditex en 2016 ha sido de 19.458 euros por empleado. Esto muestra que la rentabilidad de cada uno de los empleados de la filial holandesa es 300 veces mayor a la media de los empleados de todo el grupo.

EL SECRETO HOLANDS

El secreto de la alta rentabilidad de esta empresa reside en que es la duea de los derechos de las marcas de Inditex. Las conocidas marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqe, Lefties y Stradivarius no son propiedad de la empresa matriz de forma directa, sino que es la holandesa la que tiene todos los derechos sobre las marcas.

La tcnica utilizada por Inditex para trasladar los beneficios desde las filiales de otros pases a Holanda, bien conocida y utilizada por otras empresas como McDonalds o IKEA, se basa en el pago y la fiscalidad holandesa de royalties. Holanda grava el beneficio obtenido de bienes intangibles, como los derechos de marca y los royalties, con un impuesto del 15%, muy inferior al 25% que pagaran en Espaa, o a los tipos superiores al 30% que se paga en otros pases.

La actividad econmica, segn la propia empresa, consiste en prestar servicios en el desarrollo y gestin de layouts de tiendas, incluyendo diseo, equipamiento y branding, pero lo cierto es que ITX Merken factura millones en royalties al cobrar por el uso de la marca a tiendas de todo el mundo. En 2013, la pequea filial renov los derechos de estas marcas por otros 12 aos pagando 1.470 millones de euros.

Segn el informe realizado por la alianza de partidos europeos Los Verdes, basndose en datos de facturacin de las filiales italianas, este pago asciende al 5% de las ventas totales. De este modo, de cada 100 euros de ventas que se realiza en cualquiera de las tiendas de Inditex, cinco son desviados a Holanda. Dado que sus ventas el ao pasado en el Estado espaol ascienden a 4.250 millones de euros, el pago del 5% por royalties se habra traducido en una prdida en favor de su empresa hermana holandesa de 2125 millones de euros. Esto supone que la Hacienda espaola, solo el ao pasado, dej de ingresar 53 millones de euros en impuestos debidos a esta prctica de Inditex y de que las marcas del gigante espaol sean holandesas.

Adems, los derechos de marca no son amortizables en Espaa, pero s en Holanda. De ese modo, la filial puede reducir ms an su factura fiscal al contabilizar como prdida una supuesta disminucin del valor de sus marcas, algo que no podra hacer en Espaa.

ITX Merken cerr en febrero de 2016, al mismo tiempo que se abri ITX Merken (Swiss Branch), una filial en un pas mucho ms opaco, que est adoptando unas medidas fiscales mucho ms permisivas con las grandes empresas y donde Inditex tiene otra de sus filiales clave en su estructura fiscal internacional.

LA ROPA SE COMPRA EN SUIZA

Suiza es el mayor y uno de los ms antiguos parasos fiscales. A su secreto bancario y a la opacidad con la que pueden operar las empresas all ahora se suman rebajas fiscales que ofrece a las grandes multinacionales. Su fiscalidad cambia segn el cantn. En el de Friburgo, el impuesto de sociedades puede ser del 7,6% y se rebaja al 5% en el caso de cobro de dividendos y otros tipos de ingresos. Segn un informe de KPMG, muchas empresas obtienen periodos de carencia de hasta 10 aos en los que no pagan nada.

Aunque la mayora de los diseos de la ropa se hacen desde Espaa, la produccin est totalmente deslocalizada en pases como Turqua, Marruecos o Bangladesh por proveedores externos de Inditex. Estos proveedores no venden directamente a las tiendas, ni tampoco a las empresas de cada marca en cada pas.

ITX Trade, una filial del grupo con sede en Friburgo, es la encargada de comprar toda la ropa a los proveedores externos y luego venderlas a las filiales de Inditex en otros pases. Con este privilegiado intermediario suizo, la empresa de Amancio puede comprar la ropa a precios bajos y venderlos a precios ms altos a sus empresas hermanas en otros pases, dejando parte de los beneficios en un pas donde se pagan impuestos muy inferiores y donde la opacidad permite que no se sepa a cunto ascienden dichos mrgenes.

Las tiendas de Zara de todo el mundo no reciben la ropa al precio al que se compran en pases como Bangladesh, sino que lo hacen al precio que les marca su filial suiza. De este modo se reducen notablemente los beneficios que generan estas tiendas. El dinero que dejan de ingresar los Estados debido a este falso precio para engordar los mrgenes de la filial suiza son incalculables debido a la opacidad con la que se opera en el pas.

El entramado de empresas de Inditex utiliza pases con una fiscalidad favorable. ARTE EL SALTO

IRLANDA, PARASO DEL COMERCIO ON-LINE

Irlanda, en su carrera por entrar en la Comunidad Econmica Europea, baj su impuesto de sociedades a cifras de paraso fiscal. El impuesto de sociedades baj del 38% al que se encontraba en 1996 al 12,5% que lleva aplicando la ltima dcada. Esta rebaja fiscal atrajo a muchas empresas, como Apple o Microsoft, para establecer sus bases de operaciones europeas all. Inditex no fue menos.

ITX Fashion Ltd., anteriormente llamada ITX E-commerce, es la empresa que gestiona las ventas de las tiendas online del holding. Hasta 2012 lo haca sobre todas las ventas online del grupo. Pero la noticia salt en varios medios espaoles y la presin social hizo que la empresa de Amancio trajera la facturacin de sus ventas online a una empresa espaola llamada Fashion Retail Espaa, S.A. Un ao ms tarde tambin empez a facturar las ventas por internet de otros pases europeos, pero la filial irlandesa sigue facturando las ventas de Estados Unidos, China, Mxico, Canad o Corea.

La tienda online irlandesa obtuvo un beneficio en este ltimo ao fiscal de cerca de 50 millones de euros de beneficio con solo 19 empleados, lo que da un beneficio de 2.630.000 euros por empleado. Es unas 135 veces ms rentable que la media de beneficio por empleado del holding.

SEGUROS Y PRSTAMOS ENTRE FILIALES

Pero Irlanda no es usada nicamente para ahorrar impuestos con las ventas online. La fiscalidad irlandesa tambin ofrece ventajas a los ingresos que provienen de actividades financieras, como los prstamos o los seguros.

ITX RE es una filial del holding con base en Dubln. Su actividad, conocida como compaa de seguros cautiva, se basa en asegurar a otras filiales de su mismo grupo. De este modo, las empresas pagan seguros a la filial irlandesa, contabilizan como gasto esas primas y reducen sus beneficios netos en pases donde se paga un mayor impuesto de sociedades. Esas primas acaban siendo beneficios en Irlanda, donde el pago de impuestos es mucho menor.

Esta filial de seguros factur ms de 37 millones de euros en este ltimo ejercicio. Sus beneficios fueron de 22 millones de euros. Lo ms sorprendente es que esta filial obtuvo esos beneficios contando con solo dos empleados en su plantilla. El beneficio de cada uno de estos rentables empleados es de 11 millones de euros, unas 565 veces ms que la media del holding.

El entramado de filiales ITX Financien, compuesto por varias filiales en Holanda y una en Irlanda, completa el pack de beneficios que ofrece este ltimo pas. Estas empresas son las encargadas de realizar prstamos a sus filiales. Del mismo modo que con los seguros, estas filiales de carcter financiero prestan dinero a sus filiales hermanas. Los pagos de intereses, que pueden manipular a su gusto, son considerados prdidas y reducen sus mrgenes de beneficios en los pases donde la fiscalidad es mayor, en favor de estas filiales que pagan mucho menos en Holanda o Irlanda.

Tres de las filiales financieras holandesas, ITX Financien, ITX Financien II BV y ITX Financien III BV, junto a la irlandesa Zara Financien, obtuvieron en su conjunto 480 millones de euros de beneficio el ao pasado. Un 15% del beneficio total del holding, con solo ocho empleados.

Fuente: https://elsaltodiario.com/inditex/zara-no-es-marca-espanola-amancio-ortega-inditex-entramado-fiscal