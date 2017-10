Entrevista

Cristina Morales: "Los 'terroristas modernos' son los Estados"

Infolibre

- La escritora, una de las voces ms arriesgadas de la narrativa espaola, escribe en su nueva novela, Terroristas modernos, sobre la Conspiracin del tringulo contra Fernando VII.

- Xavier Vidal conversa con ella sobre el rechazo a la autoridad en sus obras, sobre el nacimiento del Estado burgus... y sobre cmo contarlo.

La escritora Cristina Morales.

Cristina Morales (Granada, 1985) es ya una de las voces ms interesantes y arriesgadas de la narrativa espaola. En Los combatientes (Caballo de Troya) segua a los integrantes de un ficticio (o no) grupo de teatro universitario, en cuyo encendido discurso poltico de izquierdas colaba fragmentos de uno de Ramiro Ledesma . En Malas palabras (Lumen), imaginaba el diario personal que hubiera escrito Santa Teresa (o Teresa de Cepeda y Ahumada, segn quin) mientras compona su Libro de la vida bajo la atenta vigilancia de la Iglesia. En Terroristas modernos (Candaya) retrata a los participantes de la llamada Conspiracin del tringulo, que en 1816 se propuso asesinar a Fernando VII para proclamar de nuevo la Constitucin de 1812.

Con motivo de la presentacin de este ltimo en Barcelona, Xavier Vidal , de la librera Nollegiu, conversa con ella sobre el rechazo a la autoridad que trasminan sus novelas, sobre el nacimiento del Estado burgus en la Modernidad... y sobre cmo contarlo.

Pregunta. En Los combatientes , en Malas Palabras , en Terroristas modernos hablas desde diferentes perspectivas sobre la autoridad y de la resistencia a la autoridad. La autoridad es necesaria o no?





Respuesta. Un buen amigo dice que el concepto de autoridad se haba pervertido porque, para los clsicos, la autoritas era una cosa necesaria. Una persona con autoridad era aquella de la que se poda aprender. Algunas autoras, como Arendt y Sontag, recuperan y reivindican que la autoridad es algo ms que aquello que se entiende en el lenguaje cotidiano. La autoridad es necesaria porque siempre habr alguien que sabe ms que t y uno debe estar dispuesto a que ese otro le ensee y estar dispuesto a aprender y no pensarse que uno lo sabe todo.



P. Esto es lo que dice la tesis doctoral, s, pero



R . Pero yo no hago una tesis doctoral, sino que estoy en ese otro lugar del lenguaje cotidiano, de cmo vivimos la autoridad hoy en da o cmo la vivo yo o mi entorno, que es sobre lo que puedo escribir. Esa autoridad que yo vivo no es la de Hannah Arendt , ni la que representa que la autoridad es alguien que sabe ms que t, y t por lo tanto debes tener en esa autoridad un referente. El concepto, por lo tanto, que yo manejo es el concepto de autoridad de la calle, el cotidiano. O sea, autoridad es aquel que es capaz de ejercer dominio sobre ti, al que t le debes obediencia.

P. Por ejemplo?



R . Un ejemplo muy claro puede ser la polica: es una autoridad. Pero tambin puede ser autoridad alguien sin necesidad de que la ley lo denomine como tal, aunque me parece que recientemente hubo una modificacin legal , para convertir a los profesores, a los maestros de primaria, no tiene por qu ser los de la universidad en autoridad.



P. Pero la autoridad a la que te refieres t es la autoridad pblica, y la autoridad pblica tiene una connotacin jurdica que si un seor polica me pone a m una denuncia, contra su palabra yo solo puedo refutar hechos o pruebas, porque su palabra siempre valdr ms que la ma.



R . Claro, siempre. Yo me refiero a esa, claro, pero tambin a esa otra autoridad carismtica, que no necesariamente tiene que venir dada por la ley. En los libros que t has mencionado yo me concentro ms en la autoridad pblica, la que viene legitimada por la ley o por el estado o por el confesor de Santa Teresa, autoridad eclesistica.



P. Entonces, esa autoridad que manejas en los tres libros es una autoridad pblica que continuamente est discutida por tus personajes, porque se entiende que tu autoridad pblica no est ejerciendo el papel de autoridad pblica que le corresponde, lo est pervirtiendo.



R . Esto sera un punto de vista, pero para m Claro, yo no te dir que la autoridad no sea necesaria, te dir que si los personajes de la novela confrontan esta autoridad no es para decirle: Autoridad, usted se est portando mal, ejerza su poder tal y como la ley se lo exige, sino que contestar su propia existencia, dir En razn a qu usted me pone a m una multa? o En razn a qu usted me chifla por la calle y tengo que bajar la cabeza?. En razn a qu. Bueno, y se le dir: En razn a qu hay una ley promulgada en un parlamento que nos representa a todos, que lo hemos votado, y yo dir que para m ese parlamento no est legitimado, que para m esto era como un lema del 15-M, No nos representan. Y dirn: No nos representan estos, o no nos representan bien, y yo digo: No nos representan nunca!. Nunca! No nos van a representar nunca! Quiero decir que en la mstica de la representacin, que haya un seor que en funcin de la ley electoral y esta historia sabe lo que es lo mejor para m esto para m es una ficcin. Esto s que es una ficcin, y no las novelas que yo escribo!



P. Acabo con el tema de la autoridad. La autoridad no se da, la autoridad viene ejercida y se entiende que se gana, no? Estaramos de acuerdo en eso?



R . No. Es evidente que la autoridad, que t bien has dicho, viene determinada por la ley. O sea, yo consigo mi plaza de oposicin de municipal, de polica, y soy una autoridad, y ya puedo ser un maltratador o un torturador que no me la tengo que ganar. S, pero esta es la autoridad que se da, por decirlo de alguna manera. Del modo que t dices No nos representan y es porque entiendes que esa autoridad que se ha dado a una determinada gente para que nos representen nos parece mediocre. Es una autoridad dada, no es una autoridad ganada, y por lo tanto, no es respetada. Entonces, la crisis de representacin que se expresa a travs del 15-M, se manifiesta por los casos de corrupcin, mediocridad, falta de preparacin en la gente que nos debe representar, y por lo tanto el gap entre autoridad dada y autoridad respetada al final debe ser el origen de esta crisis.



P. Cuando lo describes en el caso de Santa Teresa en Malas palabras, ese monlogo, lo escribes porque entiendes que la autoridad eclesistica dice No, usted tiene que hacer esto, pero Santa Teresa dice otra cosa. En Los combatientes tienes unos personajes que entienden que el sistema no funciona. Y en este caso, un terrorista en el poder como es el ttulo de la novela, un seor que se carga la Constitucin de Cdiz e implanta un sistema absolutista de nuevo, volviendo al rgimen anterior, cuando la Constitucin de Cdiz era lo ms democrtico que se haba hecho en Espaa. La misma discusin en los tres libros: hay una autoridad pblica pero no me gusta cmo se ejerce.



R . Entiendo lo que me dices, y puntualizo la primera reflexin que me has hecho. Dices que hay una autoridad pblica pero no me gusta cmo se ejerce. Claro, yo no puedo compartir ese punto de vista, te hablo desde un lugar libertario, o sea, donde yo no pongo en cuestin cmo se ejerce la autoridad si se puede ejercer mejor o peor, si se puede controlar mejor o peor, si se puede depurar la corrupcin o no sino que yo parto de la base de que esa autoridad no debe existir, y de que siempre va a ser corrupta, no va a haber mecanismos de control que la limpien. Va a ser ilegtima siempre, ya la apruebe el parlamento ms limpio del mundo, que no existe. Un parlamento limpio no existe, porque el parlamento ya es una institucin de dominio, no de representacin.



Lo que tampoco creo es que la crisis actual venga provocada por una crisis de la representacin, porque me parece que si fuera as, esa representacin se habra visto resquebrajada y no, se ha visto reforzada. A la vista est que despus del 15-M vuelve a ganar las elecciones Rajoy, y que hay nuevos partidos polticos que han entrado en el parlamento: est Ciudadanos, est Podemos La crisis de representacin no la veo. Creo que se han reforzado los mecanismos para que haya nuevos partidos polticos que vuelvan a arrogarse el derecho a representarnos. Que a m, desde luego, considero que no me representa ninguno, pero ninguno que haya ahora ni que est por inventar.



P. Discutmoslo a partir de las novelas.



R . En Terroristas modernos voy a empezar por la ltimapareciera que yo, por el hecho de que retrato a unos personajes que quieren matar al rey y reinstaurar la Constitucin del 1812, pareciera que a m me despierta simpata la Constitucin de 1812. No es as. Esto me lo pregunt una chica en la presentacin, un miembro del pblico, me deca: Parece, Cristina, que escribieras de algo que te desagrada, no? Estos personajes, que eran unos romnticos, que queran reinstaurar la Constitucin de Cdiz. Y yo digo pues s, efectivamente, me parece que escribir, que crear desde el desagrado es poderoso. Me parece que es el mejor lugar desde el que ejercer la crtica. Por qu no voy a ponerme yo en la piel del desgraciadito de Diego Laso que se ha credo que la nacin espaola es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona? Me lo s de memoria, el artculo 2 de la Pepa. Para m es un ejercicio teatral, el de ponerme en esa voz con la que para nada me identifico me puedo identificar en otras cosas de Diego Laso, pero tambin porque me permite hablar de lo que me disgusta desde dentro. Es ms, me permite hablar desde una perspectiva libertaria, que en ese momento no exista pero yo la poseo, sobre el ao 1816. Del mismo modo que en Santa Teresa, que en Malas palabras, yo me puse a hablar desde un punto de vista feminista sobre el siglo XVI, el ao 1540 y tantos. Ah es donde yo encuentro mi motivacin como escritora, no en hacer una obra enciclopdica y preciosista de traer a la actualidad una poca del pasado.



P. T haces al revs, llevas la actualidad al pasado, para hacer una mirada desde hoy de lo que suceda en ese pasado o para introducir en ese pasado mejor dicho una mirada que nadie ha hecho.



R . Claro, porque de hecho la historia que tenemos y cmo la hemos estudiado ya est escrita con un tipo de mirada, con una mirada hegemnica.



P. La historia la escriben los vencedores.



R . Claro, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo.



P. Los vencedores, y no las vencedoras, adems.



R . Adems. Gracias por la puntualizacin. O sea que no me parece nada estrambtico el hecho de querer desmentir un punto de vista sobre las cosas, o por lo menos, confrontarlo porque no hay historia neutra. No la hay.



P. Pero en los manuales de historia



R . Claro, nos quieren vender la historia como cientfica, se presume. Pero ya somos mayorcitos para darnos cuenta de que podemos revisar la historia. Adems, da la casualidad de que curiosamente con Malas palabras nadie me dijo que era una novela histrica, nadie. Con Terroristas modernos s.



P. Tal vez porque Malas palabras es un monlogo de Santa Teresa hablando de ella y de una perspectiva mucho ms abstracta de la vida. Y en cambio, en Terroristas modernos, no hay una intencin de escribir de forma realista utilizando como excusa la Conspiracin del tringulo y el Madrid de 1816? Es decir, el tema no es una excusa para hacer una novela de 1816?



R . Claro, es una excusa.



P. Y la intencin? No hay novela sin intencin. La Conspiracin es la chispa y la intencin es lo que comentbamos antes?



R . S, arrojar un punto de vista crtico sobre estos hechos en concreto, y sobre todo sobre la formacin del Estado espaol. Porque es precisamente en esta poca cuando aqu, en Espaa, hay una crisis como si ahora no la tuviramos, pero en el trnsito del rgimen feudal al Estado. Antes era un reino y ahora se est convirtiendo en la nacin espaola, de sbditos a ciudadanos, y toda esta chufla de la Revolucin francesa. Ha habido un cambio revolucionario en Francia y por extensin a los pases del entorno, y antes en Amrica. Mi intencin es cuestionar la bondad de este trnsito de estado feudal al estado liberal burgus, porque dime t si me equivoco a m me han enseado que la Revolucin francesa fue una cosa estupenda.



P. Claro, es el cambio del Antiguo rgimen al Estado moderno.



R . Claro, nos dicen que hemos pasado a ser ciudadanos, que ya se puede votar, en ese momento surge el sufragio censatario, que ya poda haber movilidad social, que no existan los gremios Empieza a llegar el capitalismo, empieza a fraguarse en esta poca. Entonces quera hacer una mirada crtica sobre este trnsito, y decir que no me parece para nada que haya habido progreso, una visin crtica de eso de que con el rey se estaba muy mal y con los diputados en las cortes se estaba muy bien, y eran los libertadores de la patria, no? Para nada.



P. Esto a principios del siglo XX Lampedusa lo describi muy bien, en eso que alguien llama el gatopardismo: todo cambia para que no cambie nada.



R . Yo no estoy inventando nada nuevo. Lo que s que echo en falta es una visin crtica en Espaa al respecto. Yo no estoy al tanto de todo ni he ledo todos los ensayos posibles, pero vi grandes fastos hacia la Pepa cuando fue el bicentenario en 2012, o el bicentenario del Levantamiento, de la guerra contra el francs en 2008. Esos fastos eran La nacin en armas, El pueblo unido En ese momento era el Madrid de Esperanza Aguirre , Fernando VII hecho un monigote y los liberales abanderando la libertad. Yo en ese momento estaba empezando a escribir la novela y esto a m me sobrecogi, y me deca Cmo es posible que no haya una versin crtica de lo que hace el estado liberal burgus, que es en el que estamos todava?. Los cimientos ideolgicos del sistema poltico no han variado desde entonces. Mi intencin era ir a la raz de donde estamos ahora.



P. Me gusta mucho el ttulo de Terroristas modernos. Al final, la gente, esto del terrorismo lo tiene asociado a una palabra no moderna, sino contempornea. Es una palabra que es como si la hubiramos inventado hace 50 aos en Espaa en el caso de ETA, pero moderno es anterior que contemporneo.



R . Muy anterior, y la palabra terrorista o terrorismo aparece por primera vez en 1793, en el diccionario de la Academia francesa, para referirse al que era afn al rgimen del terror que en ese momento era la Convencin y Robespierre . El 1793 la Convencin ya haba sido tumbada, haban llegado los girondinos, ya haban cortado la cabeza a Robespierre, si no me equivoco, y entonces claro, hablaban despectivamente de un terrorista como aquel sistema que era una purga sistemtica, no s cunto asesinato hubo en Francia. Y la consigna que gritamos e las manifestaciones, El nico terrorista es el Estado capitalista, no es una bravuconada de los antisistema. Igual toda esta gente, cuando nosotros lo gritamos en las manifestaciones, no tiene ni idea de la definicin del Diccionario de la Academia francesa, pero es que tienen el diccionario de su parte. Y modernos, porque es entonces, en la Modernidad, cuando nace la palabra terrorista. Y finalmente, como colofn, terroristas modernos, que son los Estados. Los terroristas modernos son los Estados.



Obviamente, y ahora vuelvo a lo que te dije al principio, igual que con la autoridad me refiero a la autoridad de la calle, no me quiero yo poner aqu de erudita y decir que todo el mundo tiene que saber que en el ao 1793 De modo que yo simplemente era consciente de que la lectura actual puede traer a la mente el yihadismo, o ETA, o mis colegas de aqu de Sants que los han acusado de terroristas por publicar un fanzine anarquista que se llama Contra la democracia. Igual yo aspiro a que sea una reflexin, no?



P. A principios del siglo XX, Weber fue el que dijo que el Estado era el nico legitimado para el uso legtimo de la violencia. Una cosa era cmo se defina en el 1793 el terror, y luego cmo el uso de las palabras se legitiman. Como terror es una palabra que suena terrible, pues cambimosle y hablemos de uso legtimo de la violencia. Y el uso ilegtimo es el que se transforma automticamente en terrorismo.



R . Esa es una vuelta de tuerca estupenda. El terrorista es primero el Estado, pero un siglo despus Weber escribe que vale, que el Estado es violento y lo sabemos, pero que es violento con razn, es violento porque necesita mantener el orden. La autoridad va siempre por delante, es la captadora de cualquier manifestacin crtica. Vale, en algn momento fuimos terroristas, pero es por algo, y aqu se acab el problema. Ahora los terroristas sois vosotros. Esto es impresionante no? Cmo primero el terrorista es el Estado y despus Es el Estado que acusa de terroristas a aquellos que lo atacan a l. Se nos puede decir muy fcilmente que el rgimen del terror era el de Robespierre y que hoy en da no vivimos en un rgimen del terror, que no hay una guillotina aqu en la plaza Osca. Pero es que no la ponen porque no hace falta.



P. Porque hemos encontrado otros mtodos



R . Efectivamente. De aniquilamiento y, si no, de alienacin, de convertirnos en productores, consumidores, capaces de mantener a flote el estado de las cosas.



P. Lo que se demuestra es lo que decamos al principio, que la historia al final la escribe el poder. Y la concepcin, o creacin o adjudicacin de determinadas palabras con connotaciones peyorativas la construye el poder.



R . Con terrorismo es muy evidente. Y ahora claro, como vivimos en la poca del terrorismo, es muy fcil ser terrorista. La chica esta tuitera: apologeta del terrorismo. Vamos, es que Tambin esto demuestra nerviosismo por parte del Estado: cuando todos son terroristas, cuando todos estn contra l Podemos ver que algo se tambalea, hay inseguridad, cosa que a m no me consuela, pero



P. Hemos hablado mucho de Terroristas modernos pero yo no puedo evitar preguntarte por las cuestiones formales, que son las que a m, ms all de las reflexiones que hacamos ahora, son las que me han interesado ms de la novela. Porque al final, la literatura no es explicar una historia, sino la manera como la explicas. Pero lo que t has contado es una historia que no estaba novelada, entonces



R . No haba cado en que esta no la ha contado nadie.



P. Te planteas la Conspiracin del tringulo a partir de una conversacin entre militares y encuentras una tesis sobre el tema escrita en los setenta por Mara del Pilar Ramos Rodrguez. T construyes una novela, y para construir esta novela adoptas una intencin formal, un determinado lenguaje y un determinado estilo que dista mucho de lo habitual...



R . El tema me apasion tanto y, adems, en ese momento yo estaba estudiando Ciencias Polticas, a Weber Me apasion tanto que me lanc a escribir sin una idea previa de cmo iba a ser el estilo. Y me lanc a escribir como me gusta a m leer. Cuando yo empec a escribirla hace 10 aos, yo estaba leyendo La ciudad y los perros , El lobo estepario , terminaba de leer Cien aos de soledad estaba leyendo las obras maestras para m, para un escritor.



P. Por lo tanto, t no eres de esas que dicen Cuando estoy escribiendo, no leo, que a m me parece una gilipollez



R . No, para nada, yo leo siempre. Adems, como me documento siempre, me pongo a leer libros de la poca. Curiosamente, de esta, un tercio de la novela es una fiesta, y esta fiesta como la quera mantener durante 60 pginas, quera que fuera un fiestn y que el lector lo pasara bien. Me document con El lobo estepario, que no s si recuerdas que hay un momento, en una parte de la novela, que es una fiesta clandestina muy surrealista y con imgenes muy psicodlicas. Entonces yo me lanc a escribir en un estado un poco virginal de diversin. Yo vengo aqu a divertirme, a ponerme cachonda, a que haya pelea Vena a crear vida, un poco a lo doctor Frankenstein. La novela ya es larga, tiene 400 pginas, pero yo deca En una semana ellos intentan cambiar el mundo, intentan cambiar de pas, y finalmente lo que ocurre es un cambio muy personal en los personajes. En Catalina Castillejo se ve el trnsito, se ve en Diego Laso, se ve quiz en los msicos que es la primera oportunidad que les dan de tocar en el teatro, en los poetas que en las fiestas de las capitales por primera vez podrn leer sus poemas, en el pblico porque fuera estn censurados



P. Y cuando tienes todo esto, me interesa mucho que utilices este dilogo indirecto, en el prrafo



R . A veces no hay indirecto, a veces hablan



P. Digmoslo de otra manera. Este dilogo desordenado, pero que cuando terminas de leer el prrafo tienes clarsimo quin ha dicho qu, cmo lo ha dicho, y esta sensacin de Woody Allen, de escena donde est todo, las conversaciones interrumpidas, conversaciones seguidas, gente que se interpone, el ruido de fondo Construir la escena debe ser muy complicado.



R . No era lo ms complicado, para nada. Me alegra esto que me dices, que ves un trabajo y algo de pericia, pero para m eso no era lo ms complicado, porque esto estaba alimentado por mi deseo de fiesta, de bullicio, de gente Para m lo ms difcil era dar a conocer la intriga, van haciendo aliados, poco a poco se van produciendo delaciones El mantenimiento de la intriga, ir poco a poco, no chafarla. Esto que se ve poco en la novela, que es un hilo, como una corriente continua, pero que no es lo que ms aflora, porque como t bien dices la Conspiracin es una excusa. Sin embargo, para m sobre esta excusa se construa todo, y en este pequeo (o gran) juego de detectives que era la Conspiracin, no la poda cagar. Yo pensaba que precisamente este secreto era lo que luego me permita a m ser una vocinglera con todo lo dems. Porque todo el mundo habla todo el tiempo de todo menos de la Conspiracin. Luego s, por supuesto, se habla tambin de la Conspiracin, pero la mayora de las cosas que le pasan a los conspiradores son de la cotidianidad, son ajenas a lo conspirativo, o tienen que ver con el dinero que cogen de la Conspiracin, porque ellos no estn hablando de cundo se van a reunir y con qu secreto, y las decisiones que se tienen que tomar



P. Todo va transcurriendo con una inmensa normalidad.



R . Exacto.



P. Y aparte con las relaciones personales de los unos con los otros



R . S, s. Mira, has dado en la clave. Para m, lo ms importante era qu tipo de relaciones personales fomentaba la conspiracin.



P. Al final, esto de las conspiraciones Es una palabra que depende de cmo se utilice, tiene cierta ertica. Pero igual tiene relacin con aquello que decas antes de que t por la Pepa no sentas ninguna sintona los personajes que van saliendo al final me parecen de una extrema ingenuidad.



R . Ay, s, pobrecitos. Bueno, que estn ah por la pasta, finalmente. Algunos son conspiradores porque se lo creen, pero otros son mercenarios. Aunque estn hermanados, algunos de ellos son muy cnicos y otros son muy romnticos. Y claro, estn ah porque va llegando pasta, que era mucha pasta. Y esto s que es verdad, esto no me lo invento, haba mucha pasta.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2017/10/27/entrevista_cristina_morales_71153_1821.html