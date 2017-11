Pobreza y despojo ancestral

El Desconcierto

Cada 12 de octubre se conmemora el encuentro de dos mundos, momento en el que Coln llega a Amrica. Esto abre un captulo de colonizacin, violacin y despojo en el sur del mundo, que no finaliza en 1492, sino que se mantiene a travs de distintos mecanismos hasta nuestros das. La desposesin de derechos, la contencin salarial y el bajo valor de la fuerza de trabajo se profundizan en la poblacin indgena, dejando en evidencia que hoy da el capitalismo no nos golpea a todos por igual, sino que hay una poblacin vulnerable que est ms expuesta a la mercantilizacin de la vida.

La efemride, nos obliga a observar como las lgicas colonizadoras -antes de Espaa, hoy da del gran capital-, siguen explotando la tierra y la fuerza de trabajo indgena. Las cifras oficiales de pobreza de la Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional,CASEN 2015, indican que el 18,3% de las personas pertenecientes a un pueblo originario en Chile se encuentran en situacin de pobreza por ingresos. Las personas no indgenas tienen un 11% de pobreza por ingreso. A partir de los datos de CASEN se puede revelar que el ingreso mediano de la ocupacin principal con un jefe/a de hogar no indgena es de $300.000 pesos y en el caso de que la ocupacin principal sea indgena esta cifra disminuye a $253.000. Esta diferencia es estructural y podemos observarla con mayor precisin en los ingresos autnomos medianos que tienen los hogares. En un hogar no indgena, la mediana de los ingresos autnomos es de $550.000 pesos, en cambio en un hogar indgena es de $428.083, monto que supera escasamente la lnea de la pobreza establecida para un hogar nuclear de 4 personas.

En el estudio de Fundacin SOL Pobreza y fragilidad del modelo chilenose profundiza en el indicador de pobreza analizndola slo por la generacin de ingresos autnomos, sin incluirle los subsidios de Estado ni la figura de alquiler imputado, este ltimo considera como ingresos el arriendo que una persona propietaria de una vivienda o que le fue cedida una vivienda pagara en caso de ser arrendataria. Esto significa que al monto de sus ingresos se suma el valor del arriendo que estn dejando de pagar, lo cual implica que a muchas personas se le suma el valor del arriendo como ingreso. En la simulacin del Estudio se restan los subsidios del Estado y el alquiler imputado, quedando slo los ingresos autnomos de las personas. Con este ejercicio, la cifra se eleva a 37,1%. Los pueblos originarios quedan ubicados como la poblacin ms vulnerable a la pobreza, junto a los adultos mayores.

Segn CASEN 2015, el 31,7% de la poblacin que se autodenomin como indgena estaba concentrada en la Regin de La Araucana. Cuando observamos los ndices de pobreza por regin, la misma encuesta indica que la pobreza en La Araucana es la ms alta del pas (23,6%). En el estudio de Fundacin SOL, previamente referido, se establece que la pobreza por ingreso autnomo en la mencionada regin asciende a un 44,3%, le siguen la del Bo Bo (37,7%) y la de Los Ros (36,3%). Zonas con una alta presencia indgena, especialmente poblacin mapuche.

Observar estos altos ndices de pobreza en Chile, nos obliga a reflexionar en torno a la matriz productiva nacional, la extraccin de materias primas y la depredacin del territorio ancestral. Hoy da Chile tiene una matriz productiva que se basa en la explotacin de materias primas con poco valor agregado, mientras la estructura rentista de nuestra economa busca el enriquecimiento de grandes empresarios al corto plazo, el cual se basa en el agotamiento de la naturaleza y en la precarizacin del trabajo.

En el sur de nuestro pas, especialmente en las regiones ms pobres, la explotacin forestal es uno de los principales motores productivos, y su desarrollo se sustenta en las privatizaciones que efectu la dictadura cvico-militar. En efecto, el ao 1974 se modifica la Ley de Bosques, lo que tuvo como consecuencia que el Estado le traspas a privados de 6 empresas el control de tierras para la explotacin forestal. La Ley de Bosques se cambia a travs del DL 701 fomento forestal, que modifica la tenencia de tierras. La autora de este DL es de Fernando Leniz, ministro de Economa de la dictadura, quien, antes de asumir ese puesto, era gerente de produccin de la Ca. Manufacturra de Papeles y Cartones (CMPC) y presidente de CORMA (Corporacin Chilena de la Madera) La ejecucin del DL 701 qued en manos deJulio Ponce Lerou, principal accionista de SQM y yerno de Pinochet y sindicado como principal responsable del Caso Cascadas. Director ejecutivo de CONAF de la poca (1974), el ingeniero tuvo que renunciar abruptamente a todos sus cargos pblicos en 1983, cuando fue acusado de enriquecimiento ilcito, gracias a la acumulacin de numerosas y valiosas tierras agrcolas y forestales.

Las empresas beneficiadas gracias a Ponce Lerou y Leniz fueron: Celulosa Arauco, Celulosa Constitucin, Forestal Arauco, Inforsa, Masisa y la Compaa Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). El grupo Angelini controlador de la mayor inversin forestal a travs de Forestal Arauco y Celulosa Arauco, y el grupo Matte que dueos de Forestal Mininco y Celulosa CMPC, controlan ms del 70% de la actividad forestal en Chile. Ambos grupos son financiados por las AFP.

Cmo se relaciona a Ley de Fomento Forestal con la pobreza en los territorios del centro y sur de Chile? La reduccin de tierras, y la expropiacin y control del territorio a manos de grandes grupos econmicos, ha generado una crisis ambiental importante. El monocultivo de pino y eucaliptus y el desplazamiento del bosque nativo, han generado que el suelo quede inutilizable y el agua escasee, ya que el pino y el eucaliptus son especies que necesitan de mucha agua para mantenerse. La desaparicin de fuentes de agua y la sequa permanente en los suelos ha impactado en el ejercicio de la agricultura, actividad principal en esos territorios. La crisis ambiental promovida por la explotacin forestal es la gran causa de la pobreza en los territorios del sur de Chile, las forestales han arrasado con la tierra, apropindose de su riqueza y desplazando a las comunidades que histricamente se haban sustentado gracias a la produccin agrcola. Una de las consecuencias de este modelo de produccin ha sido, precisamente, que las personas que se quedan viviendo en estas zonas deben emplearse como fuerza de trabajo en precarias condiciones.

Hoy la colonizacin y el despojo adquieren otras lgicas. Ya no es la encomienda, es el control del trabajo y los bajos salarios. Ya no son las mercedes de tierras, es la expropiacin de territorio ancestral a las comunidades mapuche. El saqueo y la expropiacin son los mecanismos para mantener en la pobreza a los pueblos originarios. Hoy da el grupo Matte tiene 700 mil hectreas, el grupo Angelini 1 milln de hectreas, todas las comunidades ,apuche del pas 500 mil. A 525 de la colonizacin, es momento de frenar el despojo.

http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/20/pobreza-y-despojo-ancestral/