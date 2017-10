300 organizaciones apoyan la manifestacin contra la escalada ultraderechista y por las libertades

Miles de ciudadanos se manifiestan en Valencia contra las agresiones fascistas

Varios miles de personas al menos 8.000, segn los organizadores- se manifestaron el sbado 28 de octubre por las calles de Valencia contra el fascismo y por las libertades. Convocados a las 18,00 horas en la Plaza de San Agustn, los manifestantes gritaron consignas como els carrers seran sempre nostres, Fora feixistes dels nostres barris, Valncia ser la tomba del feixisme, nazis no o visca la lluita de la classe obrera, al tiempo que mostraban banderas republicanas, comunistas, estelades independentistas o las rojinegras del anarquismo. La manifestacin, que cont con la adhesin de 300 colectivos sociales, sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas, culturales y partidos de izquierda, significaba una respuesta a las agresiones fascistas, machistas y xenfobas ocurridas el pasado nueve de octubre en Valencia. La marcha reivindicativa estuvo acompaada por un fuerte dispositivo policial, incluida la presencia de un helicptero. Adems, los organizadores pidieron que la accin se desarrollara como un bloque unitario, sin pancartas, panfletos o banderas que hicieran referencia a asociaciones y partidos.

Un vecino de Valencia de 53 aos, que responde a las iniciales J.P., se retrotrae al final de la guerra de 1936 para explicar su presencia en la manifestacin del 28 de octubre. En Barcelona entraron las tropas fascistas en enero de 1939, en Valencia lo hicieron en marzo, recuerda. A partir de 1940 la capital valenciana se convirti en una prisin, y el Rgimen del 78 representa una prrroga del franquismo. Adems, los fascistas espaoles tienen claro que en un sentido nacional- Valencia es Catalua, y por eso golpean con tanta rabia. Qu hilos manejan el rebrote de la ultraderecha? Segn este activista, todo el fascismo que parece espontneo est realmente orquestado por la Delegacin del Gobierno. En la manifestacin del sbado no se registraron incidentes, pese a la presencia de ultras con banderas de Espaa y blaveras (enseas coronadas y con la franja azul) acordonados por la polica en la Plaza de Alfonso el Magnnimo, en el tramo final del acto antifascista. En la Plaza del Ayuntamiento un individuo airado trat de acercarse al grueso de la marcha, mientras sealaba una ensea independentista al grito de sa es una bandera golpista.

Eva porta una pequea pancarta con la leyenda No pasarn y las consignas en rabe. Se ha distanciado de otros activistas que tambin muestran lemas sobre un soporte de cartn: Tots venim de frica; ser feixista s estpid o Never Again, stop fascism. Eva participa para reivindicar la libertad de expresin, y pide que nunca ms se produzcan agresiones por expresar opiniones libres. Vicente Reig, vecino de los Poblados Martimos de Valencia, se ha acercado para defender los derechos y libertades, mientras Fermn Lpez resalta que la masiva presencia en las calles supone una leccin de civismo. Revisten mayor carga ideolgica las palabras de Fina Albarn, quien considera importante la manifestacin del 28-O pues el fascismo necesita una respuesta popular y demostrarles que no tenemos miedo. Dice que su participacin responde al hartazgo por la represin, en todas sus variantes.

Valencia ser la tomba del feixisme. No passaran, conclua el manifiesto hecho pblico unos das antes del 28-O. Lo s convocantes denunciaron que en la manifestacin del pasado nueve de octubre fecha en que se celebra la Diada Nacional del Pas Valenci- el fascismo se hizo visible en las calles de Valencia, con la complicidad del Estado, sus cuerpos policiales y determinados medios de comunicacin. Lo ocurrido ese da no fue slo una accin por parte de grupos o partidos de extrema derecha como Yomus o Espaa 2000-, sino que familias, nios y personas mayores participaron de las agresiones a travs de sus cnticos, insultos y muestras de apoyo, apunta el manifiesto. Se escucharon adems insultos como puta, guarra, golfa y amenazas del estilo de Os vamos a matar, maana nos vemos en el trabajo o aneu-sen a Catalunya!, en relacin con el proceso que ha concluido en la declaracin de independencia por parte del Parlament de Catalua. En la marcha convocada por la Comissi Nou dOctubre, en la que participan todos los aos asociaciones culturales, partidos de izquierda y movimientos sociales, irrumpieron con palos y barras de hierro sujetos de extrema derecha, que exhiban banderas de Espaa, blaveras y de simbologa nazi. Ante la inaccin de los efectivos policiales, los ultraderechistas propinaron puetazos y patadas a ciudadanos que se manifestaban de manera pacfica.

La polica procedi a la detencin de 13 personas todas ellas actualmente en libertad- por los hechos mencionados. Segn inform Europa Press, tras concluir la parte ms importante de las investigaciones la Polica Nacional traslad las diligencias a la Fiscala Provincial de Valencia. La Red Espaola de Inmigracin y Ayuda al Refugiado present asimismo una denuncia ante la Fiscala para que se investigaran los ataques, segn Europa Press; y lo mismo hizo el Movimiento contra la Intolerancia, ante la posibilidad de que las agresiones pudieran constituir un delito de odio por motivos ideolgicos.

El 27 de octubre el peridico Levante-EMV inform que una decena de vctimas de la violencia fascista empezaron a interponer las primeras denuncias en los juzgados de Valencia, por lo sucedido el nueve de octubre; el rotativo aporta detalles de lo ocurrido, segn los denunciantes, que se refieren a unos 100-150 hombres de esttica ultraderechista, algunos de ellos de gran envergadura y con tatuajes nazionalsocialistas, que irrumpieron en su mayora con banderas espaolas y vociferando brazo en alto consignas fascistas, espaolistas, anticatalanistas y antivalencianistas. En un artculo publicado el 13 de octubre en el peridico digital Pblico, el periodista Joan Cantarero document la presencia de dirigentes muy destacados de la Pea Yomus (ultras del Valencia Club de Ftbol), el lder de la Pea Gandiblues (ultras del Ganda Club de Ftbol) y la organizacin regionalista Avant Albal (municipio de la comarca valenciana de LHorta), que en su cuenta de twitter se define con el lema No somos polticos profesionales; somos gente como t.

Los movimientos sociales, las plataformas antifascistas y la izquierda poltica llevan dcadas denunciando la impunidad de la ultraderecha en el Pas Valenciano. Uno de los ltimos episodios ha tenido lugar con motivo del Aplec de El Puig, convocatoria que rene anualmente el ltimo domingo del mes de octubre- a organizaciones nacionalistas y progresistas. El pasado 17 de octubre el lder de Espaa 2000, Jos Luis Roberto, apel en su cuenta de Facebook a la presencia con banderas de Espaa y senyeres del Reino de Valencia en ste, segn sus palabras, encuentro de catalanistas, independentistas y la extrema izquierda. Asimismo, una decena de ultras enmascarados participaron en una accin de acoso convocada por Espaa 2000 y perpetrada el 19 de octubre frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mnica Oltra; afirmaron defender la unidad de Espaa y sealaron a la coalicin Comproms, a la que pertenece Oltra, por estar al servicio del separatismo cataln.

A finales de septiembre, en la vspera del referndum del 1-O en Catalua, la extrema derecha se dio cita en la Sociedad Coral El Micalet de Valencia, donde la Plataforma pel Dret a Decidir del Pas Valenci organiz un acto pblico. Un centenar de individuos emplazados a pocos metros del local exhibieron pancartas (todo separatismo es un crimen), quemaron banderas estelades y profirieron gritos como catalanistes terroristes o yo soy espaol, al ritmo del pasodoble del artista Manolo Escobar. Otro ejemplo de la escalada se produjo el mismo da en que la activista y diputada de la CUP, Anna Gabriel, particip en un acto en la Facultat de Geografia i Histria de Valencia sobre el derecho a la autodeterminacin. En el entorno de la universidad aparecieron pintadas en las que poda leerse tiro a Anna Gabriel, adems de simbologa nazi.

El Sistema Estadstico de Criminalidad del Ministerio del Interior registr en el estado espaol 1.272 delitos de odio durante 2016, lo que incluye motivos ideolgicos, racistas, antisemitas, creencias religiosas, aporofobia (odio al pobre), orientacin sexual y de gnero. La estadstica sita al Pas Valenciano en el quinto lugar de la ratio, con 127 casos, por detrs de Catalua, Madrid, Andaluca y el Pas Vasco. En la estadstica provincial, Valencia se sita en el cuarto lugar, con 78 casos.

Pero las razones polticas trascienden la glida estadstica. Los aparatos del estado tribunales, medios de comunicacin y partidos de derecha- despolitizaron el asesinato de mi hijo, afirm Guillem Agull (padre). Su hijo Guillem, un joven militante independentista y antifascista del municipio valenciano de Burjassot, fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castelln), por un grupo de neonazis. Guillem Agull tena entonces 18 aos. El nico condenado por los hechos, a 17 aos de crcel, slo cumpli cuatro en la prisin. Dos dcadas despus, en julio de 2015, el Tribunal Supremo confirm las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia que haban absuelto a 17 acusados de pertenecer a la organizacin nazi Frente Antisistema (FAS). Los colectivos antirracistas y de izquierda que se personaron como acusacin popular resaltaron un informe de la guardia civil, en el que se afirmaba que el FAS se financiaba mediante la venta de armas y otros efectos de ideologa nazi por Internet. En la red ofrecan, segn denunciaron las asociaciones, catlogos de armas prohibidas, adems de propaganda nazi en la que se loaba la violencia.

El blaverismo es un fenmeno singular del Pas Valenciano; este movimiento sociopoltico se caracteriza por el secesionismo lingstico (del valenciano respecto a la lengua catalana) y los planteamientos regionalistas y conservadores. Sobre este populismo fuertemente anticatalanista y de derechas pueden hallarse con facilidad ensayos y tesis doctorales. En el libro de 450 pginas No mos fareu catalans. Historia inacabada del blaverisme (Universitat de Valencia, 2009), el escritor y periodista Francesc Viadel define al blaverismo como el instrumento ms eficaz del nacionalismo espaol en el territorio valenciano. En La pesta blava (Tres i Quatre, 1988), el socilogo Vicent Bello sita los orgenes al final de la dictadura, cuando en la pequea burguesa afecta al franquismo fue creciendo la sensacin de que se hunda su sistema de seguridades y creencias. Haban sido educados sostiene Bello- en el anticomunismo, el ultracatolicismo y el espaolismo; adems esta pequea burguesa se aferraba a valores como la familia, el trabajo y el rechazo al desorden. Fue aumentando una irritacin progresiva que se tradujo en accin poltica directa.

