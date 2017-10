Entrevista a Maria do Rosario Nunes, diputada y ex ministra de Derechos Humanos de Brasil

Tenemos la esperanza de que vuelva Lula

Pgina 12

Los golpistas la detestan. Maria do Rosario Nunes, diputada y ex ministra de Derechos Humanos, es odiada por Jair Bolsonaro, el mulo de Donald Trump a quien una encuesta publicada ayer lo coloc como el conservador con ms intenciones de voto para las elecciones de 2018, en la que sum 13 puntos contra 35 de Luiz Incio Lula da Silva. Maria do Rosario sabe lo que es plantarle carla a la derecha: entre 2011 y 2014, cuando fue ministra de Dilma Rousseff, soport la presin de los militares contra la Comisin de la Verdad sobre la dictadura y el ao pasado derrot a Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal que lo declar reo en una causa por incitacin al estupro e injuria. La legisladora del Partido de los Trabajadores (PT) nunca cit por su nombre a Bolsonaro durante esta entrevista en un restaurante de Brasilia: durante el almuerzo frugal (ensalada y zumo de frutas) prefiri referirse al precandidato presidencial como histrinico, banal y describirlo como el personaje surgido del trpode golpista formado por el militarismo, el fanatismo religioso y el neoliberalismo. Mencion que la filsofa Marcia Taburi coloc a Bolsonaro en una lista de imbecilizadores que denigran la poltica y que fue procesado y expulsado de las Fuerzas Armadas por realizar amenazas terroristas. En realidad yo no creo que alguien as merezca el respeto de los generales, pero esto no obsta para que ellos lo utilicen para beneficiarse y usarlo dentro de su plan.

Dario Pignotti. La probabilidad de un golpe militar es cero?

Maria do Rosario Nunes.- Creo que no es cero, veo que estamos en un perodo de gran inestabilidad. Ya fue fijado el calendario con elecciones presidenciales para octubre de 2018 pero todava no sabemos si sern realizadas. Creo que en este momento nadie puede decir que van a celebrarse o decir con seguridad que no van a celebrarse. Es muy peligroso para el pas que est en el gobierno un presidente como Michel Temer que no tiene votos, que no se preocupa con su falta de votos, y que slo se preocupa en cumplir la agenda del mercado, en reformar la previsin social y precarizar los derechos de la poblacin. Todo esto hiere a la democracia. Cmo asegurar que sectores militares no van a sacar provecho de un presidente tan dbil y envuelto en una nube de corrupcin? Cmo descartar totalmente que los militares quieran volver?

Dario Pignotti. Y si hubiera elecciones sin Lula?

Maria do Rosario Nunes.- Esa es otra posibilidad, que se respete la formalidad de la convocatoria a elecciones pero se impida que Lula sea candidato, y as podra ganar un candidato de ellos. Eso no sera un golpe? Por su puesto sera un golpe.

Hay algunos que quieren sacarlo de la disputa a toda costa (...) mediante acusaciones irrelevantes (en la causa Lava Jato), Lula est absolutamente indignado con eso, y todos nosotros, en el PT, tambin estamos indignados.

Dario Pignotti. Hay posibilidades de que Lula vuelva?

Maria do Rosario Nunes.- El ha demostrado su voluntad de regresar para retomar el desarrollo brasileo, para recuperar la dignidad del pueblo, tenemos la esperanza de que regrese el ao prximo. Lula quiere ser candidato y quiere ser electo, eso es algo importante para nosotros, los petistas, porque la verdad es que no hemos generado una alternativa, por lo menos una alternativa electoral como Lula. Ninguno de los nombres que surgieron en los ltimos tiempos, como Ciro Gomes (Partido Democrtico Trabalhista) o Fernando Haddad (del PT, ex intendente Sao Paulo) tienen la misma envergadura que Lula.

Adems cuando pensamos en 2018 debemos tomar en cuenta que es un momento distinto a 2010 cuando Dilma fue candidata presidencial. Ella venci pese a que nunca haba sido candidata, pero aquel era otro momento, era una fase de ascenso de la izquierda y los movimientos democrticos. Ahora es distinto, sera ms difcil una victoria de la izquierda sin la candidatura de Lula. Pero tenemos conciencia de que ahora ser una pelea difcil por todo este proceso que est en marcha contra l.

Dario Pignotti. Dilma fue desalojada en 2016 tres aos despus de las protestas en las que se hicieron visibles los grupos de extrema derecha. En 2013 comenz a hornearse el golpe?

Maria do Rosario Nunes.- Creo que s, esas movilizaciones surgieron espontneamente en protesta contra el precio del transporte urbano en Sao Paulo, luego se expandieron a nivel nacional, pero enseguida las capitaliz la derecha, esto demuestra que la derecha tiene una estrategia desde entonces. Ac nada es espontneo (...) este proyecto autoritario se apoya en grupos de inters neoliberales que son los que aportan el financiemiento de estos movimientos polticos de ultraderecha que estn apareciendo con fuerza en Amrica, tambin en Argentina, en Venezuela. Y adems se tiene que considerar que este proyecto autoritario tiene su brazo armado en las policas estaduales, que son las policas militarizadas creadas durante la dictadura que hasta hoy no fueron reformadas para actuar en democracia.

Dario Pignotti. Son un milln de policas militarizados.

Maria do Rosario Nunes.- Es un nmero alto de policas formados con programas elaborados por la dictadura para enfrentar a un enemigo interno. Si en la dictadura era el enemigo poltico despus el enemigo pas a ser el joven negro, el habitante de la periferia, las favelas. Y ms recientemente, junto con este proceso golpista, y con las protestas de 2013, la polica volvi a trabajar con la hiptesis del enemigo poltico interno, enfocada sobre los movimientos sociales. Con este adoctrinamiento las policas estn realizando represin poltica. En el golpe contra Dilma, contra la democracia resurgieron las fuerzas antidemocrticas, y hay una parte de la sociedad que ve en la polica una especia de salvadores de la patria ante el recrudecimiento de la violencia comn. Brasil tiene 60 mil asesinatos por ao, eso es muy grave, pero parte de esas muertes son causadas por la polica.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/72525-tenemos-la-esperanza-de-que-vuelva-lula