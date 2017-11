"Me pegaron con un garrote en la cabeza y a mi mam la tenan casi desnuda en el piso"

Revista Crtica

"Yo me llamo Naomi y tengo 11 aos. Fue un momento muy difcil porque, con mi mam, estbamos en la guardia, y yo tuve que salir corriendo tocando el kulkul. Haba muchos policas, demasiados. Camiones, camionetas, de todo. Empezaban a llegar, uno, dos, tres y as. Yo fui abajo, toqu el kulkul, y los lamin se despertaron. ramos poquitos porque la gente haba ido a buscar animales y hacer esas cosas. Algunas lamin subieron para ver, y haba drones, de todo. Ni bien quisimos avisar, no nos dejaban mandar mensajes.

Fuimos a la casa y llegaron las chicas de la guardia, porque ellas igual dieron lucha. Bajaron corriendo y nos encerramos en la casa. Pusimos mesas, todo. Y vino un hombre y nos deca, 'dnnos los datos, dnnos los datos'. 'No, nosotros somos mapuche y listo'. Entraron y tiraron gas, matafuegos. Yo tena un nene a upa y le tap la boca, casi todo respir yo y despus andaba vomitando. Fue muy difcil, porque me queran sacar al nene, y se lo di a mi mam. Le estaban pegando a mi mam y le pegaron al nene que tiene 8 aos. Yo puse la mano, y me pegaron en la mano.

Nos quisieron sacar por la ventana, a m me sacaron de los pelos, me tuvieron arrodillada y me metieron un caramelo a la fuerza. Yo lo escup y me decan callate, quedate quieta, quedate arrodillada. Y vino un comisario y me baj la capucha, y dijo sta es menor, dnle algo para que se calme.

Y antes de eso, a una lamin la haban agarrado de los pelos, y la haban sacado. 'No te das cuenta, tengo un nene', gritaba ella. Y un subcomisario igual la agarr de los pelos y la sac. Y le deca 'lo hubieras pensado antes, pelotuda'. Y la dejaron ah. Y yo le traje mantas, y todo, porque salimos as noms.

Vinieron a caballo y eran un montn. A nosotras nos golpearon, a m me pegaron con un garrote en la cabeza. A mi mam la tenan casi desnuda en el piso, a una lamin no la dejaban ir al bao. Yo le peda ir al bao y no me dejaban ir. Le ped que me acompae mi mam y me decan que no, que se poda escapar. Mi mam le decia 'pero tengo las esposas'. Y de ah me llevaron al bao pero me dijeron 'bueno, vamos'. Y una seora nos pide los datos. Y yo le digo 'no, con usted no pienso ir, porque no la conozco y usted no me conoce a m. Me voy a quedar ac si no me dejan ir'. Le preguntaron a una chica que estaba ah si era mi ta y dijo que s, y fuimos.

Otra chica quiso ir al bao y no la dejaron. Y deca 'ay, ahora todos quieren ir al bao'. Entonces la chica dijo 'bueno, hago ac noms si no me dejan ir al bao'. Y se estaba bajando los pantalones y le dijeron 'no, no', y la llevaron al bao. No nos dejaban ir al bao y nos decan 'quieren atencin mdica?'. Y nosotras le decamos 'no, no queremos nada de ustedes. Porque ustedes entraron ac, nos golpearon y ahora quieren que tengamos atencin mdica y encima de ustedes'.

A m me dejaron arrodillada. A mi mam se le tiraron encima un montn de policas. Eran muchos efectivos, se nos rean en la cara.

Tiraron la mesa, tiraron todo. Entraron y tiraron esa cosa. Yo tap al nene porque nos haca vomitar. Yo, hasta ayer, no com nada porque tena eso. A m me dejaron ah, un rato, tirada en el piso. Despus se llevaron nuestros caballos. Me tenan tirada ah y yo les deca 'los nenes, los nenes'. Yo no los vea porque me llevaron a otro lugar. Y s, vi a uno de los chicos que le estaban dando garrotes, que es uno de los presos. Yo lo vi todo, todo lleno de sangre, ac, a los costados, y ac.

Nosotras gritbamos y la seora que estaba con nosotras nos deca 'callate, callate'.

La casa donde dormamos qued destruida. Y malvados encima, porque en las otras casas no haba nadie, y ellos fueron y las rompieron. Rompieron un vidrio de una puerta que bamos a poner en nuestra casa. Dieron vuelta las casas, rompieron los colchones. Los nylons estaban en buenas condiciones, pero ahora no se puede dormir ah porque te entra aire por todos lados. Tiraron las mesas, partieron las puertas, tiraron una pared. Y nosotras estbamos ah y vimos todo eso. Entraban por todos lados.

A m me sacaron de los pelos. Y a una lamin le dijeron de todo. Nosotras nos defendimos. Porque a mi mam la agarraron de los pelos y con una lamin los empujamos. Nos agarraron y nos sacaron para afuera. Nos golpearon un montn.

Me pegaron con los garrotes, me dejaron un chichn. Estoy toda ramillada, me arrastraron por el piso. Tengo todo lleno de espinas y moretones. Mi mam est toda llena de moretones tambin.

A una lamin -que tena un beb- se lo queran sacar. Nos queran sacar los bebs y yo lo tena agarrado as. Y hacan fuerza los gendarmes.

Pero esto no es nada, ms adelante va a ser peor. Nosotros no vamos a salir porque ac es donde nacieron nuestros abuelos".

Escuch el audio de Naomi de FM ALAS:

http://www.fmalas.org.ar/fmalas/infancia-mapuche-en-el-dia-de-la-represion/

Fuente: http://revistacitrica.com/no-vamos-a-salir-de-aca-porque-este-es-el-lugar-de-nuestros-abuelos.html