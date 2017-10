No, la fsica cuntica no explica la homeopata

Investigacin y ciencia

Al menos sta es gratis

De la misma forma que el patriotismo es el ltimo refugio de los canallas, como comprobamos cada da, as tambin la palabra "cuntica" es el ltimo refugio de los charlatanes, fenmeno que en estos cuentos completos hemos venido llamando doctrina Shaw.

Tras dcadas intentando encontrar algn efecto ms all del placebo, y al mismo tiempo un mecanismo terico sobre el que apoyar sus principios pre-cientficos, no es extrao que la floreciente industria homeoptica haya terminado llegando a las siempre atractivas aguas de la teora cuntica. A esto ayuda, claro, una determinada manera sensacionalista de divulgar la fsica cuntica, que la presenta como llena de cosas "maravillosas", "extraordinarias" y (redoble de tambores) "misteriosas". Muchos charlatanes ven entonces el cielo abierto, ante una especie de "cajn de sastre" en el que parece que vale todo, ya que nada se entiende y todo parece magia. As, resulta que en noviembre de 2016, el negocio homeoptico se reivindic a s mismo en un aquelarre que se dio en llamar VII Congreso Nacional de Homeopata y se celebr en San Sebastin. Tras el evento se excretaron dos vdeos con el impresentable ttulo de "Fsica Cuntica explica la homeopata", a cuya difusin no quiero contribuir. Baste decir que absolutamente todo lo que se dice en ellos es mentira. Desmontar estas mentiras una por una sera un trabajo interesante pero muy largo, as que podemos resumir con lo siguiente: no se conoce ningn efecto cuntico, ni ninguna propiedad cuntica, que pueda sobrevivir durante meses?, aos? a temperatura ambiente en el agua con azcar de la pastilla homeoptica, que espera en la farmacia a que usted est dispuesto a tirar su dinero comprando un placebo.

A pesar de esto, en el vdeo aparecen dos acadmicos: el profesor Marc Henry, de la Universidad de Estrasburgo, y el premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, descubridor del virus VIH. Hay que decir que ninguno de los dos es experto en los temas de los que habla en el vdeo, ni ha adquirido prestigio por desarrollar su investigacin en el (por los dems, inexistente) rea de efectos cunticos en agua. Lo de llevar a un Premio Nobel siempre queda muy bien pero, claro, un premio Nobel de Medicina pontificando sobre fsica cuntica tiene, en principio, tanta autoridad como, digamos, uno de la Paz hablando sobre el Ulises de Joyce, o uno de Literatura (digamos, Bob Dylan) hablando de economa (esto ltimo seguro que ha ocurrido alguna vez).

De la misma forma que la indignacin moral es el mecanismo por el cual el idiota se dota de dignidad (frase que a Tom Wolfe le gustaba atribuir a McLuhan), as tambin la pseudociencia intenta dotarse de dignidad emulando los usos y costumbres de la ciencia. Por ejemplo, las publicaciones. Montaigner ha publicado sus inverosmiles e irreplicables resultados en la ignota revista Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences. Todo aparentemente bien, pero si abrimos el artculo nos enteramos de que fue enviado el 3 de enero, revisado el 5 de enero y publicado el 6 de enero! As que todo el proceso editorial y de revisin por pares (tal vez se omiti esta ltima minucia?) dur tres das. Para que se hagan una idea, mi ltimo artculo publicado fue enviado el 4 de enero y publicado el 27 de septiembre, tras varias rondas de revisin por pares y sus correspondientes modificaciones. Claro que, en mi caso, no soy el presidente del Consejo Editorial de Physical Review, mientras que Montaigner s lo es de la revista mencionada antes. Casualidad, sin duda, y cualquier da de estos alguien conseguir reproducir sus resultados. Mientras tanto, mejor hagan ustedes caso de los estudios serios , no tiren su dinero y dejen la doctrina Shaw para otro da. Les va la vida en ello .