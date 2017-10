El patrimonio de Somalilandia tiene los das contados

IPS

"Cuando era pequeo pensbamos quetenan algn tipo de conexin diablica, record Musa Abdi, de 57 aos, quien vivi toda su vida cerca de Laas Geel, y ahora ayuda a cuidar estas pinturas rupestres de Somalilandia. Crdito: James Jeffrey/IPS

BERBERA, Somalilandia, 27 oct 2017 (IPS) - Solo el nombre Berbera ya sugiere algo extico y evoca imgenes de muelles tropicales, comerciantes morenos y atardeceres encendidos con aroma a especias, inciensos y aceite de palma.

En el golfo de Adn, frente a Yemen, las calles asoleadas de este puerto comercial de Somalilandia estn imbuidas en la historia. La ciudad vieja es una joya de la arquitectura del Imperio Otomano, as como los viejos barrios donde florecieron las comunidades rabes, indias y judas.



Hay quienes opinan que tiene grandes posibilidades de convertirse en un sitio Patrimonio Mundial de la Unesco (Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura), si no fuera por el limbo poltico en el que se encuentra Somalilandia, que no ratific la Convencin sobre la Proteccin del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1972, y por el hecho de que muchos de los edificios se vienen abajo con tal rapidez que pronto no quedar nada para registrar.

La negligencia y la falta de conciencia entre los somalilandeses empeora la situacin, explic Jama Musse, director del Centro de Cultura Mar Rojo en Hargeisa.

No he sabido nada de ningn programa de restauracin y, por desgracia, tenemos que actuar pronto si queremos evitar que desaparezca, remarc.

La ciudad vieja de Berbera no es el nico sitio amenazado. Unos 100 kilmetros al oeste, adentrndose en el monte bajo de Somalilandia, estn las cuevas de Laas Geel.

Es uno de los sitios de arte rupestre ms importante de frica oriental por, al menos, dos razones, explic Xavier Gutherz, quien encabez el equipo de arquelogos franceses que descubrieron Laas Geel en 2002.

En particular por la gran cantidad y la calidad de la ejecucin de los paneles de arte rupestre, as como la originalidad de las representaciones de ganado y personajes, precis.

Pero las obras con 5.000 a 10.000 aos de antigedad son ahora casi manchas irreconocibles por la falta de proteccin.

No hay dinero para cuidar mejor del sitio, nuestro departamento de turismo es muy pequeo, explic Abdisalam Mohamed, quien trabaja en las pocas oficinas destartaladas del Ministerio de Turismo de Somalilandia en el centro de la capital, Hargeisa.