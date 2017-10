Entrevista a Benigno Prez, Embajador de la Repblica de Cuba en el Estado Plurinacional de Bolivia

El criminal bloqueo estadounidense contra Cuba es una poltica obsoleta e inmoral

Adems de las consecuencias del bloqueo, Benigno Prez nos habla de la Cuba post Fidel, de las reformas econmicas aprobadas en el ltimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, y del escenario poltico-electoral en la isla para 2018.

Katu Arkonada: En 2016, 191 pases miembros de Naciones Unidas aprobaron una resolucin que solicita el levantamiento del bloqueo econmico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Nos encontramos en vsperas de una nueva votacin en la ONU contra el bloqueo, cul cree que va a ser el resultado de la votacin?

Benigno Prez: El prximo 1 de noviembre se llevar a votacin por vigsima sexta (26) vez en la Asamblea General de la ONU, la resolucin titulada Necesidad de poner fin al bloqueo econmico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Amrica contra Cuba.

Efectivamente, el ao pasado 191 de los 193 Estados miembros votaron a favor del proyecto de resolucin presentado por Cuba, mientras que Estados Unidos e Israel se abstuvieron por primera vez en la historia. Este ao, estamos seguros de que el resultado de esa votacin ser nuevamente demostrativo del rechazo prcticamente unnime de la Comunidad Internacional al criminal Bloqueo, considerado como una poltica obsoleta e inmoral, de aplicacin extraterritorial, en violacin de la soberana de todos los Estados.

KA: El ao pasado se registr, por primera vez, la abstencin de Estados Unidos y su aliado Israel. Qu postura cree que va a tomar EEUU toda vez que ha llegado una nueva administracin a la Casa Blanca?

BP: La abstencin de Estados Unidos en 2016 fue coherente con la poltica impulsada por el presidente Barack Obama con respecto a Cuba. Luego de los anuncios del 17 de diciembre de 2014 y el restablecimiento de las relaciones diplomticas entre Cuba y EEUU, Obama pidi en varias ocasiones al Congreso de su pas eliminar el Bloqueo, al considerarlo una poltica fallida. El expresidente estadounidense lleg a reconocer que el Bloqueo ocasionaba daos al pueblo de Cuba, que afectaba las relaciones de su pas con Amrica Latina y el Caribe, y que la unidad mundial que concitaba el rechazo al Bloqueo haba dejado aislado a EEUU.

Es importante reconocer que las medidas ejecutivas adoptadas por la administracin Obama para modificar algunos aspectos del Bloqueo fueron positivas y contribuyeron a avanzar en el dilogo bilateral en diversas temticas y en el proceso de normalizacin de relaciones. No obstante, estas medidas fueron tambin muy limitadas en su alcance y profundidad y Obama no agot sus prerrogativas como Jefe de Estado.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, hemos percibido un recrudecimiento de la aplicacin del Bloqueo a Cuba, as como una retrica ms irrespetuosa, injerencista y agresiva del presidente de EEUU hacia nuestro pas. Es evidente la intencin de la actual administracin de dar marcha atrs al proceso de normalizacin de relaciones bilaterales emprendido por Obama. De hecho, en su discurso del 16 de junio en Miami, y luego en el 72 perodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 19 de septiembre pasado, Trump reafirm que su pas no levantar en Bloqueo a Cuba. Entendemos, entonces, que el 1ro de noviembre EEUU votar como lo hizo histricamente hasta 2015, en contra de la resolucin cubana.

KA: La reciente, y extraa cuanto menos, acusacin de ataques snicos al cuerpo diplomtico estadounidense en la Isla, puede ser un indicador de un cambio en las relaciones EEUU-Cuba?

BP: Coincido en que la acusacin es muy extraa. En primer lugar, es importante aclarar que Cuba jams ha perpetrado ni perpetrar acciones de esta naturaleza; ni ha permitido ni permitir que su territorio sea utilizado por terceros con ese propsito. El Gobierno de Cuba no tiene responsabilidad alguna en los alegados incidentes y cumple rigurosamente sus obligaciones con la Convencin de Viena sobre Relaciones Diplomticas de 1961, en lo que respecta a la proteccin de la integridad de los agentes diplomticos acreditados en el pas y sus familiares, sin excepcin.

En este sentido, deseo enfatizar que existe una investigacin en curso, iniciada por indicacin del ms alto nivel del gobierno cubano desde el mismo momento en que le fueron informados los incidentes. No obstante, los datos aportados por las autoridades de EEUU, imprescindibles para el xito de la investigacin, han sido imprecisos y poco esclarecedores, y hasta el momento no existe evidencia alguna que confirme la ocurrencia, las causas ni el origen de las afectaciones a la salud que han sido reportadas. Tampoco se han identificado posibles autores, ni se ha establecido la presencia de personas o medios sospechosos en los lugares donde se han reportado los hechos. Las autoridades cubanas no estn familiarizadas con equipos ni tecnologas que puedan ser utilizadas para este propsito, ni cuentan con informacin que indique su presencia en el pas.

Se debe subrayar que el principal obstculo para el esclarecimiento de los incidentes ha sido la falta de acceso directo a los afectados y a los mdicos que los examinaron, la entrega tarda de evidencias y su carencia de valor, y la ausencia de una informacin primaria fiable y contrastable.

Es evidente que el gobierno de Trump ha politizado el asunto y ha adoptado decisiones drsticas e injustificadas como reducir significativamente su personal en la embajada en La Habana, exigir que 17 diplomticos de la misin cubana en Washington abandonaran el territorio de EEUU, y recomendar a sus ciudadanos no visitar Cuba. Estas medidas son indicativas de una intencionalidad de revertir los avances en el proceso de normalizacin de relaciones alcanzados con Obama. Los incidentes han servido de justificacin para la poltica agresiva de Trump hacia la Isla, como mismo la voladura del acorazado USS Maine les sirvi de pretexto a EEUU en 1898 para intervenir en la Guerra de Independencia de Cuba y arrebatar la victoria al Ejrcito Libertador.

KA: Embajador, necesitaramos das enteros de entrevista para relatar los cuantiosos daos que han provocado 55 aos de bloqueo contra Cuba, pero, puede hacernos una sntesis de lo que ha supuesto el bloqueo contra el pueblo cubano?

BP: El bloqueo econmico, comercial y financiero fue concebido con el propsito de provocar hambre y desesperacin al pueblo cubano y el derrocamiento del gobierno revolucionario, esto en palabras textuales del entonces subsecretario de Estado Lestes D. Mallory en 1960. Esta poltica lleva casi 60 aos provocando daos a los cubanos, violando de manera masiva, flagrante y sistemtica sus derechos humanos; y obstaculizando el desarrollo econmico del pas, por lo que califica como acto de genocidio a tenor de la Convencin para la Prevencin y Sancin del Delito de Genocidio de 1948.

Ms del 70 % de la poblacin cubana ha nacido y crecido bajo los efectos del Bloqueo, que impacta en todas las esferas de la vida de los ciudadanos: en la salud, la alimentacin, la educacin, el deporte, la cultura, el transporte, las telecomunicaciones, etc. Los daos acumulados durante estas casi seis dcadas, calculados a precios corrientes, alcanzan la cifra de 130 mil 178,6 millones de dlares.

A pesar de las enormes dificultades y obstculos que implica el Bloqueo, la Revolucin Cubana ha logrado garantizar los derechos fundamentales como el acceso gratuito a la salud y educacin universal y de calidad, sectores en los que nuestro pas exhibe resultados comparables al primer mundo. Tambin existe un reconocimiento internacional a los logros de la Isla en los mbitos de la cultura, deporte, seguridad social, tranquilidad ciudadana, empleo, igualdad social, etc.

La afectacin monetaria acumulada por la aplicacin del Bloqueo en la salud pblica cubana, por ejemplo, es de 2 mil 711 millones 600 mil dlares. El mayor impacto est dado por las dificultades para adquirir en los mercados estadounidenses medicamentos, reactivos, piezas de repuesto para equipos de diagnstico y tratamiento, instrumental mdico, y otros insumos necesarios para el funcionamiento del sector, todo lo cual debemos comprar en Europa o Asia, encarecindose su precio por la transportacin, etc.

Algo similar ocurre con los sectores de la Industria Alimentaria y la Agricultura, donde las afectaciones en el ltimo ao solamente ascienden a 347 millones 598 mil dlares.

A esto se une el carcter persuasivo que tiene la extraterritorialidad del Bloqueo, que interviene en las relaciones econmicas de Cuba con empresas y bancos del mundo entero, ya sea porque se nieguen a negociar con nosotros o porque exijan una mayor compensacin para asumir los riesgos. El banco francs BNP Paribas, por ejemplo, fue multado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) en 2014 por un monto de 8 mil 970 millones de dlares por violar las sanciones contra Cuba. Consecuencia: en octubre de 2016, el banco belga Fintro, filial del grupo BNP Paribas-Fortis, se neg a realizar una transferencia de un ciudadano belga a un ciudadano cubano damnificado por los efectos del huracn Matthew. Y as pudiera citar muchsimos ejemplos.

En resumen, el Bloqueo constituye el principal obstculo para el desarrollo de Cuba. Esta afirmacin queda fcilmente demostrada cuando analizamos que solo entre abril de 2016 y junio de 2017, perodo que se evala en el ms reciente informe presentado por Cuba sobre la aplicacin del Bloqueo, al cual pueden acceder a travs del sitio www.cubavsbloqueo.cu/es , las prdidas ocasionadas a nuestro pas han sido en el orden de 4 mil 305,4 millones de dlares. Segn estimaciones realizadas por el Ministerio de Economa y Planificacin de Cuba, el pas requiere entre 2 mil y 2 mil quinientos millones de dlares de inversin extranjera directa anual para alcanzar su desarrollo econmico. En otras palabras, el costo anual del Bloqueo representa para Cuba alrededor del doble de lo necesario para el desarrollo total de su economa.

KA: El liderazgo de Fidel y Ral Castro comandando la revolucin cubana ha sido indiscutible desde 1959. Sin embargo, tras la muerte de Fidel, y el anuncio de Ral Castro de que en 2018 deja la presidencia del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, qu horizonte se abre para Cuba socialista en un mundo en que el capitalismo ha adoptado una medida geopoltica global?

BP: Cuba es un pas muy estable polticamente. En ello ha influido indiscutiblemente la fuerza moral y capacidad de liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro y luego de Ral Castro, pero tambin el alto compromiso y conviccin del pueblo cubano con la defensa de nuestra soberana y nuestro sistema socialista, resistiendo heroicamente agresiones de todo tipo y duras privaciones econmicas. Estamos hablando de un pueblo que, en su inmensa mayora, contina apoyando actualmente a la Revolucin, confa en la direccin del Partido Comunista de Cuba y est consciente de que el regreso al capitalismo no sera nunca solucin a nuestros problemas.

Ante la complejidad del contexto poltico y econmico internacional, frente a una poltica ms agresiva del imperialismo hacia Cuba y otros pases con gobiernos progresistas; el gobierno y el pueblo cubano seguirn librando la batalla por construir un socialismo ms prspero y sustentable, por que se respete sus derecho a la libre determinacin y su soberana; y seguirn apostando por la integracin de Amrica Latina y el Caribe. Hemos resistido etapas peores como la crisis econmica de la dcada de los noventa, tras la cada del Campo Socialista; continuaremos resistiendo.

KA: Cmo se vive en la Isla el proceso de reformas econmicas impulsado por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)?

BP: Cuba se encuentra en la etapa histrica de la construccin del socialismo, de acuerdo con nuestras caractersticas propias y con el actual contexto internacional, lo que constituye un complejo y prolongado proceso de profundas transformaciones. El proceso de actualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y la aplicacin de los Lineamientos del Partido para la Poltica Econmica y Social, aprobados en 2011 en el VI Congreso; tienen como objetivo estratgico impulsar y consolidar la construccin de una sociedad socialista prspera y sostenible en lo econmico, social y medioambiental. Es importante subrayar que tanto los Lineamientos como los proyectos de Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 y de Conceptualizacin del Modelo, analizados en el VII Congreso, han sido sometidos a una amplsima consulta popular.

Este proceso se lleva adelante de manera gradual, sin terapias de choque ni retrocesos en las conquistas sociales de la Revolucin y ratificando el principio de no dejar a nadie desamparado. En toda Cuba se evidencia un incremento considerable de las cooperativas agropecuarias y no-agropecuarias y de pequeas empresas privadas, as como un incremento salarial en el sector estatal, fundamentalmente en las actividades vinculadas a la produccin. En estos momentos, se prioriza el avance en el mbito legal, mediante la revisin integral del proceso, la identificacin de posibles ilegalidades y la aprobacin de normas jurdicas para dar respaldo a lo que se implementa.

No obstante, el desarrollo de este proceso de actualizacin tambin ha enfrentado obstculos como el decrecimiento de la economa cubana en 2016 y el recrudecimiento del Bloqueo durante este ao, a lo que se suman los cuantiosos daos ocasionados por el paso del huracn Irma en septiembre.

KA: Es el actual Vicepresidente Miguel Daz-Canel el llamado a ocupar la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros en 2018?

BP: Bueno las elecciones generales en Cuba fueron convocadas por el Consejo de Estado el pasado 14 de junio. Este proceso en el sistema electoral cubano inicia con la realizacin en todo el pas de asambleas de nominacin de candidatos a delegados al rgano municipal del Poder Popular. Luego vendran las elecciones de estos delegados municipales por el trmino de dos aos y medio, etapa que estaba programada para octubre, pero a consecuencia del huracn Irma se pospuso para el 26 de noviembre.

En una segunda etapa, se eligen, igualmente a travs del voto voluntario, directo y secreto de la ciudadana, a los delegados a las Asambleas Provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estos ltimos, como representantes del pueblo, eligen al Consejo de Estado y a su Presidente.

