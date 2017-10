Revilla: de franquista a aporofobico

Miguel Angel Revilla es uno de los polticos en activo ms reaccionarios que circulan en Espaa, pese al aire populista y populachero que cultiva. Lleva cuarenta aos en poltica y muchas personas que estn o han estado a su alrededor han sido acusadas de diversos delitos relacionados con la corrupcin. El partido que dirige, el Partido Regionalista de Cantabria, es considerado por algunos como una red clientelar caciquil con un fundamento en un regionalismo reaccionario. En cuanto a su actividad poltica, Revilla es un oportunista de marca mayor: ha gobernado con el PP, con el PSOE y si fuera menester tambin gobernara con Podemos. De hecho y, sorprendentemente, el partido Podemos de Cantabria ha venido dando su apoyo al gobierno de este oportunista y demagogo, aunque ltimamente se ha distanciado por la cantidad de escndalos que acumula la gestin del gobierno de Revilluca. Decimos que fue un franquista porque fue delegado comarcal de los sindicatos fascistas y porque sus amigos de la Guardia de Franco le ensalzaban en los aos 70, y ya en democracia, sigui con sus alabanzas veladas a Franco y el cultivo, sin lmites, de un reaccionario ultranacionalismo espaolista; sus concejales, en el ayuntamiento de Santander, mantuvieron la estatua ecuestre de Franco, en la principal plaza de la ciudad, hasta el ao 2008! Qu gran demcrata Revilla!. Gran admirador y cortesano pelota del Borbn Juan Carlos I, hasta que ste cay en desgracia. Cuando fund su partido regionalista ya hablaba de que haba que superar las izquierdas y derechas al estilo de las muertes de las ideologas del fascista Gonzlez Fernndez de la Mora. Ah! Tambin, en su juventud, fue un machuno de cuidado, declarado por el mismo en una televisin, como no, de gran audiencia.

Caciquismo, corrupcin y reaccionarismo poltico as definira yo a ese Partido Regionalista de Cantabria. Para un demcrata sencillo un objetivo sera sacar estos personajes de la vida pblica. Desgraciadamente el rgimen del 78 ha hecho posible todo este tipo de personajes por toda la geografa del Estado. Los encontramos en todos los partidos polticos; partidos que se dividen y pelean exclusivamente por el control de consejeras, empresas pblicas y todo tipo de prebendas, como ahora mismo est ocurriendo al Partido Socialista de Cantabria. Tambin estos personajes son posibles porque significan una cierta Omert en la poltica local. Se corresponden unos a otros las prebendas, en el mejor de los casos y en muchsimos, la corrupcin. Lo hemos visto en Madrid donde personajes como Ignacio Gonzlez, Francisco Granados, Blesa y un largusimo etctera campaban a sus anchas por las empresas y entidades pblicas robando a mansalva, solos o en compaa de otros. Son personajes caciquiles de la poltica del rgimen del 78. Otra caracterstica de ellos es que se comportan como empleaduchos de las grandes fortunas. El caso del centro cultural Botn en Santander y su ubicacin, en plena baha, es un ejemplo sin paliativos-aunque esperemos que el Tribunal Supremo lo mande derribar- de la servidumbre de los politicastros locales al gran dinero. Hubieran sido personajes estupendos para ser descritos por Balzac.

Unas ltimas declaraciones de Revilla hacen que se supere a s mismo. Las declaraciones las realiz en un Foro organizado por el Diario Montas en este mismo mes de octubre y son de lo ms despreciables que hemos odo de un poltico en los ltimos aos. Al referirse a la denominada Renta Social Bsica, una ayuda regional de poco ms de 400 euros que apenas reciben 4.000 personas en Cantabria (en Cantabria hay 38.000 personas desempleadas y decenas de miles de personas sin ningn tipo de ingreso), Miguel Angel Revilla con el desparpajo que le caracteriza declar lo siguiente: "Tenemos a cinco mil y pico personas a la que pagamos la renta social bsica. Si no hubiera eso, estas personas seran potenciales delincuentes. Son gente que no tiene ni el paro, reciben poco dinero",

Es decir, hace equivaler a las personas sin ingresos a potenciales delincuentes. Ni ms ni menos; y si no son delincuentes es por los 400 euros que les da el gobierno regional. Si el gobierno regional da esa renta, se viene a decir, es para que los pobres no se vuelvan delincuentes. Es increble que tengamos que or declaraciones de este tipo y no pase nada o pasen desapercibidas .Yo tengo amigos en Cantabria que hace tiempo han solicitado esa renta y todava la estn esperando. No saba que mis amigos eran potenciales delincuentes. Es una vergenza que personas de este calibre sigan presidiendo gobiernos e instituciones pblicas e inexplicable, sino es por la propaganda populista que practican, que haya ciudadanos que introduzcan en las urnas un voto por estos personajes. Califican a las personas sin recursos delincuentes; para Revilla los pobres son delincuentes en potencia.

Javier Lpez Marcano, uno de sus lugartenientes imputado en malversacin de fondos en varios asuntos, ha declarado el da 12 de Octubre, que Revilla es ya el candidato preferido para presentar en las elecciones regionales del 2019.; nuestro mejor poster electoral, dijo literalmente Marcano. Anteriormente tambin Revilla haba devuelto su reconocimiento a Marcano quien, tras haber sido absuelto por la Audiencia Provincial en el caso de la extraa operacin de transferencia de fondos pblicos al Racing de Santander, fue elegido presidente del Partido Regionalista en la Regin del Besaya y quien en un acto-en junio, en la ciudad de Torrelavega- de desagravio a la cacera judicial y ante 1.700 asistentes Revilla declar: te has sacrificado por el Partido pero ahora ya estas limpio. Pero no ha durado mucho la limpieza ya que la magistrada Paz Hidalgo, instructora de la causa, orden, en Septiembre, la apertura de una pieza separada al observar indicios de varios delitos en la concesin de las sospechosas subvenciones al Racing de Santander; Marcano ya est siendo investigado. Y pensar que estos personajes, tan honrados, son los que llaman delincuentes a los pobres!



