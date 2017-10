Ni tantito as

Dentro de unos das, apenas horas, este territorio caribeo mostrar su carcter empeoso e irreductible, al presentar por vigsimosexto ao consecutivo ante la Asamblea General de la ONU el proyecto de resolucin sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo econmico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de Amrica contra Cuba.

Tan realista como tenaz, la nacin antillana no se forja ilusiones acerca de la actitud del gobierno de Donald Trump con respecto al asunto, pues, a ms de la cacareada acusacin, no probada, de ataques snicos contra sus diplomticos en La Habana, ltimamente el magnate trocado en presidente no ha cejado en sus imputaciones de falta de libertades en el vecino del sur -estimar que hasta para portar armas con que matar a mansalva, como acaba de suceder en Las Vegas?-, alentado por la opinin y el voto electoral de la ultraderecha antipatritica asentada en Miami.

No importa que, semanas atrs, en el prembulo del gran encuentro mundial, varios mandatarios, primeros ministros y cancilleres de los cinco continentes coincidieran en condenar al To Sam por el quizs ms dilatado asedio de la historia, calificado por muchos de la ms flagrante y enconada violacin de los fueros que sufriera pas alguno en el ltimo siglo. Tampoco le preocupa al inefable Donald que, en una espiral de apoyo a la mayor de las Antillas, el 26 de octubre de 2016, un documento similar al que pronto se someter a la consideracin de los 193 Estados que integran la ONU fuera aprobado por 191 de estos, que ninguno se declarara en contra, y se abstuvieran EE.UU.! y su satlite Israel.

A todas luces, el principal inquilino de la Casa Blanca est obsesionado con borrar todo viso de cambio progresista realizado, con puro pragmatismo, por Barack Obama, quien llev a cabo lo que diversos observadores conceptan como tmidos avances en la poltica exterior hacia Cuba -incluidos los nexos a nivel de embajadas-, en respuesta a los anhelos y los intereses de los ms entre sus conciudadanos, y deslindndose, muy discretamente, de una ms severa conducta imperialista.

Por su parte, resulta pblico que, tras aludir a un acto de genocidio, el texto que se orear ante el orbe el prximo 1ro de noviembre precisa que el tradicional ataque contina vigente y se aplica con todo rigor, y que durante casi seis dcadas ha causado daos a la economa criolla por un monto de 822 mil 280 millones de dlares, habida cuenta la depreciacin del llamado billete verde frente al valor del oro. A precios corrientes, suman 130 mil 178,6 millones, y, en el perodo en que se enmarca el informe abril de 2016 a junio de 2017-, ha provocado prdidas en el orden de cuatro mil 305,4 millones.

La exigencia trumpiana de libertades y derechos humanos para suavizar el dogal an ms apretado y mejorar los lazos? Mera retrica, atenidos a hechos como el que esa estrategia contina resultando vaya paradoja- el principal freno no solo material, sino al pleno disfrute de lo que l pide.

En ese contexto, comulguemos con el criterio de que el incremento de la oratoria agresiva y las nuevas medidas restrictivas anunciadas generan ms desconfianza e incertidumbre en las entidades financieras y los proveedores, merced al riesgo real de recibir sanciones por sus contactos con la tierra prohibida. S, porque se mantienen las dimensiones bancaria y extraterritorial de la legislacin yanqui al efecto, con la imposicin de multas a compaas e instituciones crediticias locales y forneas comisoras del pecado de lesa majestad de sostener intercambio comercial u operaciones en dinero con la Isla.

Pero la demanda detallada en el informe cubano sobre la resolucin 17/5 de la Asamblea General, a que nos referimos, est lejos de ser grito plaidero. No se lloran ddivas, menos cuando el planeta casi ntegro por cierto, acompaado de variadas voces en los EUA- se ha pronunciado por el cese de la empecinada embestida en 25 ocasiones anteriores. Sobrada razn para que se le elimine de manera unilateral e incondicional.

Como reiter el primer vicepresidente Miguel Daz Canel Bermdez, en presencia del presidente Ral Castro, al intervenir en el homenaje al Guerrillero Herico en el aniversario 50 de su cada en combate, el pueblo de Cuba y su gobierno no realizarn concesiones inherentes a su soberana e independencia; no negociarn sus principios ni aceptarn condicionamientos. Porque los cambios necesarios en Cuba lo decidimos nosotros, inmersos en una lucha incansable contra una pretendida reconquista poltica y econmica que abra paso al capitalismo brutal. En conjunto, remarc el alto dirigente, las cont i nuas arremetidas devienen clara muestra de lo que nos alertaba el Che: que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito as, nada!.

Y con ese espritu, nos aprestamos a librar una (otra) colosal batalla en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas.



