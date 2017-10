La ciudadana de Catalua (y la del resto de Espaa) no se merecan un da como el del 27 de octubre

Para las que vendrn; para Mercedes, que ya est aqu.

Para las compaeros del colectivo Juan de Mairena, tan necesarias como el aire y la vida.

En casa -recordeu: casa nostra s casa vostra- tenemos el recibidor y el pasillo lleno de poemas que cuelgan de las paredes. Son poemas nuestros, muy nuestros.. sin ser nuestros propiamente. Con mucho color violeta y bastante rojo.

Mi compaera-esposa tiene uno en la cocina que parece que sea tan slo de y para ella. Y no lo es, en absoluto. Lo lee cada da veinte veces. Para darse nimos, dice, en las tareas domsticas, como si fueran asunto suyo en exclusiva. Una, servidora, tambin cocina, ordena residuos y lava muchas paredes, ventanas y platos (no tenemos lavaplatos, no es ecolgico digan lo que digan). El poema es de Brecht que ya s que era un hombrecito no siempre acertado en asuntos sentimentales.

Es la Loa a la dialctica. Seguro que ya lo han adivinado. Tenemos dos versiones de dos maestros germanistas. Una, la ms antigua, es de Vicente Romano; la segunda es de Antoni Domnech.

En la loa brechtiana me inspiro. Para todas vosotras (y para vosotros, que en esto tambin contis):

Si ests cansada, descansa, levntate cuando puedas y sal a la calle.

Si no sabes qu decir, no te apures; ya saldr, ya sabrs qu decir en su momento.

Si has perdido la confianza, recuprala, no es tiempo de pesimismo.

Si ests pesimista, piensa en el esperancismo.. y practcalo.

Si te sientes traicionada, olvdate de traiciones y de vanas esperanzas. No merecen ni un segundo que pienses en ello!

Si te llaman, llama; si no te llaman, llama tambin. Hay que comunicarse como dicen ahora. Hay que hacer y construir comunidad.

Si te sientes una, no eres slo una, eres todas tambin.

Si no te entienden, haz, intenta que te entiendan.

Si te sientes poco querida, tienes que saber que hay millones que estn cerca tuyo y que te quieren.

Si piensas que a estas alturas tanto da todo, no todo da igual. Lo sabes bien.

Si piensas que tus, que nuestros ideales son absurdos, recuerda que lo absurdo son los clculos de poder, insolidaridad y egosmo y patada para adelante.

Si ves que todo vale, t sabes -porque nosotras lo sabemos y sentimos- que no todo vale.

Si ests deprimida, entindete y cudate. Tienes motivos.

Si te sientes poco cuidada, yo te cuidar.

Si ests aqu de todo esto, pasa pantalla como ellos dicen.

Si te sientes nerviosa, intranquila, intenta serenarte. En tu cabeza -y en tu alma- suena Pequeo vals viens. Cohen, Silvia Prez, Morente y yo te lo cantamos. Lo oyes?

Si no tienes fuerzas, ten mi mano y mi escasa fuerza (que es mucha junto a la tuya).

Si quieres gritar, grita, grita, grita; con respeto pero grita

Si te insultan y te llaman espaolista, franquista, cutre, inculta, autoritaria, represora o fascista directamente, no insultes. Calma: piensa en l non sense, puro non sense.

Si no te dejan hablar, habla, no te calles (recuerdas aquel por qu no te callas?)

Si te sientes muy decepcionada, por los tuyos, no por los otros, piensa que tienes motivos para ello. Muchos motivos No tiene perdn! Y no les perdonaremos (por decirlo mal) esta vez. No olvidaremos.

Si piensas en algunos de sus referentes y te horrorizas, tienes razn para estarlo, mucha razn.

Si te sientes ahogada, respira y abraza.

Si te abrazan, abraza, abraza y abraza

Si sientes dolor, arrjalo fuera, explsalo, no lo mereces.

Si pienses que son muchos, millones, nosotras somos ms aunque no importa realmente el nmero.

Si ves, si piensas que no hay forma, hay forma amiga, hay forma.

Si te temes lo peor, lo peor no vencer; ests t y nosotras para impedirlo.

Si te dicen que son malos tiempos para la lrica, rectales un poema y di que siempre son buenos tiempos para la buena gente.

Si te hablan de la vida, cntelas el Gracias a la vida de Violeta.

Si te hablan de mujeres caeras y revolucionas (partidarias de nuevos estados), recuerda -ya lo sabes- que no hay mayor revolucin que la ternura entre la ciudadana y no levantar muros excluyentes de separacin entre gentes cercanas y amigas. Esa revolucin, de revolucin no tiene nada. Ni la palabra.

Si te dicen que se sientan maltratadas, pregunta, una y mil veces, quin ejerce ahora realmente el mal trato.

Si piensas en dejarlo todo, en marcharte, en vivir en otros tierras de fraternidad, recuerda que esta ha sido, es y ser tierra de fraternidad.

Si te hablan de comportamientos antidemocrticos, re con fuerza y recurdales sus acciones ltimas.

Si te cantan els Segadors, djales que finalicen. No tengas en cuenta lo de rica i plena. Canta luego la Internacional.

Si te dicen que esta es su tierra, diles que esta es tambin tu tierra, que la de todas.

Si te dicen que ellas aman su tierra como nadie, diles que hay falsos amores que matan y que no ayudan, y que tambin otras amamos esta tierra como nadie (por decirlo mal y con su lenguaje).

Y recuerda compaera, camarada, que las derrotadas de hoy, no seremos, no queremos ser las vencedoras de maana porque nosotras no queremos vencer a nadie. Queremos simplemente lo que siempre hemos querido, que entre todas, que entre t y yo compaera, rija lo que siempre ha regido, lo que debe seguir rigiendo: la fraternidad, la ayuda mutua, la amistad sincera y sin clculos, la comprensin, el compaerismo (que debera ser palabra femenina), la solidaridad, la mano tendida, el apoyo a las ms necesitadas.

No podrn con nosotros, no podrn.

Levntate, amiga, y recuerda: a la calle que ya es ahora de nuevo de pasearnos a cuerpo y con nuestro cuerpo. Anunciamos, seguimos anunciando, t anuncias, algo nuevo, muy nuevo. Viene del fondo del tiempo, de siglos de lucha, resistencia y fraternidad. De una palabra tan bella como solidaridad, lo opuesto al egosmo y a la identidad excluyente.

Un beso compaera, un beso fraterno y federalista.

