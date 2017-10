A 248 aos de su natalicio

Simn Rodrguez, educador popular americano

Tratar de armarnos de una visin jnica necesaria hoy, aquella visin del Dios Mitolgico Jano, quin tena una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro. As los venezolanos de hoy tenemos que mirar el pasado para desentraar los misterios del futuro, que resolver las frmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy. (Hugo Chvez)

En esto han de pensar los americanos no en pelear unos con otros

Fue lo que escribi Simn Rodrguez como epgrafe en bastardilla, debajo del ttulo Sociedades americanas en 1828. (Arequipa)

Lo que no logr hacer en Bogot, en Chuquisaca, quedara en aquellas pginas. Alguien lo descubrira. Ni siquiera puso el nombre del autor.

CONTENIDO. La sociedad y la escuela estaban estrechamente unidas. Una escuela tradicional perpeta una sociedad tradicional. Era un crculo vicioso. Para hacer Repblica se necesitaban republicanos y tan solo una escuela republicana poda hacerlos.

La independencia militar no bastaba si no se emprenda con urgencia la independencia econmica y cultural.

Pero no todo es poltica. Hay que mirar hacia el sustento y el trabajo. Los indios y los negros no trabajarn siempre para satisfacer escasamente sus propias necesidades, y con exceso las muchas de sus amos. Haba que ensearlos a producir. Formar artesanos, agricultores y comerciantes con otro sentido de la creacin de la riqueza. El contraste entre las grandes riquezas del continente y la pobreza de sus habitantes no poda continuar. Institutos para ensear todas las ciencias. La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros.

Entre tantos hombres de juicio de talento de algn caudal como cuenta la Amrica!... Entre tantos bien intencionados!... entre tantos patriotas!... (tmese la palabra en su sentido recto) no hay uno que ponga los ojos en los nios pobres. No obstante, en stos est

la industria que piden

La riqueza que desean

La milicia que necesitan

En una palabra, la Patria!...

Cmo se puede cambiar un pas sin cambiar sus hombres? Y cmo se puede cambiar los hombres si no se comienza con los nios? No se podr cambiar el pas ni el mundo sin aislar, en una nueva educacin, a una generacin entera de la influencia corrompida y corruptora de la vieja sociedad. Es as de simple y al mismo tiempo de difcil el problema.

En lugar de pensar en Medos, en Persas, en Egipcios, pensemos en los Indios.

La decadencia que experimentan en su propio suelo los Griegos y los Romanos despus de algunos siglos de dominacin, no nos importa tanto como

La Decrepitud prematura en que empiezan a caer (casi a su nacimiento) las Repblicas que han hecho los Europeos y los Africanos en el suelo de los Indios.

En Arequipa le encargaron un estudio sobre la factibilidad de una represa.

Veamos lo que escriba: El Per debe pensar menos en buscar minas que en buscar aguas, y en dar a stas la direccin que les falta para hacer HABITABLE en todos los puntos, una regin que parece estar, en gran parte, condenada por la naturaleza a ser eternamente desierta.

El cerro agujereado de Potos pareca gritar por todas sus bocaminas abandonadas, lo transitorio y perecedero de la riqueza minera. Dnde estaban ahora esos ricos azogueros legendarios que contaban la plata por arrobas y levantaban palacios delirantes en la desolacin de la puna? Qu se hicieron las sedas de Francia, los paos de Flandes, los cascos y armaduras de Miln, las randas de perlas, el resplandor de los diamantes en pecheras y manos? Nada qued. Quedaron leyendas, memorias descomunales de extravagancias, festejos, torneos, procesiones, demonios y santos. En cambio, con el agua y la tierra y el trabajo del hombre se haba hecho la riqueza estable y creciente de los pases ricos de Europa. No haba minas en aquellos espesos campos de verdura de Holanda, de Francia, de Inglaterra. Pero haba riqueza permanente.

Ideas roussonianas y enciclopedistas empapan sus escritos pero con un sentido de originalidad innovadora., incluso en la forma de escribirlo: cuadros sinpticos, distinto tamao y forma de las letras. En lugar de colegio o escuela, Casa de la Industria pblica (Bogot).

La criticidad de la educacin, el rechazo a una enseanza memorstica e imitadora, la vinculacin entre educacin y trabajo, son algunos de los aspectos que proyectan su dimensin futurista.

Educar no es igual que instruir, dice, la funcin educadora requiere de sujetos crticos, no conformes con todo lo que se les ensea; enseen a los nios a ser preguntones.

Concibe la educacin como una funcin que parte de la experiencia misma del educando y rechaza el memorismo por improcedente: Ms aprende un nio, en un rato, labrando un palito, que en das enteros, conversando con un maestro que le habla de abstracciones superiores a su experiencia.

Punto cardinal de su concreto quehacer fue la educacin del pueblo, desdeando los patrones valorativos de la poca, que prescriban una educacin exclusiva para aqullos que contaban con los recursos econmicos suficientes.

La educacin en Simn Rodrguez no es la simple transmisin de conocimientos, no es la aprehensin terica de las cosas. En su concepcin pedaggica est implicada una educacin para el trabajo. Traza un plan donde se da la convergencia entre lo terico y lo prctico. Este plan, por medio de sus varias actividades, y bsicamente a travs del trabajo productivo, es un instrumento fuerte para el entrenamiento de los educandos. Para su poca la educacin en el trabajo tiene la finalidad de dar a los alumnos una herramienta con qu defenderse en la vida, mediante la adquisicin de una habilidad especial de tipo artesanal. Era necesario colonizar el pas con sus propios habitantes. De ah su bsqueda de maestros nuevos, ntegros, incorruptibles, que acudieran al magisterio por vocacin y no por necesidad y cuyo ejercicio les garantizara una vida digna.

SOBRE SARMIENTO. En El Mercurio aparece un artculo annimo firmado por Un teniente de artillera de Chacabuco. Era Sarmiento. Propona cambiar los espaoles por los franceses y los yanquis. Ese no era un programa para Simn Rodrguez.

Haba que hacer la Amrica con su propia gente: con los huasos, sus gauchos, sus indios, sus zambos, sus mestizos humillados. Con todo esto o no se har nunca.

Andrs Bello y Sarmiento estaban de acuerdo sobre una reforma de la ortografa pero peleaban sobre el valor de la literatura y la lengua espaolas. Nada de eso le importaba mucho a Rodrguez. Ms le importaba hacer una nueva tipografa, pintar las ideas de un modo ms llamativo y claro. Cada pgina como un cartel, como un panorama donde lo esencial se abarca de un golpe de vista.

Pero fueron Bello y Sarmiento los que lograron triunfar, con los pelucones, con los modelos franceses e ingleses.

La educacin tena que tener un carcter innovador, senta temor de que las incipientes repblicas imitasen a las viejas sociedades europeas, castrando toda posibilidad de creacin propia, de originalidad. O inventamos o erramos , en vez de imitar hay que pensar, La Amrica Latina debe ser original.

Entender a un indio importa ms que entender a Ovidio.

El indio y el mestizo tambin son personas con derecho propio a una educacin. Por eso subraya que debe ensearse el quechua en lugar del latn.

En Consejos de amigo dados al colegio de Latacunga (Ecuador) pedido por el Rector, le advierte que no lo imprima ni lo muestre a no ser a personas de talento e instruccin.

Vuelve sobre los maestros. Antes de abrir escuelas hay que formar buenos maestros, maestros que enseen a aprender, que susciten la creatividad del alumno, que huyan del memorismo y de todo tipo de superficialidad y comedia en la enseanza. Deben contar con una renta que asegure su vida digna.

Mandar recitar, de memoria, lo que NO SE ENTIENDE, es hacer PAPAGAYOS, para que por LA VIDA!... sean CHARLATANES.

Enseen a los nios a ser PREGUNTONES!

Para que, pidiendo el POR QUE, de los que se les manda hacer,

Se acostumbren a obedecer a la RAZON!

No a la AUTORIDAD, como los LIMITADOS

Ni a la COSTUMBRE, como los ESTUPIDOS

La Enseanza debe ser GENERAL Y CONSTANTE

No se tome

VOCACION por INSPIRACION

Ni el HAMBRE! Por llamamiento al Magisterio

Las cualidades merecen un PREMIO, proporcionado al TRABAJO,

Y al TIEMPO que se emplea en l, El tiempo es todo el ao

El Maestro debe contar con una Renta, que le asegure una decente subsistencia, y en que pueda hacer AHORROS para sus enfermedades y para su VEJEZ.

Puede, o ms bien, debe tener familia

No ha de recibir ddivas a cambio de Preferencias en la Enseanza, ni Limosnas que lo humillen.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.